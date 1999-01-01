В школе детям дают базовые знания, которые рассчитаны на среднестатистического ученика. Там не учитываются интересы и склонности ребенка. А развить его таланты к наукам или раскрыть творческий потенциал позволяет только дополнительное образование. Кроме того, это источник полезных хобби и увлечений, возможность понять, кем ребенок хочет стать в будущем.
Детский центр Startum приглашает ребят в летний клуб "Лаборатория новых идей!". Там дети узнают больше о разных профессиях, познакомятся с необычной арифметикой и робототехникой. Кроме того, ребят ждут игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы, плавание в бассейне и коммуникативные игры.
Лаборатории летнего клуба:
1. Научная.
Ментальная арифметика – эффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах. Еще занятия по робототехнике — основы конструирования и программирования. И интеллектуальный марафон — головоломки, ребусы, викторины.
2. Творческая.
Дети будут рисовать пластилином, мастерить мебель из подручных материалов, построят небоскреб из картона. А еще в программе занятия по шитью, вязанию и вышиванию.
3. Кулинарная.
Ребята приготовят усатые бутерброды, глазастые маффины и улыбчивое мороженое.
4. Игровая.
Настольные и подвижные игры.
Также дети примерят на себя профессии:
— эколога и получат богатые знания об окружающем мире: воде, земле, воздухе, растениях и животных. Ребята будут спасать планету от мусора и наблюдать за природой;
— врача и научатся оказывать первую помощь, узнают все о гигиене и профилактике заболеваний и даже получат знания о лечении животных;
— спасателя и научатся оказывать первую помощь, узнают, как вести себя в чрезвычайной ситуации: на природе и дома, если останутся одни. А также выучат правила дорожного движения;
— космонавта и получат знания о солнечной системе, космических аппаратах, пройдут курс молодого космонавта и окунутся в прекрасный, таинственный мир планет и звезд;
— журналиста и получат знания об этике и морали, научатся писать заметки и статьи, оформлять свои работы и фотографировать;
— архитектора и узнают о современных строениях и личностях, которые их создали. Участники лаборатории будут конструировать, творить из различных материалов.
В летнем клубе Startum за ребятами будут присматривать опытные педагоги. В течение дня предусмотрено полноценное питание.
Даты проведения смен летнего клуба, цены и другие подробности можно узнать в группе центра развития интеллекта Startum во ВКонтакте