"Шишка, разбитая губа и сломанный зуб":

Сыктывкарцы уже открыли велосипедный сезон. Благодаря этому виду транспорта за лето можно прилично сэкономить на проезде и бензине, а также привести в порядок фигуру и в целом поддержать здоровье. Главное — не забывать о технике безопасности. Обычная прогулка на велосипеде может обернуться серьезной проблемой. Свою историю редакции "Про Город" рассказал житель Сыктывкара Федор Красильников.
— Я решил пересесть с автобуса на велосипед. Погода радует, да и хочется добавить активности, ведь у меня сидячая работа в офисе. Долго выбирал модель, чтобы она соответствовала всем требованиям. В итоге решение было принято, и я стал счастливым обладателем велосипеда. На следующий день поехал на нем до работы. Я двигался по тротуару, когда из кустов резко выскочил кот, мне еле удалось среагировать и не сбить животное. От испуга я потерял управление. Спасти себя не получилось: я вылетел с велосипеда и ударился головой. На несколько секунд, кажется, я даже отключился. Когда пришел в себя, почувствовал адскую боль: разбил губу и заработал шишку на лбу. Только на работе в зеркале я увидел, что от удара еще и откололся кусок зуба. Не передать словами мое огорчение, ведь я только что потратился на велосипед, а теперь еще придется ставить имплант. Мысленно я попрощался с деньгами на отпуск и отправился в стоматологию, — поделился сыктывкарец.
Как восстановить зуб?
Помимо эстетической проблемы, отколотый передний зуб доставляет физические мучения. Он будет царапать губу, язык, остро реагировать на холодное, горячее, кислое и сладкое. Боль может вызывать каждый укус еды. Если затянуть с лечением, скол грозит развитием кариеса и впоследствии пульпитом. Кроме того, в некоторых случаях при травме пульпы — "живой" ткани зуба, может развиться инфекция. Это приводит к периодонтиту. Он, в свою очередь, иногда может спровоцировать образование кисты. Тогда зуб придется удалить.
— На приеме стоматолог мне рассказал, что необязательно устанавливать имплант. В моем случае ситуацию спасет микропротезирование. К тому же эта процедура быстрее и дешевле.
О современном методе восстановления зубов рассказал директор сети стоматологий "Дента Люкс" и "Светоч Плюс" Павел Ильин.
Что такое микропротезирование?
— Это одно из достижений современной стоматологии, которое позволяет восстановить целостность зуба. Методика стала чем-то средним между пломбированием и полноценным протезированием, при этом влияние на соседние здоровые единицы сведено к минимуму или вовсе исключено. Вкладка полностью повторяет цвет и структуру эмали, благодаря чему вмешательство остается незаметным.
В каких случаях показана процедура?
— Микропротезирование подойдет, если есть повреждения зубов кариозного и некариозного плана, потребность выровнять зубы, изъяны коронок, при которых ткань сохранилась на 50%. Также процедуру проводят при сильном стирании зубов, дефектах челюсти, сколах, незначительных искривлениях или больших промежутках между зубами.
Всем ли подойдет микропротезирование?
— Нет, если коронковая часть зуба разрушена более чем на 50% либо сохранена лишь одна стенка, метод не подходит. Для молочных и зубов мудрости, или с нарушением прикуса — тоже. В таких случаях лучше установить коронку. А если сильно разрушены или отсутствуют сразу несколько зубов, то рекомендую съемное протезирование.
Как быстро удается восстановить зуб методом микропротезирования?
— Если в полости рта нет обширных кариозных поражений и воспалительных процессов, а зуб сохранился минимум наполовину, то с врачом придется встретиться лишь два раза. На первой встрече врач делает слепок, а уже на второй проходит установка материала.
Как долго служит восстановленная часть зуба?
— Прослужить такая конструкция может до 20 лет, поскольку вкладка делается из керамики и на ней не задерживается налет, а форма сохраняется весь срок эксплуатации.
Современная стоматология знает множество способов лечения и восстановления внешнего вида зубов. Даже при схожих случаях пациентам могут потребоваться абсолютно разные методики. Чтобы сохранить как можно дольше красивую, здоровую улыбку, регулярно посещайте стоматолога и не откладывайте лечение. Врачи сети стоматологий "Дента Люкс" и "Светоч Плюс" позаботятся о состоянии ваших зубов, десен и мягких тканей полости рта. Также в клиниках ведут приемы хирурги.
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