Бьюти-гайд:

Солнце считается источником жизни на Земле. Ультрафиолетовые лучи улучшают состав крови, благотворно влияют на обмен веществ и поднимают общий тонус организма. Солнце дарит нам незаменимый витамин D, который нужен для иммунитета, зубов и костей.



В то же время ультрафиолет несет и вред. Чрезмерное пребывание на солнце и отсутствие правильного ухода за кожей ведут к преждевременным морщинам, обезвоживанию и пигментным пятнам. Кроме того, существует такое страшное последствие, как меланома — рак кожи. В среднем под палящим солнцем стоит находиться не более 30 минут.

