Уход за волосами и кожей малыша требует особого внимания. Детям могут не подойти взрослые уходовые средства и вызвать раздражение. Специалисты сети магазинов профессиональной косметики "Красота profi" дали рекомендации по выбору уходовых средств для детей.



Известный профессиональный бренд Estel выпускает линейки для детей и их родителей. Например, Little Me. В серии есть шампунь, который не вызывает слез, бальзам, спрей-кондиционер, бальзам для губ и молочко для тела после солнца. Средства для волос бережно очищают и способствуют легкому расчесыванию. В составе каждого продукта линейки содержится Д-пантенол, который успокаивает, питает и смягчает кожу малыша. Линейка отлично подходит для домашнего ухода и выручит в поездках на море.



В КРАСОТА profi также есть что предложить мамам. Одна из самых популярных линеек — Luxury Couture Estel. В нее входят средства профессионального ухода для любого типа волос: тонких и сухих, вьющихся, склонных к жирности, окрашенных, длинных и осветленных.



У некоторых женщин после беременности и родов появляются проблемы с волосами, например, выпадение и ломкость. Линейка reHAIR — комплексная программа против выпадения волос. Средства останавливают потерю, стимулируют рост, придают волосам плотность и силу, а также восстанавливают здоровый микробиом кожи головы.



Для летнего ухода специалисты КРАСОТА profi рекомендуют коллекцию Оtium Summer Estel. Средства содержат компоненты, которые защищают волосы от солнечного воздействия, питают их и увлажняют. В коллекции также есть спрей для тела и гель для душа.



Еще одна летняя лимитированная коллекция — More Therapy. В ее основе лежат натуральные компоненты прибрежного и подводного происхождения: красная, желтая и зеленая глины, ценные водоросли и морские минералы. More Therapy делает волосы густыми, крепкими и блестящими.



Кроме этого, Estel выпустил новую коллекцию "Заряди", которую уже можно купить в "Красоте profi" в Сыктывкаре. Зеленый чай в составе линейки контролирует жирность и поддерживает водный баланс кожи головы. А гуарана и витамины улучшают микроциркуляцию крови и активируют фолликулы.



В сети магазинов "Красота profi" можно найти профессиональные средства для ухода за телом и волосами разного типа, краски для волос от натуральных нежных оттенков до взрывных ярких.



