Скидочные предложения и условия покупки



В этом месяце для всех покупателей OMODA C5 действует скидка от "Динамики" - 220 000 рублей. Если оформить авто в кредит, банки-партнеры дополнительно снизят стоимость плюсом к скидке автосалона.



— "Газпромбанк", "Совкомбанк" и банк "ВТБ" в зависимости от комплектации и года выпуска модели делают федеральную скидку на приобретение OMODA от 130 000 до 165 000 рублей. Предложение не распространяется на рассрочку, — прокомментировала руководитель отдела кредитования и страхования Елена Макарова.



Кроме этого, можно пригнать свою старую машину и получить скидку.



— В нашем салоне действует программа Trade-In. Вы можете привезти абсолютно любую машину, которая стоит на учете, мы ее оцениваем, выкупаем и даем скидку на OMODA C5. Например, с этим предложением на авто в максимальной комплектации можно сэкономить 320 000 рублей. Владельцем авто должны быть вы или ближайший родственник, — рассказал менеджер по продажам Кирилл Новиков.