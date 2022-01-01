Испытано на себе: журналист
"PRO Города Сыктывкара" прокатилась на новой OMODA C5
В ноябре 2022 года стартовали продажи нового футуристичного кроссовера OMODA C5. Особенностью модели называют комфортное сочетание функциональности, безопасности и цены. Автосалон "Динамика"— единственный официальный дилер OMODA в Республике Коми. Именно туда отправилась журналист портала "PRO Город" Анна Панюкова, чтобы испытать новую модель в деле.
Описание модели
OMODA C5 представлена в трех комплектациях: Joy, Lifestyle и Ultimate, каждая из которых включает зимний пакет функций. Дизайн модели впечатляет "парящей" крышей, стильной решеткой радиатора с кристаллами и литые 18" двухцветные диски. Под капотом прячется бензиновый турбированный двигатель 1.5T мощностью 147 л.с.
Внутри салона водителя встречают сидения из эко-кожи с цельным подголовником и удобной регулировкой, стильная и понятная мультимедийная система. Чтобы зарядить свой телефон, достаточно положить его на специальную панель.
Кроссовер оснащен набором помощников для безопасности водителя и пассажиров. Например, системой удержания в полосе на трассе и системой автономного экстренного торможения.
Тест-драйв комплектации Ultimate
Чтобы испытать OMODA в разных условиях, мы отправились на Выльгортские озера. Дорога к ним ухабистая, встречается немало горок.
— Первое, что можно отметить — клиренс. В этом ценовом сегменте у OMODA C5 он самый высокий: 19 сантиметров. Также выделю понятную приборную панель. Сидения регулируются буквально за несколько секунд без каких-либо усилий, — говорит журналист портала "Про Город" Анна Панюкова.
В OMODA C5 предусмотрено два режима вождения:
— экорежим удобен для езды по городу, снижен расход топлива;
— спортрежим предусмотрен для дальних поездок по трассе, включаются все системы стабилизации и задействуется вся мощь модели.
Комфортному и безопасному вождению помогают камеры кругового обзора. При маневрах водитель на экране видит все, что происходит вокруг машины.
— Подвеска заметно смягчает все ухабы. На съезде к озерам возникло опасение застрять на обратном пути, но автомобиль легко преодолел заснеженный рыхлый подъем и даже не забуксовал. В резких поворотах стабилен. Машина не гудит на скорости и легко управляема. Пассажирам тоже будет удобно: задние сиденья имеют подогрев, анатомические выемки и подлокотник, — добавила Анна Панюкова.
Портрет покупателя
За три месяца со старта продаж в Республике Коми уже более 20 авто нашли своего владельца. OMODA C5 колесит не только по Сыктывкару, но и по дорогам Емвы, Ухты и даже Архангельской области. Новый кроссовер подойдет всем: молодым и активным, семейным парам с детьми и более старшему поколению. Желание, которое объединяет всех владельцев OMODA, — сервис и езда в удовольствие за доступную цену.
Скидочные предложения и условия покупки
В этом месяце для всех покупателей OMODA C5 действует скидка от "Динамики" - 220 000 рублей. Если оформить авто в кредит, банки-партнеры дополнительно снизят стоимость плюсом к скидке автосалона.
— "Газпромбанк", "Совкомбанк" и банк "ВТБ" в зависимости от комплектации и года выпуска модели делают федеральную скидку на приобретение OMODA от 130 000 до 165 000 рублей. Предложение не распространяется на рассрочку, — прокомментировала руководитель отдела кредитования и страхования Елена Макарова.
Кроме этого, можно пригнать свою старую машину и получить скидку.
— В нашем салоне действует программа Trade-In. Вы можете привезти абсолютно любую машину, которая стоит на учете, мы ее оцениваем, выкупаем и даем скидку на OMODA C5. Например, с этим предложением на авто в максимальной комплектации можно сэкономить 320 000 рублей. Владельцем авто должны быть вы или ближайший родственник, — рассказал менеджер по продажам Кирилл Новиков.
С учетом всех выгод стартовая цена на минимальную комплектацию начинается от 2 014 900 рублей.
Также OMODA можно приобрести в удобную рассрочку:
— на 18 месяцев без первоначального взноса и переплат;
— на 20 месяцев с одним дополнительным платежом;
— на 30 месяцев с двумя дополнительными платежами.
Для компаний доступна программа лизинга.
Удобство для покупателей
Для будущих владельцев OMODA C5 возможна онлайн-сделка. Вам не обязательно несколько раз приезжать из другого города или региона, достаточно связаться с "Динамикой". Оценку вашего авто, подготовку документов, подачу заявки автосалон оформит в онлайн-режиме. Покупателю понадобится лишь приехать за своим новым кроссовером. А еще можно забронировать понравившуюся модель. На сделку, от обращения до получения авто, нужен только один день.
Специально для обладателей OMODA выпущено приложение, где всегда можно связаться с дилером. А еще приложение напомнит, когда подойдет время проходить техническое обслуживание.
Записывайтесь на тест-драйв OMODA C5 по адресу: Сыктывкар, Морозова, 211 (напротив нового автовокзала),
телефон: 8(8212) 25-11-33.
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