Бьюти-гайд:

как ухаживать за кожей летом, чтобы не заработать морщины
Солнце считается источником жизни на Земле. Ультрафиолетовые лучи улучшают состав крови, благотворно влияют на обмен веществ и поднимают общий тонус организма. Солнце дарит нам незаменимый витамин D, который нужен для иммунитета, зубов и костей.

В то же время ультрафиолет несет и вред. Чрезмерное пребывание на солнце и отсутствие правильного ухода за кожей ведут к преждевременным морщинам, обезвоживанию и пигментным пятнам. Кроме того, существует такое страшное последствие, как меланома — рак кожи. В среднем под палящим солнцем стоит находиться не более 30 минут.
Как защитить кожу?
Как ухаживать за кожей летом?
Что делать при ожоге?
"Про Город" пообщался с экспертами бьюти-сферы Сыктывкара выяснил, что еще нужно помнить об уходе за лицом, телом и волосами этим летом.

Маникюр

Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 75/2
Телефон: 8(904)270-22-23

Где в Сыктывкаре сделать комплексные бьюти-процедуры?

Студия красоты Numa приглашает на процедуры для обновленного летнего образа. Опытные парикмахеры помогут подобрать стрижку и цвет волос. Процедура кератина сделает волосы гладкими и блестящими. Мастера маникюра и педикюра приведут в порядок ногти и сделают покрытие с учетом современных тенденций. А избавиться от нежелательных волос перед отпуском можно с помощью шугаринга.

Посещение салона Numa сэкономит время, поскольку все нужные процедуры удастся пройти в одном месте в удобное время.

Встречайте это лето красивыми вместе с Numa.

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