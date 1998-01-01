Многие знают о важности регулярного обращения к врачу, но пренебрегают этим, потому что "пока не болит". В то время, когда человек постоянно откладывает обследование, в его организме может бессимптомно протекать заболевание, которое несет прямую угрозу жизни. Врачи обозначают пять самых распространенных и опасных проблем в организме, которые долго не дают о себе знать. Часть из них могут привести к летальному исходу.



Онкология



По данным портала Zdrav.Expert, в России около 4 миллионов больных раком. Заболевание, которое может не проявлять себя до последней неоперабельной стадии, ежедневно уносит жизни тысяч людей. Поэтому раз в два года рекомендуется сдавать анализы на онкомаркеры.



Атеросклероз сосудов



Еще одно бессимптомное, но очень серьезное заболевание. При этом диагнозе на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки. Со временем они увеличиваются в размерах и могут привести к инсульту. Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, необходимо посещать кардиолога один раз в год.



Хронические инфекции



Они иногда могут проявиться лишь в виде температуры немного выше 37. Чаще всего этот симптом списывают на усталость, смену погоды или легкую простуду. Однако прямо в это время в организме может развиваться скрытая инфекция, такая как эндометрит, гепатиты В и С, гонорея, сифилис и ВИЧ. Поэтому каждые полгода посещайте терапевта и профильных специалистов и сдавайте назначенные анализы. Особенно важно проверяться тем, кто практикует случайные половые связи.



Сахарный диабет



Как сообщает Роспотребнадзор, в России от диабета страдают около 9 миллионов человек. На начальных стадиях это заболевание практически не проявляется и его можно определить только с помощью анализов. Запущенный диабет ведет к ряду тяжелых последствий: ухудшение зрения, поражение сосудов нижних конечностей с развитием гангрены, поражение почек, сосудов сердца и мозга с развитием инфаркта миокарда.



Аневризма



Это неизлечимое заболевание, которое не проявляет себя на начальных этапах. Аневризма — локальное расширение сосуда с постепенным истончением его стенки. Единственным симптомом со временем может стать головная боль, на которую мало кто обращает внимание. Без профилактики происходит разрыв аневризмы, что приводит к внутреннему кровотечению и часто заканчивается летальным исходом. Узнать о заболевании можно с помощью МРТ, КТ, рентгена и УЗИ.



Список болезней, которые можно вовремя не заметить, насчитывает десятки пунктов. Чтобы снизить риск протекания скрытого заболевания, важно регулярно посещать врачей и проходить хотя бы минимум важных обследований:



• анализ крови и мочи;

• флюорография;

• УЗИ органов;

• анализ на гормоны щитовидной железы;

• мазки на ЗППП.



Чаще всего обследование откладывают из-за отсутствия времени. "Про Город" подготовил список медицинских организаций, с которыми следить за своим здоровьем будет проще. А попадать к врачу и сдавать анализы можно без очередей.