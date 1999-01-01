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Pro Город Сыктывкар
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Уют в доме
Pro Город Сыктывкар
Что должна знать сыктывкарская мама:
Как стать хорошей мамой? Все ли я делаю правильно? Как все успевать? Этими вопросами часто задаются многие женщины.

Хорошая мама, прежде всего, та, которая счастлива вместе с детьми. Чтобы вам было легче наслаждаться материнством, портал PG11.ru запускает проект "Мамам на заметку".

В нем мы собрали много полезной информации и советы специалистов для мам о том, как совместить воспитание детей и домашний быт, как позаботиться о здоровье своем и ребенка, как создать в доме уют, чем занять ребенка после школы и как весело и полезно провести выходные всей семьей. И еще много всего интересного!


все о детском здоровье, спорте, досуге и образовании
Развитие, образование и спорт
Чем занять ребенка после школы?
Здоровье
Полезные советы от специалистов
Одежда, обувь и аксессуары
Одеваем ребенка качественно и безопасно
Отдых и праздники
Как весело провести выходные всей семьей и куда сходить
Уют в доме
Cоветы по декору, идеи, рекомендации специалистов
Развитие, образование и спорт
Чем занять ребенка после школы?
Записать в секцию или кружок по интересам!
В чем польза дополнительных занятий?
Многие родители считают, что дети и так слишком нагружены в школе, поэтому не видят смысла во внеклассных занятиях. Однако психологи считают, что дополнительные секции положительно сказываются как на умственном, так и на физическом развитии ребенка.

  • Дети учатся лучше организовывать и ценить свободное время.

  • В секциях они находят друзей по интересам, поэтому риск попасть в дурную компанию будет намного меньше.

  • Когда у детей нет много свободного времени, они не успевают заскучать и не приобретают дурные привычки.

  • Общаясь с разными людьми и приобретая новый опыт, дети растут более смелыми и развитыми.

  • Чем больше навыков получает ребенок, тем проще ему дается учеба по всем предметам.
Как выбрать дополнительные занятия для ребенка?

Спросите самого ребенка, что ему интересно. Вы можете лишь направить его, задать нужный вектор, но ни в коем случае не навязывайте собственные желания. Главная ошибка, которую часто совершают родители, — попытка воплотить в детях собственные мечты. Если вы когда-то мечтали стать чемпионкой по фигурному катанию, это не значит, что ваша дочка должна сделать это за вас.
"Лингва"
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Startum
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"Кидкар"
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"Байтикс"
Подробнее
"Зенит-чемпионика"
Подробнее
"Непоседа"
Подробнее
"Интеллект"
Подробнее
"Школа Чиканчи"
Подробнее
Зачем детям изучать иностранный язык?
Контакты:
Адрес в Сыктывкаре:улица Советская, 8.
Телефон: 8(8212)40-06-36.
Научные исследования давно доказали, что изучение языков помогает развить память, внимание и служит профилактикой логопедических проблем. Процесс положительно влияет на когнитивные способности и абстрактное мышление. А еще ребята, которые учат языки, могут воспринимать больше информации.

Провести каникулы с пользой и заняться изучением английского дети могут в языковой школе "Лингва". На лето 2023 года там подготовили несколько образовательных программ.

1. "Арт-неделя на английском" для детей от 4-7 лет.
Это пятидневный летний курс из 5 мастер-классов:
— пластилиновая живопись, которая особенно полезна для развития мелкой моторики;
— эксперименты с проявляющимися картинками;
— рисование черным чаем, каркаде и кофе;
— эксперименты с распускающимися цветами;
— кулинарный мастер-класс "Фруктовая пицца".
Сроки проведения — с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.
Стоимость – 3900 рублей.

2. Квест-интенсив по грамматике для детей 8-11 лет
Дети попадают в загадочный дом с мистическими существами, которые запирают двери дома на замок. Гремлины, драконы, горгульи выдают коварные задания.
За 10 дней нужно собрать 10 ключей, которые откроют не только двери, но и новые грамматические знания для ребят. 900 минут практики позволят научиться применять грамматические структуры в речи и сформировать положительное отношение к грамматике.
Сроки проведения — с 14 по 25 августа.
Стоимость – 8500 рублей

3. Интенсив по чтению на английском для детей 7-10 лет.
Подойдет как для будущих второклассников, так и для ребят, которые уже столкнулись с непониманием принципа чтения. Секрет успеха интенсива в том, что дети изучают только звуки и сразу же учатся сливать их вместе и читать в простых словах. Так ребенок быстрее осваивает навык чтения на английском языке.
Сроки проведения — с 14 по 25 августа
Стоимость – 8500 рублей.

Кроме того, летом 2023 приглашаем ребят в возрасте от 8 до 12 лет в Языковой клуб "Профессия мечты", цель которого – практическое использование английского языка в нестандартной форме, знакомство с новыми профессиями, освоение азов финансовой грамотности, а также проведение интересного досуга.

За время курса дети попробуют себя в роли детективов и полицейских, садоводов и ботаников, шеф-поваров и кулинаров, режиссеров и актеров, танцоров, врачей и фармацевтов, магов и волшебников, спортсменов.


Реклама ООО "Лингва"
Как раскрыть творческий потенциал ребенка на летних каникулах?
Адреса в Сыктывкаре:

— улица Ленина, 74 (район Стефановской площади);
— улица Интернациональная, 78 (район ТЦ "Радуга").

Телефоны: 8(900) 974-44-55 и 8(904) 232-32-03.
В школе детям дают базовые знания, которые рассчитаны на среднестатистического ученика. Там не учитываются интересы и склонности ребенка. А развить его таланты к наукам или раскрыть творческий потенциал позволяет только дополнительное образование. Кроме того, это источник полезных хобби и увлечений, возможность понять, кем ребенок хочет стать в будущем.

Детский центр Startum приглашает ребят в летний клуб "Лаборатория новых идей!". Там дети узнают больше о разных профессиях, познакомятся с необычной арифметикой и робототехникой. Кроме того, ребят ждут игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы, плавание в бассейне и коммуникативные игры.

Лаборатории летнего клуба:
1. Научная.
Ментальная арифметика – эффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах. Еще занятия по робототехнике — основы конструирования и программирования. И интеллектуальный марафон — головоломки, ребусы, викторины.

2. Творческая.
Дети будут рисовать пластилином, мастерить мебель из подручных материалов, построят небоскреб из картона. А еще в программе занятия по шитью, вязанию и вышиванию.

3. Кулинарная.
Ребята приготовят усатые бутерброды, глазастые маффины и улыбчивое мороженое.

4. Игровая.
Настольные и подвижные игры.

Также дети примерят на себя профессии:
— эколога и получат богатые знания об окружающем мире: воде, земле, воздухе, растениях и животных. Ребята будут спасать планету от мусора и наблюдать за природой;
— врача и научатся оказывать первую помощь, узнают все о гигиене и профилактике заболеваний и даже получат знания о лечении животных;
— спасателя и научатся оказывать первую помощь, узнают, как вести себя в чрезвычайной ситуации: на природе и дома, если останутся одни. А также выучат правила дорожного движения;
— космонавта и получат знания о солнечной системе, космических аппаратах, пройдут курс молодого космонавта и окунутся в прекрасный, таинственный мир планет и звезд;
— журналиста и получат знания об этике и морали, научатся писать заметки и статьи, оформлять свои работы и фотографировать;
— архитектора и узнают о современных строениях и личностях, которые их создали. Участники лаборатории будут конструировать, творить из различных материалов.


В летнем клубе Startum за ребятами будут присматривать опытные педагоги. В течение дня предусмотрено полноценное питание.
Даты проведения смен летнего клуба, цены и другие подробности можно узнать в группе центра развития интеллекта Startum во ВКонтакте


Летние каникулы — одно из самых долгожданных событий для школьников. После непростого учебного года ребята с удовольствием ждут теплых солнечных дней. Любой родитель старается сделать все возможное, чтобы дети на каникулах не только отдыхали, но и провели время с пользой.

В этом поможет игровой профориентационный центр "Кидкар", в котором дети могут раскрыть свои возможности. В реалистичных декорациях ребята в возрасте от 4 до 12 лет с помощью игр осваивают профессии. Они обучаются финансовой грамотности, работе в команде, развивают в себе креативность, самостоятельность, рассудительность.

С 22 мая по 25 августа ребят ждут 14 увлекательных программ. В каждой из которых дети будут заниматься игровым английским, танцами, тренингами, рукоделиями и посетят мастер-классы. Темы программ продуманы с учетом предпочтений ребенка.

Например," Шерлок Холмс и дедуктивный метод". Известный сыщик просит помощи – он получил самое главное задание в его жизни. Секретная служба поручила ему дело государственной важности и он должен найти преступника за 120 часов. Детям придется проявлять чудеса дедуктивного метода для раскрытия секретов, корни которых уходят в далекое прошлое. Именно в квартире на Бейкер Стрит ребята узнают, что такое дедуктивный метод и с чем его едят. А еще пройдут квест, полный загадок и тайн.

Или "Амонг Ас против Бравл Старс". "Кидкар" знает как получить крутые эмоции от игры, не засиживаясь перед компьютером. Геймеры разделятся на два лагеря, но решить спор можно лишь на поле боя. Головоломки, коды, шифры, запутанные квесты, геймерский баттл и детективные истории — все это ждет детей в игровой реальности. Ребята сыграют в компьютерные игры без использования мониторов, клавиатуры и мышки. Любимые игры станут реальностью и не закончатся, пока мы не решится спор.

Больше программ смотрите на сайте центра. На каникулах в "Кидкаре" у ребят точно не будет времени сидеть в бездумно в гаджетах.

Провести время весело и познавательно приходите в "Кидкар"


Где провести летние каникулы с пользой?
Реклама ООО "Детский город профессий Кидкар"
Адрес в Сыктывкаре: улица Старовского, 51А
Телефон: 56-66-58
IT и инженерия входят в топ самых востребованных профессий уже сейчас и будут держать лидирующие позиции еще многие десятки лет. Лучше всего начинать развивать цифровое творчество, логику и техническое мышление с самого малого возраста.

Изучать программирование, робототехнику и дизайн просто с международными программами обучения в IT-Академии "Байтикс". Компания предлагает траекторию развития для детей на несколько лет непрерывного обучения: от юного инженера и логического мыслителя до Python разработчика с портфолио проектов и резюме.

Дети от 7 до 12 лет в период летних, весенних и зимних каникул могут посещать интенсивы. На них в игровой форме ребята погрузятся в IT и на практике увидят результаты своей работы. На каникулах в "Байтикс" проходят занятия по программированию и робототехнике. А еще в интенсив входят прогулки, кино, бассейн, мастер-классы, музеи, выставки и еще много интересного.

Также в IT-Академии "Байтикс" можно заниматься по годовым программам:
— инженерное направление. Начиная с 3 лет, ребенок получает навыки творческого и пространственного мышления. А к 13 годам овладеет инженерно-техническими знаниями (механика, электроника, программирование, творческое и техническое мышление, умение работать в команде, проектная деятельность).
— информационное направление. Начиная с 6 лет, у ребенка развивается логическое мышление и формируется любовь к программированию. К 15 годам уже собирается портфолио проектов: программирование, разработка игр, создание сайтов, навыки работы с компьютером на продвинутом уровне, создание мультиков. Также у ребенка появляется любовь к математике и точным наукам.
— дизайн и контент направление. С 7 лет ребенка обучают основам работы с компьютером. По итогу дети получают навыки создания контента и перевода своего воображения в цифровой мир: разработка сценариев, монтаж видео, дизайн сайта, разработка графических материалов.

IT-Академия "Байтикс" имеет лицензию на образовательную деятельность, что дает родителям возможность оплатить обучение материнским капиталом, получить налоговый возврат 13% и принять участие в частичном возмещении средств по сертификату ПФДО.

Команда опытных педагогов, методистов и кураторов поможет подобрать нужное направление для правильного развития именно вашего ребенка.

Чтобы получить индивидуальную консультацию и посетить Академию, оставьте заявку в группе ВКонтакте

Как вырастить из ребенка будущего программиста или инженера?
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Телефон: 8(8212)26-44-16.

Адреса в Сыктывкаре:
— улица Интернациональная, 50;
— улица Пушкина,47.
Спорт положительно влияет на здоровье, но не все комфортно чувствуют себя в спортзале, а с приходом тепла появляется больше возможностей для активного отдыха на свежем воздухе. В этом случае отлично подойдет езда на велосипеде. Занятию достаточно уделять час времени хотя бы три раза в неделю.

Пять причин ездить на велосипеде:

  1. Физические нагрузки снижают уровень кортизола — гормона стресса. Поэтому после катания вечером будет легче заснуть, а утром наоборот получится взбодриться.

  2. Езда на велосипеде улучшает обмен веществ, что в свою очередь положительно влияет на пищеварение.

  3. Катание — кардионагрузка, которая помогает активно жечь калории. Кстати, процесс похудения продолжается даже после занятия, поскольку организм расходует силы на восстановление.

  4. Физическая активность способствует выделению эндорфина — гормона счастья. К тому же во время велопрогулки выравнивается дыхание и мысли приходят в порядок.

  5. Летние поездки на велосипеде помогут укрепить иммунитет к будущей зиме и повысят выносливость.

Магазин "Непоседа" уже подготовился к весенне-летнему сезону и предлагает велосипеды для детей и взрослых. В ассортименте горные, дорожные, двухподвесы, складные, на дисковом тормозе и на вибреке.

А еще в "Непоседе" есть самокаты, которые сейчас так популярны среди детей. Для самых активных подберут трюковой. Для ребят постарше есть подростковые, которые выдерживают вес до 100 килограмм. А для малышей — трехколесные с музыкой и имитацией дыма.

При покупке детского велосипеда магазин вручит ребенку подарок. На некоторые товары действует скидка. К тому же покупку можно оформить в кредит.


Улучшит сон и снизит стресс:
пять причин ездить на велосипеде
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Адрес в Сыктывкаре: улица Огородная, 39.
Многие мальчишки любят футбол. Чаще всего они играют летом во дворе с друзьями. Футбол повышает иммунитет, развивает кардиосистему, формирует правильную осанку и укрепляет мышцы. Обычное увлечение может стать делом всей жизни.

Чтобы развить ребенка в спортивном направлении, запишите его на занятия к профессиональным тренерам футбольной школы "Зенит-Чемпионика". Первое посещение будет бесплатным.

Школы "Зенит-Чемпионика" — это новый уровень подготовки юных футболистов. Они сочетают передовые технологии, экспертные знания и уникальную атмосферу сопричастности к большому футболу с чемпионами России. Каждая тренировка проходит по методике, разработанной ведущими тренерами ФК "Зенит" в штабе "Газпром Академии".

Чем отличается школа футбола "Зенит-Чемпионика" от остальных:
— уникальная методология занятий;
— совершенно иной психологический подход к маленьким детям;
— возможность показывать своих учеников на отборах футбольного клуба "Зенит".

А тренировки для маленьких детей построены в игровой форме, специально разработанной ведущими тренерами футбольной команды "Зенит".

В футбольной школе с детьми работают профессиональные тренеры, прошедшие тщательный отбор и сертификацию в штабе "Зенит-Чемпионика". Каждый обладает профильным спортивным образованием и лицензиями РФС или УЕФА и уже имеет достаточный стаж работы.

Девять уникальных предложений "Зенит-Чемпионики":
1. Юнистат (цифровая карточка игрока) — туда заносятся результаты тестов, отслеживается уровень подготовки. По этой системе происходит отбор кандидатов в академии крупных футбольных клубов.
2. Библиотека футболиста (в разработке), в которой собраны теоретические пособия, вебинары, книги и методики упражнений для футболистов.
3. Бесплатные экскурсии по стадиону "Газпром-Арена".
4. Дисконт на матчи "Зенита", розыгрыши на турнирах и поощрения лучшим.
5. Переход учеников в структуру профессиональных клубов.
6. Сервис для родителей, где можно посмотреть информацию о школе, расписание, домашние задания от тренера и его комментарии, связаться с администрацией.
7. Праздники, открытые уроки.
8. Участие бренда "Зенит" в жизнедеятельности школы.
9. Социальная направленность.


Как вырастить будущую звезду футбола?
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Адреса в Сыктывкаре:
— Сысольское шоссе, 68.
— улица Клары Цеткин, 80.
— улица Первомайская, 74.

Телефоны: 8(912)568-41-54 и 8(912)968-23-48


Переходный возраст у современных детей может наступить в 11, а иногда даже в 10 лет. Уже в этом возрасте мы можем увидеть предпосылки к зарождению трудного подростка: ребенок перестает учиться, бросает прежние увлечения, дерзит взрослым, целый день сидит в интернете, связывается с опасной компанией и странно себя ведет. Непонимание себя, непонимание того, как нужно общаться с окружающими, часто приводят к проблемам в школе, к конфликтам в семье.

Консультационно-развивающий центр "Интеллект" в Сыктывкаре приглашает родителей вместе с детьми принять участие в социальном проекте для подростков "Архитектор жизни". Цель — повышение проактивной жизненной позиции, мотивации на достижение положительных результатов у подростков, формирование зрелости и ответственности по отношению к себе и социуму.

В реализации проекта "Интеллект" предлагает следующие услуги:
1) Профориентационная диагностика.
Широкий спектр современных тестов, диагностика мотивации, особенностей личности, характера, эмоционального состояния и самоотношения, а также профессионального типа.
2) Консультации подростков и родителей.
Консультация психолога поможет скорректировать проблемы во взаимоотношениях подростков и родителей, правильно оценить возможности, понять свои приоритеты.
3) Тренинги для подростков: "Мир профессий", "Как найти свою профессию?", "Как построить успешную карьеру?".

"Интеллект" работает уже 20 лет. За это время в центре собралась команда из квалифицированных специалистов.

Работа проводится в течение года. За этот период подросток, оставаясь в привычной среде, выстраивает новые здоровые отношения с окружением. Длительность курса позволяет достигнуть положительных результатов и удержать их.


Кризисный возраст: как наладить общение с подростком?
Адрес в Сыктывкаре: улица Южная, 8.
Телефон: 24-75-29.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Тхэквондо — это контактный вид единоборств, который зародился более пяти тысяч лет назад в Корее. Его философия заключается в полном самоконтроле, улаживании конфликтов мирным путем и самообороне без применения оружия. Чем тхэквондо полезно для ребенка?

Оздоровление
Физическое воспитание, заложенное в методике преподавания тхэквондо для детей, способствует общему укреплению и оздоровлению организма ребенка.

Развитие
Дети, получающие регулярные физические нагрузки, быстрее развиваются и растут.

Умение работать в команде
Ребенок чувствует себя частью коллектива и учится прислушиваться к мнению окружающих.

Подготовка к школе
Занятия готовят ребенка к предстоящим физическим и умственным нагрузкам, он привыкает к дисциплине, распорядку. самоконтролю.

Школа боевых искусств заслуженного тренера России Анатолия Чиканчи приглашает на занятия детей от трех лет. Спортсмены Школы неоднократно становились чемпионами мира и Европы, отстаивали честь страны на соревнованиях в Канаде, Южной Корее, Италии, Испании, Англии, Шотландии, Швейцарии, ЮАР, Аргентине и во многих других странах мира.

За 25 лет в Школе боевых искусств Анатолия Чиканчи подготовили 7 мастеров спорта международного класса, 38 мастеров спорта России, двух отличников физической культуры и спорта, четырех судей всероссийской категория.

Авторская система заслуженного тренера России Анатолия Чиканчи поможет вашим детям стать здоровыми, воспитанными, внимательными и дисциплинированными.


Четыре причины отдать ребенка на тхэквондо
Адреса залов в Сыктывкаре:
— Школа здоровья, Орбита, Покровский бульвар, 9
— Дом быта, центр, улица Первомайская, 72, 5 этаж
— Школа Чиканчи, Строитель, улица Морозова, 29
— Школа Чиканчи, Орбита, Октябрьский проспект, 182
— СОШ №3, улица Тентюковская, 353
— СОШ №16, улица Димитрова, 8
— СОШ №43, улица Петрозаводская, 44
— Центр спортивных единоборств, улица Савина, 81/1
Телефоны: 8(8212)55-66-88, 8(8212)51-66-51
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Здоровье
Здоровье ребенка: педиатр рассказал о том, что стоит включить в рацион, здоровом перекусе и питании «по часам»
Педиатр Дмитрий Максимов рассказал, почему важно следить за тем, что ест ваш ребенок и на какие моменты нужно обратить особое внимание.
Педиатр Дмитрий Максимов
Питание по часам и почему стоит пить воду между приемами пищи

- В детском возрасте формируются сложные цепочки взаимоотношений между органами пищеварения. В первую очередь стоит обратить внимание на режим питания. Проще говоря, питаться нужно "по часам". У пищеварительной системы есть свои биологические часы и ей нужны периоды "отдыха". Основа переваривания пищи — это пищеварительные соки. Во время «голодной паузы» они густеют. Стакан воды, светлого морса или чая комнатной температуры усиливает выделение пищеварительных соков нужной консистенции. Так пищеварительный тракт готовиться к работе.

Почему так важен белок?

- В рационе обязательно должно присутствовать мясо. Человек по своей природе — хищник, на это указывает ферментный состав пищеварительных соков. Поэтому в меню растущего ребенка обязательно должен быть белок животного происхождения (мяса, рыбы). Помните, что животный белок — это основа мышечной массы растущего организма.


О витаминах и биодобавках

- В нашем регионе по рекомендациям ВОЗ и союза педиатров нужно принимать витамин D и препараты йода, необходимые для выработки гормонов щитовидной железы. Все остальные биодобавки скорее необходимы для детей, страдающих болезнями обмена веществ, тяжелыми расстройствами питания, а также подростков, которые интенсивно занимаются спортом. Но такие препараты должны подбирать специалисты по питанию исходя из конкретной проблемы ребенка.
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По данным Росстата, около 50% жителей России носят очки. В этот процент попадают как взрослые, так и дети. Если раньше очки вызывали стеснение, то сейчас они стали элементом стиля. Их носят люди даже с идеальным зрением. Чтобы очки было не доставляли дискомфорт, есть несколько важных рекомендаций.

Советы для детей
Важный момент — посадка на переносице. От этого зависит, как очки будут держаться на лице. Если изделие неплотно сидит на маленьком детском носу, оно будет постоянно сползать, из-за чего ребенок начинает смотреть поверх линз. Задача обычно решается регулируемыми носовыми упорами. Главная рекомендация — обязательная примерка перед покупкой.

Также важен выбор заушника. Если он слишком длинный — очки будут падать. Слишком короткий вызовет давление и дискомфорт. Оптимальными станут гибкие заушники. Благодаря эластичности они крепко фиксируются за ухом.

Советы для взрослых
С помощью очков можно корректировать черты лица. Например, широкая пластиковая оправа бесспорно станет оригинальным акцентом и визуально вытянет форму лица. Круглые оправы выглядят легко и невесомо, добавляют образу романтичности. А еще сгладят угловатые черты лица и уменьшить широкие скулы.

Также важно помнить о защите от ультрафиолета. Солнцезащитные очки уберегут глаза от негативного воздействия солнца, избавят от слезоточивости и незаменимы при вождении автомобиля.

В сети салонов "Оптика-Люкс" в Сыктывкаре подберут очки под разный запрос: для коррекции зрения, с защитой от солнца и компьютера, фотохромные и имиджевые. Опытные специалисты помогут подобрать правильные очки для вас и вашего ребенка. На складе компании в наличии только обычные линзы, рецептурные и прогрессивные линзы в "Оптика-Люкс" привозят под заказ. Также в салоне можно пройти диагностику зрения.

Кроме того в продаже контактные линзы известных брендов и средства по уходу за ними: Bausch&Lomb, Cooper Vision, Johnson&Johnson, Sauflon, Avizor. Мастерские салонов оборудованы системами обработки линз Essilor Zeta и Essilor Delta. По дисконтной карте сети действует накопительная скидка от 5 до 10%. Полезные советы и ассортимент смотрите в группе ВКонтакте


Что нужно учесть при выборе оправы для очков?
Адреса в Сыктывкаре:
— улица Карла Маркса, 197;
— улица Ленина, 33;
— проспект Бумажников, 55.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Уход за волосами и кожей малыша требует особого внимания. Детям могут не подойти взрослые уходовые средства и вызвать раздражение. Специалисты сети магазинов профессиональной косметики "Красота profi" дали рекомендации по выбору уходовых средств для детей.

Известный профессиональный бренд Estel выпускает линейки для детей и их родителей. Например, Little Me. В серии есть шампунь, который не вызывает слез, бальзам, спрей-кондиционер, бальзам для губ и молочко для тела после солнца. Средства для волос бережно очищают и способствуют легкому расчесыванию. В составе каждого продукта линейки содержится Д-пантенол, который успокаивает, питает и смягчает кожу малыша. Линейка отлично подходит для домашнего ухода и выручит в поездках на море.

В КРАСОТА profi также есть что предложить мамам. Одна из самых популярных линеек — Luxury Couture Estel. В нее входят средства профессионального ухода для любого типа волос: тонких и сухих, вьющихся, склонных к жирности, окрашенных, длинных и осветленных.

У некоторых женщин после беременности и родов появляются проблемы с волосами, например, выпадение и ломкость. Линейка reHAIR — комплексная программа против выпадения волос. Средства останавливают потерю, стимулируют рост, придают волосам плотность и силу, а также восстанавливают здоровый микробиом кожи головы.

Для летнего ухода специалисты КРАСОТА profi рекомендуют коллекцию Оtium Summer Estel. Средства содержат компоненты, которые защищают волосы от солнечного воздействия, питают их и увлажняют. В коллекции также есть спрей для тела и гель для душа.

Еще одна летняя лимитированная коллекция — More Therapy. В ее основе лежат натуральные компоненты прибрежного и подводного происхождения: красная, желтая и зеленая глины, ценные водоросли и морские минералы. More Therapy делает волосы густыми, крепкими и блестящими.

Кроме этого, Estel выпустил новую коллекцию "Заряди", которую уже можно купить в "Красоте profi" в Сыктывкаре. Зеленый чай в составе линейки контролирует жирность и поддерживает водный баланс кожи головы. А гуарана и витамины улучшают микроциркуляцию крови и активируют фолликулы.

В сети магазинов "Красота profi" можно найти профессиональные средства для ухода за телом и волосами разного типа, краски для волос от натуральных нежных оттенков до взрывных ярких.

Действует бесплатная доставка от любой суммы.
Как подобрать правильный уход
за кожей головы ребенка?
— Первомайская, 36. Телефон: 8(8212)44-89-47.
— Первомайская, 62. Телефон: 8 (8212)74-70-02.
— Октябрьский проспект, 141, ТРЦ "Макси". Телефон: 8(8212)27-03-70.
— Коммунистическая, 50, ТРЦ "Парма". Телефон: 8(8212)37-03-88.

Реклама ИП Метелев П. Ю.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Одежда, обувь и аксессуары
Выбираем одежду для ребенка: как понять, что она безопасная и качественная?
Пять основных советов и рекомендаций:
1 Безопасность
Дети особенно уязвимы. Нужно приобретать товары в хорошо зарекомендовавших себя магазинах. Они шьют одежду из безопасных, экологичных материалов, используют специальные безопасные красители. Такая одежда не вызывает раздражения на коже, аллергические реакции.

2 Синтетика или натуральные материалы?
Безусловно, синтетические ткани не так приятны для тела, но это не значит, что от них надо отказываться полностью. Вы вполне можете выбирать вещи, в составе которых есть и синтетические материалы. Желательно, чтобы процент синтетики был не очень большим. Например, 3-5% эластана сделают наряд более устойчивым к износу.
3 Комфорт
Особые материалы, сетка, подкладка и наполнители делают одежду удобной. Создается оптимальный микроклимат, кожа дышит. Важно подбирать наряды так, чтобы в любую погоду малыш мог спокойно пойти погулять.
4 Примерка
Внимательно осмотрите новую вещь: резкие, неприятные запахи – признак некачественной одежды. Пощупайте ткань: она не должна быть слишком грубой. Проверьте швы. Лучше сходить в магазин вместе с ребенком и сразу посмотреть, как одежда сядет на малыша.
Обязательно учитывайте пожелания детей, ребенку должен нравиться его новый наряд. Попросите его походить, присесть, поднять и развести в сторону руки. Так вы определите, насколько ему комфортно в одежде.
"Карапуз"
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Moda Kids
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Как правильно одевать ребенка по погоде?
При выборе детской одежды, обратите внимание на то, чтобы она не стесняла движения и малышу было удобно активно играть. Некоторые родители сталкиваются с вопросом: как правильно одевать ребенка по погоде, чтобы он не замерз или не перегрелся?

Есть простая система, которая известна не всем. Называется она "один-два-три". Расшифровка простая: на прогулку летом надевают один слой одежды, весной и осенью два, зимой три. В жару лучше предпочесть дышащие ткани, такие как хлопок. Не стоит поддевать майку, тонкой футболки или сарафана вполне хватит. Под сандалии лучше наденьте носочки для того, чтобы ребенок не натер ноги.

Прогулки на свежем воздухе важны для здоровья ребенка. К тому же это возможность, для родителей приобщать малыша к тайнам природы, рассказывать о жизни растений и животных и познавать окружающий мир. Это сближает ребенка с родителем и позволяет лучше понимать друг друга.

В Сыктывкаре купить одежду для детей всех возрастов по приемлемым ценам предлагает магазин "Карапуз". Тут найдется одежда как для обманчивой весны, так и одежда для школьников ростом до 176 сантиметров. Еще в "Карапузе" есть все необходимое для новорожденных.

Продукция магазина изготовлена по самым высоким требованиям потребителей и в соответствии модным тенденциям. "Карапуз" расположен в центре города, благодаря чему туда легко добраться.

Сотрудники магазина имеют многолетний опыт и помогут правильно подобрать одежду по возрасту и сезону.


Адрес в Сыктывкаре:
улица Коммунистическая, 53.
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Где в Сыктывкаре найти стильную детскую одежду?
Мама и папа — главный пример для формирования маленькой личности. Дети часто подражают родителям. Они перенимают привычки, некоторые взгляды и даже вкусы в одежде.

Многие популярные бренды выпускают взрослые и детские линейки одежды и обуви. Например, GAP, Nike, Zara. Благодаря этому маленькие модники могут одеваться в одном стиле с мамой и папой.

Детские вещи известных брендов можно заказать в онлайн-магазине Moda Kids в Сыктывкаре. Там представлена одежда турецкого производства из хлопка, которая комфортна для детской кожи, особенно в летнюю погоду. Разнообразие фасонов и расцветок дает возможность собрать стильный гардероб на каждый день и для любого события.

В Moda Kids можно заказать понравившуюся модель или выбрать из того, что есть в наличии по доступной цене. Покупку не придется ждать долго — заказ будет в Сыктывкаре уже через 3-5 дней после оформления. Размеры есть для ребят от 0 до 10 лет.
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Ознакомиться с ассортиментом, задать уточняющие вопросы и оформить заказ можно в группе ВКонтакте
Как провести выходные с ребенком?
Несколько советов о том, на что стоит обратить внимание и как правильно организовать свой досуг, чтобы время на выходных прошло с пользой для всей семьи.
Навыки общения
Дети должны проводить выходной в играх и общении с другими людьми. Так они учатся выстраивать коммуникации, развивать умение сотрудничать, подстраиваться или уступать.

Любовь к природе
На природе человек отдыхает как умственно, так и физически. Наслаждаясь красотой окружающего мира, вы и ваши дети намного быстрее восстанавливаете силы для новых свершений.


Это должно быть весело
Согласитесь, выходные лучше запоминаются, когда они проходят весело. Поэтому развлечения или семейные мероприятия должны быть наполнены смехом и позитивом, чтобы вся семья могла вместе веселиться.

Предпочтения ребенка
При выборе идеи для выходного исходите из того, что нравится вашим детям и какой отдых и развлечения они любят.

Памятные события
Запечатлейте важные события. Дети растут очень быстро и каждый их день наполнен новыми свершениями. Сходите на фотосессию и почаще снимайте на видео семейные праздники.
"Арбузная корочка"
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Scandy Park
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"Счастье здесь"
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"Диво Лэнд"
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Детская профессиональная съемка: фотоистория вашего малыша от рождения до трех лет
Фотоаппарат сегодня есть практически у каждого. К тому же ему не уступают современные камеры в смартфонах. Так что мама и папа вполне могут самостоятельно фотографировать ребенка дома. Но сделать удачный снимок, который захочется распечатать и оставить в истории семьи, не так просто! Ведь маленькие дети такие непоседы, а домашние камеры в руках родителей не всегда качественно могут поймать тот самый момент.

При этом, казалось бы, что сложного красиво запечатлеть новорожденного малыша, который спокойно спит и никуда не убегает? Но даже и в этом случае не каждый профессиональный фотограф возьмется за такую ответственную и требующую специального обучения работу. Съемка новорожденного должна быть безопасной и комфортной для младенца. Это не только искусство, это еще и целая наука!

"Арбузная корочка" – это творческое пространство в Сыктывкаре, где ловят детские эмоции и создают неповторимые фотооткрытки. Основные фотогерои — это новорожденные малыши и дети до трех лет.

С помощью фотосессии Newborn вам помогут сохранить самые мимолетные и самые трогательные первые дни жизни крохи. В этот период жизни младенцы много спят, и поэтому принято снимать их спящими. Кадры получаются максимально разнообразными (насколько возможно в этом возрасте) за счет разных позировок, реквизита и одежды. Мамы доверяют опытному фотографу самое ценное – съемку своего только что родившегося малыша. Это очень ответственно. Поэтому студия оснащена всем необходимым для комфортного проведения этого вида съемки, а фотограф имеет специальное образование в этой области.

Еще одним из важнейших событий в жизни маленького человека является первый день рождения. Этот момент также помогут сохранить в студии "Арбузная корочка". Для каждого именинника создается своя уникальная фотозона! Печется тортик, который малыш с удовольствием крушит прямо на съемочной площадке. Предоставляют весь реквизит, праздничные гирлянды и наряды. Мамам практически не надо готовиться – остается только привезти сытого и довольного малыша на съемку.

Фотомастерская "Арбузная корочка" и первый фотограф вашего малыша — Жанна Слободянюк помогут вам сохранить самые главные моменты в истории семьи. Подробнее о пакетах услуг можно узнать в группе
Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая 34, первый этаж.

Телефоны: 8(922)270-65-34 и 8(904)273-36-92.

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Почему важно больше общаться со своим ребенком?
Не у каждого родителя есть достаточно времени на игры и прогулки с ребенком. В вихре рабочих задач и домашних дел сложно все успевать. Поскольку малыши не умеют правильно проявлять эмоции, внимание они привлекают через крики и слезы. Родителя злятся и не могут понять причины такого поведения.

А детям лишь нужно внимание мамы и папы. Совместные игры помогают наладить контакт, учат договариваться и повышают уровень доверия ребенка к родителям. Кроме того, семейные мероприятия — это вклад в будущее. Чем ближе вы в детстве к малышу, тем легче будет наладить контакт в подростковом возрасте. Дружеская семейная атмосфера помогает ребенку адаптироваться и легче войти во взрослую жизнь. Чаще всего именно за игрой родители могут проявить больше заботы и завоевать доверие маленького человека.

Именно для совместного отдыха с детьми в Сыктывкаре открылся активити-парк Scandy Park. Это федеральная сеть нового формата. Сегодня Scandy Park работает уже в 25 городах и теперь столица Республики Коми в их числе. Там подготовили все для яркого отдыха: горки, интерактивные зоны, батуты, сухой бассейн, занимательные игрушки. Веселые аниматоры организуют развлекательные программы. Есть комнаты для празднования дня рождения. А еще можно надувать мыльные пузыри, посмотреть анимационное шоу и повеселиться на дискотеке.

В Scandy Park родители находятся вместе с детьми, чтобы хоть где-то отвлечься от работы и провести это ценное время друг с другом. К тому же в душе каждого взрослого живет ребенок. Так что дайте волю эмоциям и веселитесь на полную катушку.

Пусть поход в Scandy Park станет для вас любимой семейной традицией, наполненной хорошими воспоминаниями и счастливыми моментами.
Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 50, ТРЦ "Парма", 3 этаж.

Телефон: 8(800)550-31-51.

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Качели и натуральный морс: куда сходить в Сыктывкаре с ребенком
Психологи отмечают, что важно уделять ребенку достаточно времени: вместе играть, делать уроки и строить совместные планы. Даже в череде будничных хлопот каждый вечер устраивайте совместные мероприятия. Например, посмотрите мультик, пособирайте конструктор или порисуйте.

Еще один вариант — отправиться на семейный праздник вместе с ребенком. Это прекрасная идея сблизиться и интересно провести время. Не в каждом заведении Сыктывкара будет интересно и взрослым и детям одновременно. Но исключения есть.

В кафе "Счастье здесь" меню и обстановка рассчитаны на уютное, семейное мероприятие. Пока взрослые общаются на свои темы, ребята могут развлекаться в детской комнате, где в их распоряжении игры, качели, мультики и интернет. В меню много вкусного: блинчики, десерты, молочные коктейли и натуральные морсы. Взрослые могут побаловать себя ароматным чаем, кофе, пиццей или прийти на бизнес-ланч.

Также кафе "Счастье здесь" организует оригинальный день рождения и праздник для школьного класса. Ребятам покажут кондитерский мастер-класс, на котором дети почувствуют себя настоящими поварами.

Приходите в уютное пространство "Счастье здесь" и отдохните всей семьей.
Адрес в Сыктывкаре: улица Ленина, 48.

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Где можно получить яркие эмоции и погрузиться в фантастические миры?
Часто детям в повседневной рутине не хватает впечатлений. Даже каникулы легко могут превратиться в череду однообразных дней, которые не оставят после себя совершенно никаких воспоминаний.

Исправить ситуацию можно с помощью интерактивного парка "Диво Лэнд". Это развлекательный центр нового формата, в основе которого лежат проекционные технологии дополненной реальности. Компьютерные системы, проекторы и камеры превращают помещения парка "Диво Лэнд" в сказочные, мультяшные, фантастические миры, в которых дети могут не только играть по определенным сюжетам, но и изменять их.

Всего в интерактивном парке "Диво Лэнд" восемь интерактивных зон, в которых ребенок сможет:
– покачаться на качелях с волшебным видом;
– оживить свой рисунок;
– создать свою виртуальную вселенную с персонажами;
– защитить планету от нападения инопланетян с помощью лазерного пистолета и многое другое.

Игры, которые представлены в интерактивном парке, созданы не только для веселого времяпровождения. Благодаря им дети учатся творчески мыслить, развивают память, внимание, мелкую моторику, речь, зрительное и слуховое восприятие. Кроме этого ребенок тренирует воображение и активно общается со сверстниками.

На помощь детям всегда готовы прийти аниматоры, также с ними можно организовать отличный праздник. В "Диво Лэнд" проходят вечеринки по мотивам Уэнздей, Гарри Поттера, Хагги Вагги и с участием других популярных персонажей, которые так полюбились детям.

Пригласить аниматора, забронировать парк или банкетный зал, записаться на посещение на любую дату можно по телефонам: 55-00-48, 8(904)105-00-48.


Адрес в Сыктывкаре: улица Первомайская, 25.


Уют в доме
«Погода в доме», как известно, очень важна для жизни в гармонии с собой и окружающим миром, чтобы утром просыпаться бодрым и полным сил, а вечером с радостью возвращаться домой.
Предлагаем вам несколько простых и доступных способов сделать свой дом самым комфортным и уютным.
Теплые цвета
Цвет вызывает разные ассоциации и создает определенную атмосферу, поэтому он играет ключевую роль в интерьере. Энергичный красный вызывает возбуждение и бодрость, мятный умиротворяет, белый дарит ощущение чистоты и роскоши. Для домашней обстановки лучше выбирать теплые тона – персиковый, песочный, нежно-оранжевый в сочетании со светло-коричневым и другие. Они напоминают о домашнем очаге и настраивают на положительный лад.

Мягкое освещение
В жилом помещении свет должен исходить от нескольких источников: одного крупного в центре и нескольких небольших по краям потолка, на стенах или в виде торшеров и настольных ламп. Нижний свет делает комнату более уютной и в то же время объемной. Также лучше заменить лампы холодного света на теплые.
Коллажи с фотографиями
Это источники приятных воспоминаний, которые украсят и согреют ваш дом. Коллажи с фотографиями можно оригинально оформить. Рамки с фото вдоль коридора, изображения на ветвях нарисованного на стене дерева, фото, прикрепленные к декоративным бечевкам с помощью прищепок – просто включите фантазию!
Неповторимый аромат
Каждый дом обладает своим особенным запахом. А сделать его еще более приятным можно с помощью эфирных масел. Самыми «домашними» ароматами считаются апельсин, лимон, корица, ваниль (они навевают воспоминания о домашней кухне), а также кофе или мята. У каждого аромата свое действие – бодрящее, успокаивающее или возбуждающее, поэтому выбирайте эфирное масло с учетом этих особенностей.

Любимые вещи
У каждого есть такие предметы, которые заставляют чувствовать себя по-домашнему. Для одного это коллекция книг любимого автора, для другого – самодельные диванные подушки, для третьего – лава-лампа. Вы создаете атмосферу только для себя и своих близких, поэтому смело окружайте себя тем, что вам действительно ценно и важно.
"Окна, двери, лестницы"
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"Обои Дисконт"
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"Незабудка"
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Мебель из массива
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Где в Сыктывкаре заказать лестницу для частного дома?
В двух- или трехэтажных загородных домах и дачах часто самой большой гордостью хозяев становится лестница. Ее эскиз обычно либо разрабатывают сами, либо заказывают проект у мастеров – все, чтобы лестница была по-настоящему уникальной. Существует несколько типов:

  • маршевая. Это самый привычный вид лестницы, представляет собой несколько пролетов, между которыми находятся площадки. Самый элементарный вариант – одномаршевая лестница, состоящая из одного прямого пролета. Двухмаршевая разделена поворотной площадкой. Такой тип лестницы считается самым безопасным и удобным;
  • винтовая. О такой лестнице, наверное, мечтал каждый ребенок. Лестница располагается вокруг опоры, занимает гораздо меньше места, чем обычная, и стоит несколько дешевле. Однако, если в доме есть пожилые люди и совсем маленькие дети, винтовая лестница будет не лучшим выбором;
  • консольная. Это самый экстравагантный вид лестниц, когда ступени одной стороной закреплены в стене, а второй парят в воздухе. Для закрепления подходит только капитальная стена, так как на ступени ложится значительная нагрузка.


Любую из этих лестниц в компании "Окна, двери, лестницы" готовы разработать индивидуально для заказчика. Но стоит помнить, что специалисты компании берутся не только за масштабные проекты. Они также легко могут помочь вам обустроить квартиру, дачу или баню с помощью изделий из дерева. В "Окна, двери, лестницы" вы можете заказать тумбы, столешницы, кровати – все это готовы выполнить на заказ.

Специалисты компании предлагают каждому клиенту:
• индивидуальный подход;
• высокий профессионализм;
• гарантия качества;
• работы в срок;
• материалы высокого качества;
• доступные цены.

Воплотить в реальность эскиз лестницы, заказать мебель мечты можно в официальной группе компании "Окна, двери, лестницы" или по телефонам: 29-39-49, 42-36-48.
Адрес в Сыктывкаре: улица Интернациональная, 92а.

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Как выбрать безопасные обои для дома?
Мало кто задается вопросом, что входит в состав обоев, которые мы клеем дома. Перед покупкой важно уточнить, какое количество формальдегида присутствует в составе. Допустимое — до 40 мкг/кг. Обои с большей концентрацией могут использоваться лишь в хорошо проветриваемых помещениях. Формальдегид может вызывать жжение в глазах, дерматит, крапивницу, головную боль и резкую утомляемость.

Бензол может встретиться в моющихся обоях. Его добавляют недобросовестные производители. Вещество токсично и поражает нервную и иммунную системы. Обязательно изучайте состав обоев перед покупкой.

Компания Victoria Stenova разработала обои с использованием революционной техники Soft Touch. Их преимущество заключается в экологичности: они содержат в два раза меньше винила, чем традиционные обои горячего тиснения. Краски и декоративные пигменты на водной основе. А еще эта технология позволила добиться абсолютно гладкой матовой поверхности обоев с эффектом замши. При этом сохраняются фактуры и разнообразие цветов, как и у традиционных обоев горячего тиснения.

Преимущества:
— плотность. Основой для обоев служит флизелин плотностью от 90-130 гр/м2;
— армирующие свойства. Даже при достаточно высокой подвижности стен обои сохранят свой первозданный вид. Это очень актуально для хозяев квартир в новостройках. Ведь в течение длительного времени сохраняется возможность, что дом даст усадку.

Та небольшая часть винила, которая присутствует в составе обоев, обеспечивает следующие плюсы:
— обои плотные и не просвечивают;
— не выцветают;
— прочные на разрыв;
— поверхность можно протирать губкой с мыльным раствором, по ГОСТу разрешено 100-кратное протирание;
— отлично клеятся без швов.

В магазине "Обои Дисконт" вы можете приобрести обои компании Victoria Stenova с использованием технологии Soft Touch.


Адрес: улица Морозова, 51, ТК "Оптима", 2 этаж.
Телефон: 8(8212)25-00-25.

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Как правильно организовать спальное место?
В среднем за 70 лет жизни 23 года человек проводит во сне. Полноценный отдых снижает риск развития тревожных расстройств, депрессии и инсульта. Важна не только 8-часовая продолжительность сна, но и комфорт в это время. На что обратить внимание в организации спального места взрослых и детей?

Постельное белье
Главные требования к материалу — ткань должны пропускать воздух и впитывать влагу. Такими свойствами обладают хлопок, лен, шелк и бамбук. О качестве комплекта говорит обработка швов — строчка должна быть двойная, а края спрятаны внутрь. Для детской не выбирайте изделие с декором, он может травмировать кожу ребенка.

Защита от света
Именно шторы помогают создать уютную атмосферу и регулировать освещение в комнате. Если речь идет о спальне, оптимальным вариантом станут модели "блэкаут". Они защитят родителей от солнечных лучей ранним утром, а малышам позволят выспаться днем. Выбирайте шторы, которые будет легко стирать, чтобы они не стали источником пыли и аллергенов.

Широкий ассортимент текстиля для дома сыктывкарцы найдут в магазин "Незабудка". Там представлены товары для комфортного сна: комплекты постельного белья, одеяла, подушки, пледы. В продаже есть тканевые, нитяные и рулонные шторы, тюль и карнизы, мебельные ткани. А еще товары и материалы для рукоделия и шитья.

Магазин "Незабудка" известен сыктывкарцам уже больше 30 лет и все это время помогает создавать уют в домах горожан. Подписывайтесь на группу и следите за новыми поступлениями.

В группе "Незабудки" можно следить за новыми поступлениями и скидками. Еще там делятся полезными советами и проводят розыгрыши.


Адрес в Сыктывкаре: улица Интернациональная,115.
Телефон: 8(8212) 24-01-80.
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Экологичный и долговечный: из какого материала выбрать мебель
Главное преимущество массива — экологичность. При правильной обработке древесина сохраняет полезные свойства и не имеет вредных примесей. Это актуально для приверженцев здорового образа жизни и семей с детьми.

Мебель из массива славится надежностью и долговечностью. Она может стоять более 10 лет без видимого износа. Благодаря своей плотности мебель устойчива к бактериям и гнилостным изменениям, не трескается и выдерживает большие нагрузки.

Profi&Hobby — один из ведущих брендов изделий из натуральной древесины. Компания производит экологичную продукцию: мебельные фасады и щиты, столешницы, подоконники, двери, лестницы и элементы к ним. А также кухни и мебель для спальни: кровати, шкафы, стеллажи, тахты, комоды, тумбы из сосны, дуба и бука.

Компания славится тщательным отбором материалов. К производству допускается только та древесина, которая соответствует нормам и требованиям мебельного производства. Для повышения эксплуатационных качеств материал подвергают тщательной сушке и обработке. Это помогает подчеркнуть естественную структуру дерева и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений. Представителями этой компании стали более 70 магазинов по всей России.

Официальный дилер Profi&Hobby в Сыктывкаре — магазин "Обои дисконт". Там можно выбрать модели из наличия или заказать из каталога.

Фанаты IKEA смогут вновь добавить в свой интерьер полюбившуюся мебель. В "Обои дисконт" представлена продукция этого бренда — стеллажи и другая мебель для дома. Ознакомиться с ассортиментом вы можете на сайте, а заказать в магазине. И вы точно не столкнетесь с проблемой отсутствия деталей или несовпадения модели.

А еще в "Обои дисконт" можно приобрести мебель из массива белорусского производства и дубовую мебель отечественных производителей.


Адрес в Сыктывкаре: улица Морозова, 51.
Телефон: 8(8212)25-00-25.

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