 
 

Дом мечты:

все, что нужно знать сыктывкарцам о загородном строительстве и ремонте

 
 
 
Сантехника
Баня
Прачечная
Сварочные работы и покраска
Звукоизоляция
Спецтехника
Отопление
Строительные материалы
Внутренняя отделка
Уют в доме
Мебель
По данным портала "Мир квартир", за последние полгода средняя стоимость квадратного метра в квартирах превысила 71 тысячу рублей. При этом квадратный метр в частных домах стоит 33 642 рублей.

Неудивительно, что в условиях активного роста цен на квартиры, некоторые задумываются о строительстве дома. Преимущества такой недвижимости не только в цене. В первую очередь радуют отсутствие соседей и постороннего шума. А большой семье частный дом дает возможность увеличить жилплощадь без переплаты.

При строительстве дома нужно учесть пять важных вещей:

1. Выбор участка. Архитекторы определяют лучшим соотношением площади дома к площади, на которой он расположится, 1:10. Также стоит учесть сколько еще построек планируется возвести рядом. Площадь дома можно определить с помощью формулы: 30 квадратных метров на каждого члена семьи. Также архитекторы утверждают, что чем больше размер постройки, тем дешевле обходится квадратный метр.

2. Создание проекта. Не все идеи из головы можно воплотить в жизнь. Поэтому важно найти грамотного архитектора, который поможет перенести дом мечты в реальность. Кроме проекта, специалист проведет инженерно-геологические работы, даст важные рекомендации по расположению коммуникаций и выбору типа фундамента.

3. Из чего строить дом. Например, каркасный доступнее по цене, но может оказаться не таким долговечным. Дома из сруба отличаются комфортным микроклиматом. Летом в них не так жарко, а зимой легче обогреть. Также дерево не требует тяжелого и глубокого фундамента. Из минусов: подверженность вредителям и высокая горючесть. Лучшим решением сегодня отмечают монолитный железобетонный дом. Он прочен и устойчив. А снизить стоимость можно за счет использования пеноблоков для возведения стен. К тому же все монолитные работы может выполнить один подрядчик, что тоже экономит часть средств.

4. Выбор подрядчика. Тут можно пойти двумя путями: найти организацию, которая возведет постройку "под ключ", либо для каждых работ нанимать разных людей. Для строительства дома не стоит выбирать чьих-то знакомых без портфолио. Обращайтесь в фирмы, которые составят договор и полную смету.

5. Выбор материалов для внутренних работ. Лучше откажитесь от попытки сильно сэкономить. Дом строится на десятки лет и может радовать не одно поколение вашей семьи. А частые ремонты мало кому придутся в радость. Выбирайте качественный материал, к тому же у многих строительных фирм есть персональные скидки в магазинах-партнерах.

"Про Город" подготовил подборку проверенных компаний, которые помогут в строительстве частного дома. У многих из них действуют выгодные сезонные предложения.

Спецтехника

Когда вы решите арендовать спецтехнику, стоит учесть ряд правил. Так вы обезопасите себя от мошенников и не потеряете свое время и деньги.
Как распознать недобросовестных арендодателей:
  • Договор
    Надежные компании всегда заключают договор, в котором прописываются все условия, сроки и суммы оплаты, а также гарантийные обязательства.
  • Оплата
    Оплачивать услуги аренды спецтехники следует после выполнения всех работ. Сумма не должна превышать ту, которая указана в договоре.
  • Встреча
    Арендодатель не должен вести переговоры только по телефону. Если вы захотите встретиться и посмотреть технику, а он отказывается, то велика вероятность, что это мошенник. Добросовестный арендодатель спокойно согласится встретиться в кабинете или прямо на стоянке спецмашин.
 
 
Почему выгодно
брать спецтехнику
в аренду?
 
При выполнении строительных и земельных работ не обойтись без спецтехники. В большинстве случаев выгоднее именно брать ее в аренду. Для этого есть несколько причин.
Реклама. ИП Наумов А. Н.
После обращения компания окажет услуги уже в течение этого дня.
Телефон в Сыктывкаре: 46-51-51.
 
Экономия на обслуживании и ремонте
ТО — одна из самых высоких статей расходов в содержании спецтехники. Если ее регулярно не обслуживать, то возможны поломки, ремонт которых стоит дорого. Арендатора эти проблемы не касаются.

Простой и хранение
Строительство проходит сезонно, поэтому в холодные месяцы технику придется где-то хранить. К тому же в это время она будет простаивать, требуя обслуживания.

Не нужно вкладывать большую сумму
Для закупа спецтехники требуется крупная сумма. Например, фронтальный погрузчик будет стоить около 2 миллионов рублей. Следовательно, для приобретения нужно вложить либо большую часть личных средств, либо брать кредит под процент. Аренда спецтехники требует гораздо меньших вложений.

"Аренда спецтехники" в Сыктывкаре предоставляет услуги автотрейдера, самосвала, экскаватора-погрузчика и фронтального погрузчика. Также компания доставляет песок, щебень, ПГС, торф и грунт. Произведут раскорчевку, отсыпку и планировку будущего участка. Также "Аренда спецтехники" занимается строительством и ремонтом дорог.

Какой способ отопления выбрать для дома?

Выбор отопительной системы для дома нужно делать задолго до начала строительства и даже проектирования.
В первую очередь задумайтесь о том, какое топливо доступнее и выгоднее: уголь, торф, электричество или газ.

Затем нужно решить для себя, как часто будет использоваться дом. Если в нем живут постоянно, нужно, чтобы система легко регулировалась. Если в доме бывают наездами – чтобы помещения быстро прогревались.

Например, для второго варианта подойдет воздушное отопление, а если его проектирование невозможно, остановитесь на электрическом обогревателе.

Для эффективной работы любой системе необходимо тщательное проектирование – от этого зависит то, насколько вашей семье будет тепло в холодное время года.
 

Баня

 

Как выбрать печь для бани?

Сперва нужно замерить объем парного помещения. Для этого перемножаем значения длины, ширины и высоты помещения (в метрах). При подборе печи "по кубатуре" необходимо выбирать печь с запасом по мощности.


Например, у вас парная объемом около 12 кубов. В таком случае печь нужно брать с запасом на 20-30% больше. То есть печка должна обогревать от 16-20 кубов по своим техническим возможностям. Это делается, чтобы учитывать тепловые потери: через стены, потолок, двери. Кроме того, следует еще обратить внимание на материал и срок службы.

 

Внутренняя отделка

 
После строительства дома встает вопрос внутренней отделки. Подбор отделочных материалов – один из важнейших этапов создания собственного стиля. На рынке большой выбор материалов, поэтому можно воплотить любую задумку дизайнера или собственную фантазию. Но чтобы ремонт пошел по плану и не появилось лишних трат, нужно знать ряд правил.


Паркет и ламинат не стоит стелить на кухне.Там они быстро портятся и затираются - зря потратите деньги. А в санузлах лучше не класть темную плитку - мыльная вода всегда будет белить ее и швы.


Даже если вы не собираетесь пользоваться телевизором, все равно при ведении черновых работ проложите кабели. Лучше пусть будут, вместо того, чтобы потом путаться в проводах. Заказывая смену электросистемы, не забудьте проговорить с мастерами, чтобы электрика шла через несколько переключателей. Это позволит даже при выбивании пробок оставить дом подключенным к электроэнергии.

 

Как выбрать мебель для квартиры?

 
Не торопитесь

Сначала решите, какая мебель действительно нужна, а уже потом размышляйте о дизайне. Начертите план помещения и расположите рисунки мебели по зонам. Так вы увидите, где и что будет стоять, и составите несколько вариантов расстановки.

Определите максимальный бюджет

Прежде, чем покупать, объективно оцените свои возможности и выбирайте по средствам. Единичные или авторские экземпляры не могут стоить дешево. Но можно посмотреть в интернете брендовые модели и найти похожие, но дешевле.

Покупайте то, что вам нужно

Мебель должна быть удобной, полезной и практичной. Выбирайте материалы, которые соответствуют общему оформлению комнаты и не требуют больших усилий в уборке.

Мебель должна сочетаться с тоном стен, пола и потолка

В одном помещении нежелательно использовать более трех цветов. Оттенки не считаются. Например, можно использовать только два цвета и пять их оттенков. Кроме того, в однотонных интерьерах с помощью мебели можно расставить акценты.
 

Строительные материалы

Как купить все в одном месте по доступным ценам?
Как оценить качество строительных материалов?
  • Долговечность
    Этот параметр определяет то, как долго строительные материалы будут сохранять свои эстетические и функциональные свойства. Специалисты рекомендуют покупать сертифицированный материал, который прослужит долго и сохранит свои характеристики на десятилетия.
  • Стойкость к низким температурам
    В первую очередь это относится к материалам, которые эксплуатируются в неотапливаемых помещениях или используются для наружной отделки. Число циклов замерзания и оттаивания без потери качества является наглядным индикатором морозостойкости. Показатель граничных температур говорит о том, где и при каких условиях можно использовать конкретный материал.
  • Простота монтажа
    Затраты на монтаж строительных материалов занимают немалую долю ремонтной сметы.
  • Влагостойкость
    Устойчивость строительных материалов к негативному воздействию влаги называется влагостойкостью. Выбирая стройматериал, обязательно учитывайте климат вашей географической зоны, а также среднегодовое количество осадков.
 

Звукоизоляция

Далеко не всем интересно слышать, чем занимаются его соседи. Для обеспечения комфортного проживания в доме или квартире необходима тишина. С помощью звукоизоляции можно избавиться от различных типов шумов: акустических, ударных, воздушных, структурных.
Преимущества звукоизоляции:
  • Улучшение комфорта проживания в квартире - жильцы полностью ограничены от посторонних звуков: громкой музыки соседей или их разговоров;
  • В некоторых случаях, звукоизоляционные материалы выполняют функцию выравнивания стен в квартире;
  • Дополнительные теплоизоляционные характеристики;
  • Экономия на отделке стен штукатуркой
  • Звукоизоляция - залог хороших отношений с соседями, крепкого сна и вашего спокойствия
  • Рациональное вложение денежных средств. При продаже квартиры за счет звукоизоляции - ее цена повысится в 1,5-2 раза
 

Уют в доме

 
После ремонта принято приступать к обустройству жилья. Уютная атмосфера дома дает ощущения счастья и душевного спокойствия. Гармоничная обстановка помогает быстрее восстанавливать силы.

Уют для человека — это совокупность домашних предметов определенного стиля, цвета и дизайна. Эти же элементы обстановки играют и функциональную роль. К ним относятся посуда, освещение, кофейный столик и даже сантехника. Каждая деталь складывается в общий пазл уютной домашней обстановки.
 
 
Где в Сыктывкаре найти все для обустройства дома и дачи?
 
Создание интерьера можно назвать искусством. Чтобы облик дома был уютным и располагающим, важно правильно расставить акценты. Дизайнеры дали несколько рекомендаций, как обустроить жилище.
Реклама. ООО "ХозАрсенал Север"
Адреса в Сыктывкаре:
— улица Куратова, 23,
— улица Северная, 83;
— Петрозаводская, 27/1;
— улица Мира, 68/2.
 
Организация освещения
В каждой комнате лучше продумать несколько вариантов освещения. Будничный для повседневных дел и встречи гостей. Приглушенный для вечернего отдыха за просмотром новостей или фильма. Яркий точечный для чтения или рукоделия. Задачу упрощает регулируемое освещение.
Комнатные растения
Они выделяют кислород, делают воздух полезным и свежим, снижают количество пыли и содержание вредных бактерий. Даже самый простой цветок в стильной вазе, кашпо или горшке может стать изюминкой интерьера. Или можно создать целый зеленый уголок.

Красота в деталях
При обустройстве дома важно помнить о "мелочах". В ванную комнату подберите диспенсеры в едином стиле. Шампуни и бальзамы тоже можно перелить в однотонные флаконы. Красивая посуда в схожих тонах задаст стиль кухне и простой прием пищи сделает небольшим праздником.

Обустроить квартиру и загородный дом можно вместе с оптово-розничной сетью магазинов "Хозарсенал" в Сыктывкаре. Среди 50 000 товаров удастся найти практически все: посуду, текстиль, кухонную утварь, ковры, все для комнатных и уличных растений, садовый инвентарь, бытовую технику, предметы для ванной и многое другое.

Более 17 лет сеть магазинов "Хозарсенал" помогает сыктывкарцам за один поход в магазин найти множество нужных и полезных товаров для дома. Компании удается удерживать доступные цены для своих покупателей.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru