Дом мечты:

Не торопитесь



Сначала решите, какая мебель действительно нужна, а уже потом размышляйте о дизайне. Начертите план помещения и расположите рисунки мебели по зонам. Так вы увидите, где и что будет стоять, и составите несколько вариантов расстановки.



Определите максимальный бюджет



Прежде, чем покупать, объективно оцените свои возможности и выбирайте по средствам. Единичные или авторские экземпляры не могут стоить дешево. Но можно посмотреть в интернете брендовые модели и найти похожие, но дешевле.



Покупайте то, что вам нужно



Мебель должна быть удобной, полезной и практичной. Выбирайте материалы, которые соответствуют общему оформлению комнаты и не требуют больших усилий в уборке.



Мебель должна сочетаться с тоном стен, пола и потолка



В одном помещении нежелательно использовать более трех цветов. Оттенки не считаются. Например, можно использовать только два цвета и пять их оттенков. Кроме того, в однотонных интерьерах с помощью мебели можно расставить акценты.