По данным портала "Мир квартир"
, за последние полгода средняя стоимость квадратного метра в квартирах превысила 71 тысячу рублей. При этом квадратный метр в частных домах стоит 33 642 рублей.
Неудивительно, что в условиях активного роста цен на квартиры, некоторые задумываются о строительстве дома. Преимущества такой недвижимости не только в цене. В первую очередь радуют отсутствие соседей и постороннего шума. А большой семье частный дом дает возможность увеличить жилплощадь без переплаты.
При строительстве дома нужно учесть пять важных вещей:
1. Выбор участка.
Архитекторы определяют лучшим соотношением площади дома к площади, на которой он расположится, 1:10. Также стоит учесть сколько еще построек планируется возвести рядом. Площадь дома можно определить с помощью формулы: 30 квадратных метров на каждого члена семьи. Также архитекторы утверждают, что чем больше размер постройки, тем дешевле обходится квадратный метр.
2. Создание проекта.
Не все идеи из головы можно воплотить в жизнь. Поэтому важно найти грамотного архитектора, который поможет перенести дом мечты в реальность. Кроме проекта, специалист проведет инженерно-геологические работы, даст важные рекомендации по расположению коммуникаций и выбору типа фундамента.
3. Из чего строить дом.
Например, каркасный доступнее по цене, но может оказаться не таким долговечным. Дома из сруба отличаются комфортным микроклиматом. Летом в них не так жарко, а зимой легче обогреть. Также дерево не требует тяжелого и глубокого фундамента. Из минусов: подверженность вредителям и высокая горючесть. Лучшим решением сегодня отмечают монолитный железобетонный дом. Он прочен и устойчив. А снизить стоимость можно за счет использования пеноблоков для возведения стен. К тому же все монолитные работы может выполнить один подрядчик, что тоже экономит часть средств.
4. Выбор подрядчика.
Тут можно пойти двумя путями: найти организацию, которая возведет постройку "под ключ", либо для каждых работ нанимать разных людей. Для строительства дома не стоит выбирать чьих-то знакомых без портфолио. Обращайтесь в фирмы, которые составят договор и полную смету.
5. Выбор материалов для внутренних работ.
Лучше откажитесь от попытки сильно сэкономить. Дом строится на десятки лет и может радовать не одно поколение вашей семьи. А частые ремонты мало кому придутся в радость. Выбирайте качественный материал, к тому же у многих строительных фирм есть персональные скидки в магазинах-партнерах.
"Про Город" подготовил подборку проверенных компаний, которые помогут в строительстве частного дома. У многих из них действуют выгодные сезонные предложения.