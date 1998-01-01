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к летальному исходу:

как сыктывкарцам вовремя заметить опасные заболевания

 
 
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Многие знают о важности регулярного обращения к врачу, но пренебрегают этим, потому что "пока не болит". В то время, когда человек постоянно откладывает обследование, в его организме может бессимптомно протекать заболевание, которое несет прямую угрозу жизни. Врачи обозначают пять самых распространенных и опасных проблем в организме, которые долго не дают о себе знать. Часть из них могут привести к летальному исходу.

Онкология

По данным портала Zdrav.Expert, в России около 4 миллионов больных раком. Заболевание, которое может не проявлять себя до последней неоперабельной стадии, ежедневно уносит жизни тысяч людей. Поэтому раз в два года рекомендуется сдавать анализы на онкомаркеры.

Атеросклероз сосудов

Еще одно бессимптомное, но очень серьезное заболевание. При этом диагнозе на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки. Со временем они увеличиваются в размерах и могут привести к инсульту. Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, необходимо посещать кардиолога один раз в год.

Хронические инфекции

Они иногда могут проявиться лишь в виде температуры немного выше 37. Чаще всего этот симптом списывают на усталость, смену погоды или легкую простуду. Однако прямо в это время в организме может развиваться скрытая инфекция, такая как эндометрит, гепатиты В и С, гонорея, сифилис и ВИЧ. Поэтому каждые полгода посещайте терапевта и профильных специалистов и сдавайте назначенные анализы. Особенно важно проверяться тем, кто практикует случайные половые связи.

Сахарный диабет

Как сообщает Роспотребнадзор, в России от диабета страдают около 9 миллионов человек. На начальных стадиях это заболевание практически не проявляется и его можно определить только с помощью анализов. Запущенный диабет ведет к ряду тяжелых последствий: ухудшение зрения, поражение сосудов нижних конечностей с развитием гангрены, поражение почек, сосудов сердца и мозга с развитием инфаркта миокарда.

Аневризма

Это неизлечимое заболевание, которое не проявляет себя на начальных этапах. Аневризма — локальное расширение сосуда с постепенным истончением его стенки. Единственным симптомом со временем может стать головная боль, на которую мало кто обращает внимание. Без профилактики происходит разрыв аневризмы, что приводит к внутреннему кровотечению и часто заканчивается летальным исходом. Узнать о заболевании можно с помощью МРТ, КТ, рентгена и УЗИ.

Список болезней, которые можно вовремя не заметить, насчитывает десятки пунктов. Чтобы снизить риск протекания скрытого заболевания, важно регулярно посещать врачей и проходить хотя бы минимум важных обследований:

• анализ крови и мочи;
• флюорография;
• УЗИ органов;
• анализ на гормоны щитовидной железы;
• мазки на ЗППП.

Чаще всего обследование откладывают из-за отсутствия времени. "Про Город" подготовил список медицинских организаций, с которыми следить за своим здоровьем будет проще. А попадать к врачу и сдавать анализы можно без очередей.

Стоматология

Невооруженным глазом человек может не заметить проблем с зубами. При этом на начальной стадии кариес вылечить легко. Глубокий же добирается до нерва и переходит на здоровые зубы. В результате человек получает пульпит, воспалительные процессы или полностью теряет зуб. Неполный зубной ряд меняет прикус, приводит к гастриту и панкреатиту. А здоровые зубы начинают стираться, ведь на них повышается нагрузка. Чтобы избежать этих проблем, посещайте стоматолога каждые шесть месяцев и не забывайте о гигиене полости рта.
 
 
 
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Распространенные мифы о здоровье зубов, которым не стоит верить

Сейчас можно найти подробную информацию о всех видах стоматологических услуг. Тем не менее эта сфера по-прежнему наполнена мифами. Разберем самые распространенные:
 
  1. Сладкое вредит зубам. Причина появления этого мифа понятна: сахаросодержащие продукты создают кислую среду в полости рта. Именно она разрушает эмаль. Таким же образом кислотно-щелочной баланс нарушают блюда с содержанием углеводов. Поэтому не стоит бояться конкретных продуктов, а лишь есть сладкое в меру и соблюдать гигиену после приема пищи. Например, пользоваться нитью и ополаскивателем.
     
  2. Отсутствующий зуб необязательно восстанавливать. Вера в этот миф грозит смещением зубного ряда, изменением прикуса и потребностью в наращивании костной ткани. Даже если потерянный зуб не портит улыбку, его все равно нужно восстановить. Затягивание с процедурой впоследствии сделает ее дороже и сложнее.
     
  3. Посещение стоматолога — это страшно и больно. Этот миф зародился именно по причине затягивания лечения. Если посещать врача не реже двух раз в год, то профилактический осмотр не принесет болезненных ощущений. А кроме этого, поможет вовремя выявить зарождающиеся заболевания и избавиться от них на ранней стадии

Стоматологи сети клиник "Светоч Плюс" и "Дента Люкс" в Сыктывкаре сделают вашу улыбку красивой. Там оказывают все необходимые виды услуг, которые помогут поддержать здоровье зубов, избавиться от возникших заболеваний и восстановить зубной ряд. Также врачи позаботятся о состоянии десен и мягких тканей.


"Светоч Плюс" и "Дента Люкс" предлагают следующие услуги:
— терапия;
— хирургия;
— пародонтология;
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