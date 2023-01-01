Офисная работница или тусовщица:

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как жительницам Сыктывкара собрать идеальный гардероб

Одежда
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Каждый сезон модницы Сыктывкара ломают голову, что носить. Стилисты придумали, как решить вечный вопрос — нужно составить базовый гардероб на лето. Он должен включать в себя стильные и удобные вещи, которые сочетаются между собой, создавая множество образов и подходящих любому стилю. Именно такой подход к гардеробу делает покупки осознанными, помогает сэкономить и вам всегда найдется, что надеть.

Базовый гардероб включает в себя 15-20 вещей. Даже если в шкафу одежды больше, то обычно носят именно указанное количество. Остальное чаще всего пылится на полках. Мы собрали советы стилистов для разных категорий женщин и подготовили готовые решения по выбору одежды на лето.
 
Одежда для работы в офисе
 
Молодая тусовщица
 
Базовый набор для домохозяек и мам в декрете
Чтобы подбор летней капсулы стал удобнее и проще, "Про Город" подобрал полезные советы и актуальные предложения от магазинов Сыктывкара.

Одежда

 
 
 
Адрес в Сыктывкаре:
Первомайская, 62, 2 этаж.
Телефон: 8(8212)39-13-18;
WhatsApp: 8(912)868-21-51.
 

На прогулку и в роддом: как подобрать одежду для беременных

Что делать сейчас?

На время стоит отступить от привычных бюстов с косточками и перейти к более комфортным вариантам. Выбирайте самые мягкие хлопковые бюстгальтеры, топы из модала с хлопком или микрофибры.

Трусы для беременных

Магазин "Мамми-Сити" представляет на маркетплейсах бренд "Две полоски", модели которого продуманы до мелочей. Особенность этого белья в том, что оно не давит на растущий живот за счет специального кроя "галочка". Такие трусы высоко сидят на пояснице, почти полностью закрывают ягодицы. Вырезы для ног обработаны хлопковой эластичной бейкой, которая чуть растягивается по объему.

Леггинсы

Влезть в обычные брюки с животом мало кому удается, они давят и доставляют определенный дискомфорт. Зачем страдать, если цена вопроса почти одинакова, а брюки и джинсы для беременных можно подобрать со специальной вставкой и дышать свободно. А еще будущих мам спасают леггинсы. На маркетплейсах их можно найти под брендом "Две полоски". Они сделаны из тонкого хлопкового трикотажа и подойдут на сезон весна-лето. У лосин специальный высокий бесшовный пояс, который мягко облегает живот, не оказывая при этом давления на него. Благодаря эластичному материалу леггинсы комфортно облегают формы, не стесняя движений. Важное преимущество леггинсов "Две полоски" — универсальный цельно-вязаный верх, который обеспечит комфорт до самого конца срока даже с двойней.

Костюм

Сейчас дизайнеров одежды для будущих мам покорила ткань "лапша". Она пластичная, не полнит, хорошо растягивается, и очень популярна у молодежи. В магазине "Мамми-Сити" представлены брючные костюмы, где на модных брюках палаццо есть еще и специальное место для животика, а на туниках — молния для кормления. Так что костюм с успехом можно будет носить и следующей весной. Состав костюмов экологичный: вискоза и хлопок. Такая одежда подчеркнет индивидуальность будущей мамы, не будет сковывать движений и подойдет даже для жаркой погоды.

В ассортименте магазина "Мамми-Сити" есть все для комфортной беременности: многофункциональные подушки, белье, одежда, одежда для дома, роддома и сна и, конечно, продукция для мамочек на роды.
 
 
Две полоски — это не только большая радость, но и неожиданность, и немного растерянность. Даже если вы беременны не в первый раз, ощущение, что наступает новый этап, отрицать не станете, правда? И еще приходит понимание, что многое нужно успеть сделать до "часа икс". Хочется чувствовать себя спокойно и уверенно. Важным станет правильный подбор гардероба, чтобы весь срок беременности будущей маме было комфортно. Магазин одежды для беременных и кормящих "Мамми-Сити" предлагает:
Бюстгальтер для будущих мам

Уже с 8-10 недели беременности грудь начинает расти и это самые первые заметные признаки. Ваши любимые бюстгальтеры стали вдруг неудобными и жесткими, как будто вы надели панцирь, знакомо такое ощущение? Грудь становится чувствительной до болезненности, это связано с гормональной перестройкой организма. Этот период нужно просто переждать. Повышенная чувствительность скоро пройдет, и позже можно спокойно и с удовольствием выбрать пару бюстов с поролоном и даже корсетные, с мягкими косточками.
 
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