Офисная работница или тусовщица:

Что делать сейчас?
На время стоит отступить от привычных бюстов с косточками и перейти к более комфортным вариантам. Выбирайте самые мягкие хлопковые бюстгальтеры
, топы из модала с хлопком или микрофибры.
Трусы для беременных
Магазин "Мамми-Сити" представляет на маркетплейсах бренд "Две полоски"
, модели которого продуманы до мелочей. Особенность этого белья в том, что оно не давит на растущий живот за счет специального кроя "галочка". Такие трусы высоко сидят на пояснице, почти полностью закрывают ягодицы. Вырезы для ног обработаны хлопковой эластичной бейкой, которая чуть растягивается по объему.
Леггинсы
Влезть в обычные брюки с животом мало кому удается, они давят и доставляют определенный дискомфорт. Зачем страдать, если цена вопроса почти одинакова, а брюки и джинсы для беременных можно подобрать со специальной вставкой и дышать свободно. А еще будущих мам спасают леггинсы. На маркетплейсах их можно найти под брендом "Две полоски"
. Они сделаны из тонкого хлопкового трикотажа и подойдут на сезон весна-лето. У лосин специальный высокий бесшовный пояс, который мягко облегает живот, не оказывая при этом давления на него. Благодаря эластичному материалу леггинсы комфортно облегают формы, не стесняя движений. Важное преимущество леггинсов "Две полоски" — универсальный цельно-вязаный верх, который обеспечит комфорт до самого конца срока даже с двойней.
Костюм
Сейчас дизайнеров одежды для будущих мам покорила ткань "лапша". Она пластичная, не полнит, хорошо растягивается, и очень популярна у молодежи. В магазине "Мамми-Сити" представлены брючные костюмы, где на модных брюках палаццо есть еще и специальное место для животика, а на туниках — молния для кормления. Так что костюм с успехом можно будет носить и следующей весной. Состав костюмов экологичный: вискоза и хлопок. Такая одежда подчеркнет индивидуальность будущей мамы, не будет сковывать движений и подойдет даже для жаркой погоды.
В ассортименте магазина "Мамми-Сити" есть все для комфортной беременности: многофункциональные подушки, белье, одежда, одежда для дома, роддома и сна и, конечно, продукция для мамочек на роды.