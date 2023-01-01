Офисная работница или тусовщица:

Каждый сезон модницы Сыктывкара ломают голову, что носить. Стилисты придумали, как решить вечный вопрос — нужно составить базовый гардероб на лето. Он должен включать в себя стильные и удобные вещи, которые сочетаются между собой, создавая множество образов и подходящих любому стилю. Именно такой подход к гардеробу делает покупки осознанными, помогает сэкономить и вам всегда найдется, что надеть.



Базовый гардероб включает в себя 15-20 вещей. Даже если в шкафу одежды больше, то обычно носят именно указанное количество. Остальное чаще всего пылится на полках. Мы собрали советы стилистов для разных категорий женщин и подготовили готовые решения по выбору одежды на лето.