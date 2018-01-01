"О таком подарке я даже подумать не могла": чем сыктывкарец удивил супругу на 8 марта
Американский консультант по вопросам брака Гэри Чепмен утверждает, что существует пять языков любви: ободряющие слова, время, подарки, помощь и прикосновения. Так люди выражают свои чувства и ждут подобного проявления внимания по отношению к ним. Если партнеры говорят на разных языках любви, то им будет сложно построить гармоничные отношения. А если понять эту особенность своего партнера, то можно построить счастливый и долгий брак. Эту теорию подтверждают наши герои — супружеская пара из Сыктывкара.
История любви
Сыктывкарец Артем Власов нашел способ проявить любовь к своей супруге Екатерине. Он выражает чувства в подарках. Пара поделилась своей историей любви и рассказала, как они находят друг к другу подход.
— Мы познакомились в 2018 году и практически сразу я понял, что хочу быть с ней. Судьба нас сводила несколько раз: сначала в компании друзей, потом мы случайно встретились в супермаркете. Но когда я снова встретил Катю на соседнем ряду в кинотеатре, то понял — это судьба. Мы стали переписываться, ходить на свидания и через полгода съехались. Два года назад я решил сделать предложение. Я постоянно делал Кате сюрпризы и часто дарил подарки без повода. Поэтому пришлось попотеть, чтобы придумать, чем удивить ее на помолвку. Я собрал наших общих друзей и мы уехали в поле. Катя ехала с завязанными глазами и не понимала, что происходит. Там с огромным букетом, под музыку и сигналы машин я снял повязку и вручил ей кольцо, — рассказывает Артем Власов.
Февраль и март богаты на праздники, поэтому многие сыктывкарцы сбивались с ног в поиске подарков для близких. И особенно важно это было для Артема, ведь это его язык любви. Молодой человек хотел, чтобы презент вызвал у жены незабываемые эмоции.
— Чего я только не дарил Кате за пять лет отношений. Я вручал огромные букеты и ювелирные украшения. Возил ее в отпуск, где нас катали на воздушном шаре. На день рождения организовал квест с подарками, где Кате нужно было выполнять задания. В этом году на 8 Марта я решил сделать подарок, которого она точно не ожидала, — кроссовер OMODA С5, — добавил Артем.
Почему именно OMODA?
— В первую очередь привлекла уникальность: таких машин в Сыктывкаре пока немного и она выделяется в потоке. Ведь бренд OMODA впервые зашел на российский авторынок. Функциональность и безопасность стали главными критериями выбора. Важная деталь для нас — камера кругового обзора, чтобы Кате было легче парковаться, и она спокойнее чувствовала себя на дороге при маневрах. Высокий клиренс спасет от застревания в наших дворах. К тому же у OMODA С5 есть функция распознавания приближения водителя, даже ключи доставать не надо, чтобы ее открыть. Понятный интерфейс электроники, удобные сидения из мягкой эко кожи, которые подогреваются зимой и охлаждаются летом. OMODA экономна в плане расхода бензина — в среднем 7 литров на 100 километров. А построить маршрут Кате поможет голосовой помощник, — объясняет Артем Власов.
Подвеска OMODA С5 адаптирована под российские дороги и дает мягкую амортизацию на ямах и ухабах. Северные морозы ей также не страшны — во всех комплектациях есть зимний пакет с подогревом ветрового и заднего стекол, рулевого колеса и всех сидений, наружных зеркал и форсунок омывателя.
— Внешний вид тоже важен. Мне хотелось, чтобы супруга ездила на современном стильном авто. В дизайн OMODA С5 оригинально вписываются литые диски18" и Т-образные дневные ходовые огни. Благодаря мощным светодиодным фарам жене будет лучше видно дорогу в темноте, — говорит Артем.
Как приобрести OMODA С5 с выгодой почти в полмиллиона рублей?
Единственный дилер OMODA в Коми — автосалон "Динамика" — делает доступным приобретение новой машины для своих клиентов.
— "Динамика" предлагает сразу несколько выгодных вариантов приобретения машины. Например, нам сделали скидку 220 000 рублей, которая действует в марте для всех покупателей OMODA. А если оформлять кредит, то банки-партнеры предоставят дополнительную скидку до 165 000 рублей в зависимости от комплектации. Также нам предложили привезти свой старый автомобиль и сдать его по программе Trade-In. В этом случае на максимальной комплектации, кроме общей скидки, можно сэкономить еще 320 000 рублей, — объясняет Артем Власов.
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Реакция Екатерины на подарок
— Артем дарит мне подарки на каждый праздник. Но это был шок! На несколько секунд даже дар речи пропал. Это один из самых счастливых дней моей жизни. Артем умеет меня удивлять и устраивать оригинальные сюрпризы. Я знаю, что так он проявляет свои чувства и в каждый подарок он вкладывает особый смысл. С моделью машины он попал в самую точку и подобрал функционал, который мне действительно нужен, — поделилась эмоциями Екатерина Власова.