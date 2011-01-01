Как подготовить ребенка к школе:

что должен уметь будущий первоклассник
Школьная одежда
Начало нового этапа в жизни малыша может обернуться стрессовой ситуацией. Родители в последний момент перегружают ребенка подготовительными мероприятиями, которые вовсе отбивают желание учиться. Чтобы систематизировать и облегчить процесс подготовки, "Pro Город Сыктывкар" подготовил шпаргалку, что малыши должны уметь к первому классу.
Развитие речи
Внимательность и концентрация
Умение управлять своим временем
Знания по школьным предметам
"Pro Город"составил подборку компаний и медицинских учреждений в Сыктывкаре, которые помогут подготовиться к началу учебного года без лишнего стресса и суеты, а также сэкономить благодаря выгодным предложениям.

Школьная одежда

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3 причины носить школьную форму

Сегодня в России нет требования, чтобы ученики обязательно носили школьную форму. Школы сами принимают решение о введении единого вида одежды для своих учащихся. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем школьная форма все же станет обязательной. В Европе, например, специальная одежда для учащихся в едином дизайне никого не возмущает, а наоборот вызывает гордость. К тому же школьная форма решает ряд важных задач.

Снижение тревоги и повышение концентрации на учебе
Детям свойственно конкурировать. Они "меряются" семейным достатком, гаджетами, брендовой одеждой и обувью. Школьная форма в строгом лаконичном стиле снижает отвлеченность на внешний вид и помогает избегать соревновательных моментов. Так ученики больше внимания уделяют занятиям, а не оценке друг друга. Это уменьшает тревожность детей.

Дисциплина
Ребята с детства привыкают к дисциплине и корпоративному стилю, что немаловажно в момент становления личности. С малых лет закладываются основы для успешного будущего учеников. Ребенок должен чувствовать себя уверенно, быть коммуникабельным, а в этом ему поможет школьная форма, формируя его образ. Кроме этого форма дает психологический настрой. Надев ее ребенок понимает, что идет учиться, а не развлекаться.

Стоимость
Школьная форма доступнее для семейного бюджета, особенно если детей несколько. Достаточно двух сменных комплектов и не придется каждый день ломать голову, в чем ребенку идти на занятия.

Где заказать?
Пошивом школьной формы занимается ООО "Воркутинская швейная фабрика". За 9 лет работы на ней создали коллекцию, отвечающую всем требованиям комфорта и удобства для детей. Все изделия сочетаются и дополняют друг друга. Девочкам родители могут приобрести платье, сарафан, жакет, блузку с брюками или жилет с юбкой в едином стиле. Мальчикам — жилет с брюками. Для любой школы "Воркутинская швейная фабрика" изготовит шевроны с логотипом учебного заведения. Каждый комплект одежды изготовят по индивидуальным размерам.

Вся продукция фабрики сертифицирована и изготавливается только из ткани российского производителя "Чайковская текстильная компания". Качество материала полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

Заказ могут отправить в любую точку Республики Коми. Смотрите ассортимент и оформляйте заказ в группе.

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Адрес в Сыктывкаре:
улица Первомайская, 92, 2 этаж
Телефон: 8(999)659-18-46

Где в Сыктывкаре приобрести школьную форму по специальному предложению?

К каждому новому учебному году требуется не только моральная подготовка, но и финансовая. Дети быстро растут и одежду приходится обновлять постоянно. Школьная форма позволяет сократить этот пункт расходов, поскольку 2-3 комплектов на учебный год будет достаточно.

Специалисты рекомендуют выбирать форму для школы из хлопка и льна для весны и осени. А на зиму лучше подойдут модели из шерсти или кашемира. Синтетики в составе ткани боятся не стоит: она продлевает срок службы изделия и делает его удобнее. Ее оптимальное содержание не должно превышать 55%.

Магазин SkyLake предлагает качественную школьную форму от производителя широкого ассортимента цветов и размеров как для девочек, так и для мальчиков. Отшить могут комплект от 26 до 54 размера, для детей разной комплекции.
    6 весомых аргументов в пользу стильной современной школьной формы:
    • она удобна;
    • создает чувство принадлежности к коллективу;
    • создает командный дух и объединяет;
    • дисциплинирует;
    • становится визитной карточкой учебного заведения
    • формирует у ребенка чувство стиля и вкус в выборе деловой одежды

    Также в SkyLake можно приобрести классические и ортопедические рюкзаки, форму для физкультуры.

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    К учебному году 2023 SkyLake предлагает скидки:
    • 10% при установке приложения SkyLake;
    • многодетным семьям и детям с ограниченными
      возможностями скидка 20%.
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