Научные исследования давно доказали, что изучение языков помогает развить память, внимание и служит профилактикой логопедических проблем. Процесс положительно влияет на когнитивные способности и абстрактное мышление. А еще ребята, которые учат языки, могут воспринимать больше информации.



Провести каникулы с пользой и заняться изучением английского дети могут в языковой школе "Лингва". На лето 2023 года там подготовили несколько образовательных программ.



1. "Арт-неделя на английском" для детей от 4-7 лет.

Это пятидневный летний курс из 5 мастер-классов:

— пластилиновая живопись, которая особенно полезна для развития мелкой моторики;

— эксперименты с проявляющимися картинками;

— рисование черным чаем, каркаде и кофе;

— эксперименты с распускающимися цветами;

— кулинарный мастер-класс "Фруктовая пицца".

Сроки проведения — с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.

Стоимость – 3900 рублей.



2. Квест-интенсив по грамматике для детей 8-11 лет

Дети попадают в загадочный дом с мистическими существами, которые запирают двери дома на замок. Гремлины, драконы, горгульи выдают коварные задания.

За 10 дней нужно собрать 10 ключей, которые откроют не только двери, но и новые грамматические знания для ребят. 900 минут практики позволят научиться применять грамматические структуры в речи и сформировать положительное отношение к грамматике.

Сроки проведения — с 14 по 25 августа.

Стоимость – 8500 рублей



3. Интенсив по чтению на английском для детей 7-10 лет.

Подойдет как для будущих второклассников, так и для ребят, которые уже столкнулись с непониманием принципа чтения. Секрет успеха интенсива в том, что дети изучают только звуки и сразу же учатся сливать их вместе и читать в простых словах. Так ребенок быстрее осваивает навык чтения на английском языке.

Сроки проведения — с 14 по 25 августа

Стоимость – 8500 рублей.



Кроме того, летом 2023 приглашаем ребят в возрасте от 8 до 12 лет в Языковой клуб "Профессия мечты", цель которого – практическое использование английского языка в нестандартной форме, знакомство с новыми профессиями, освоение азов финансовой грамотности, а также проведение интересного досуга.



За время курса дети попробуют себя в роли детективов и полицейских, садоводов и ботаников, шеф-поваров и кулинаров, режиссеров и актеров, танцоров, врачей и фармацевтов, магов и волшебников, спортсменов.





