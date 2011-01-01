Как подготовить ребенка к школе:

Сегодня в России нет требования, чтобы ученики обязательно носили школьную форму. Школы сами принимают решение о введении единого вида одежды для своих учащихся. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем школьная форма все же станет обязательной. В Европе, например, специальная одежда для учащихся в едином дизайне никого не возмущает, а наоборот вызывает гордость. К тому же школьная форма решает ряд важных задач. Снижение тревоги и повышение концентрации на учебе
Детям свойственно конкурировать. Они "меряются" семейным достатком, гаджетами, брендовой одеждой и обувью. Школьная форма в строгом лаконичном стиле снижает отвлеченность на внешний вид и помогает избегать соревновательных моментов. Так ученики больше внимания уделяют занятиям, а не оценке друг друга. Это уменьшает тревожность детей.Дисциплина
Ребята с детства привыкают к дисциплине и корпоративному стилю, что немаловажно в момент становления личности. С малых лет закладываются основы для успешного будущего учеников. Ребенок должен чувствовать себя уверенно, быть коммуникабельным, а в этом ему поможет школьная форма, формируя его образ. Кроме этого форма дает психологический настрой. Надев ее ребенок понимает, что идет учиться, а не развлекаться.Стоимость
Школьная форма доступнее для семейного бюджета, особенно если детей несколько. Достаточно двух сменных комплектов и не придется каждый день ломать голову, в чем ребенку идти на занятия. Где заказать?
Пошивом школьной формы занимается ООО "Воркутинская швейная фабрика". За 9 лет работы на ней создали коллекцию, отвечающую всем требованиям комфорта и удобства для детей. Все изделия сочетаются и дополняют друг друга. Девочкам родители могут приобрести платье, сарафан, жакет, блузку с брюками или жилет с юбкой в едином стиле. Мальчикам — жилет с брюками. Для любой школы "Воркутинская швейная фабрика" изготовит шевроны с логотипом учебного заведения. Каждый комплект одежды изготовят по индивидуальным размерам.
Вся продукция фабрики сертифицирована и изготавливается только из ткани российского производителя "Чайковская текстильная компания". Качество материала полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".
Заказ могут отправить в любую точку Республики Коми. Смотрите ассортимент и оформляйте заказ в группе.Реклама ООО "Воркутинская швейная фабрика"