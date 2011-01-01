Как подготовить ребенка к школе:

К каждому новому учебному году требуется не только моральная подготовка, но и финансовая. Дети быстро растут и одежду приходится обновлять постоянно. Школьная форма позволяет сократить этот пункт расходов, поскольку 2-3 комплектов на учебный год будет достаточно.Специалисты рекомендуют выбирать форму для школы из хлопка и льна для весны и осени. А на зиму лучше подойдут модели из шерсти или кашемира. Синтетики в составе ткани боятся не стоит: она продлевает срок службы изделия и делает его удобнее. Ее оптимальное содержание не должно превышать 55%.Магазин SkyLake предлагает качественную школьную форму от производителя широкого ассортимента цветов и размеров как для девочек, так и для мальчиков. Отшить могут комплект от 26 до 54 размера, для детей разной комплекции.