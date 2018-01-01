Сыктывкарец Артем Власов нашел способ проявить любовь к своей супруге Екатерине. Он выражает чувства в подарках. Пара поделилась своей историей любви и рассказала, как они находят друг к другу подход.



— Мы познакомились в 2018 году и практически сразу я понял, что хочу быть с ней. Судьба нас сводила несколько раз: сначала в компании друзей, потом мы случайно встретились в супермаркете. Но когда я снова встретил Катю на соседнем ряду в кинотеатре, то понял — это судьба. Мы стали переписываться, ходить на свидания и через полгода съехались. Два года назад я решил сделать предложение. Я постоянно делал Кате сюрпризы и часто дарил подарки без повода. Поэтому пришлось попотеть, чтобы придумать, чем удивить ее на помолвку. Я собрал наших общих друзей и мы уехали в поле. Катя ехала с завязанными глазами и не понимала, что происходит. Там с огромным букетом, под музыку и сигналы машин я снял повязку и вручил ей кольцо, — рассказывает Артем Власов.



Февраль и март богаты на праздники, поэтому многие сыктывкарцы сбивались с ног в поиске подарков для близких. И особенно важно это было для Артема, ведь это его язык любви. Молодой человек хотел, чтобы презент вызвал у жены незабываемые эмоции.



— Чего я только не дарил Кате за пять лет отношений. Я вручал огромные букеты и ювелирные украшения. Возил ее в отпуск, где нас катали на воздушном шаре. На день рождения организовал квест с подарками, где Кате нужно было выполнять задания. В этом году на 8 Марта я решил сделать подарок, которого она точно не ожидала, — кроссовер OMODA С5, — добавил Артем.

