"Шишка, разбитая губа и сломанный зуб":

Сыктывкарцы уже открыли велосипедный сезон. Благодаря этому виду транспорта за лето можно прилично сэкономить на проезде и бензине, а также привести в порядок фигуру и в целом поддержать здоровье. Главное — не забывать о технике безопасности. Обычная прогулка на велосипеде может обернуться серьезной проблемой. Свою историю редакции "Про Город" рассказал житель Сыктывкара Федор Красильников.



— Я решил пересесть с автобуса на велосипед. Погода радует, да и хочется добавить активности, ведь у меня сидячая работа в офисе. Долго выбирал модель, чтобы она соответствовала всем требованиям. В итоге решение было принято, и я стал счастливым обладателем велосипеда. На следующий день поехал на нем до работы. Я двигался по тротуару, когда из кустов резко выскочил кот, мне еле удалось среагировать и не сбить животное. От испуга я потерял управление. Спасти себя не получилось: я вылетел с велосипеда и ударился головой. На несколько секунд, кажется, я даже отключился. Когда пришел в себя, почувствовал адскую боль: разбил губу и заработал шишку на лбу. Только на работе в зеркале я увидел, что от удара еще и откололся кусок зуба. Не передать словами мое огорчение, ведь я только что потратился на велосипед, а теперь еще придется ставить имплант. Мысленно я попрощался с деньгами на отпуск и отправился в стоматологию, — поделился сыктывкарец.

