Асимметрия лица
и морщины:

больные зубы
могут сказаться
на внешности
За всю жизнь зубы по природе сменяются один раз. Дальше за их состояние и сохранность отвечает сам человек. Регулярная чистка, правильное питание и посещение стоматолога помогут дольше сохранить все 32 зуба.

Но порой происходят жизненные события, которые влияют на состояние здоровья непредсказуемым образом. Например, для женщин испытанием могут стать беременность и последующее кормление ребенка грудью. В такой ситуации оказалась сыктывкарка Татьяна Воронина.
Главный элемент, поддерживающий крепость зубов, — кальций. Именно он крайне важен для формирования костей плода. Поэтому все запасы кальция и других питательных веществ мамы уходят малышу.
— Проблемы с зубами возникали еще со школы. В нашем роду почти все с этим мучились, поэтому считаю это наследственной проблемой. К стоматологам ходить для меня пытка, потому что боюсь их с детства. Ситуация сильно ухудшилась после беременности и рождения ребенка.

Почему важно не откладывать лечение?

— Визит к врачу я оттягивала до последнего: то денег нет, то времени. Зубы начали беспокоить все чаще, порой даже приходилось жевать только на одной, здоровой, стороне. Но я взяла себя в руки и записалась на прием. Результаты были как гром среди ясного неба — удалять пришлось сразу несколько зубов. Расколовшийся я и не мечтала спасти, но еще один надо было лечить раньше, случай оказался слишком запущенным. Теперь жевать с левой стороны нечем. Нужно как-то решать проблему. Врач говорит, что нельзя долго ходить без зубов, — жалуется Татьяна.

Чем грозит отсутствие зубов?

Утрата зубов влияет не только на красоту улыбки, но и грозит серьезными последствиями. Подробнее рассказал директор стоматологии "Светоч Плюс" Павел Ильин.
— Отсутствие жевательных зубов влияет на формирование неправильного прикуса и может привести к нарушениям в суставах челюсти. Помимо этого страдает желудочно-кишечный тракт — из-за плохого пережевывания пищи могут возникнуть гастрит, панкреатит или холецистит.

При отсутствии зубов человек порой вынужден жевать одной стороной челюсти, как Татьяна. Такая привычка может привести к неожиданным изменениям.

— Эмаль зубов, на которые перекладывается нагрузка, стирается быстрее. А еще постоянное жевание на одной стороне может привести к гипертонусу мышц и изменению зубных рядов. Это влияет на внешность в целом: появляется асимметрия лица, преждевременные морщины, — объяснил Павел Ильин.

Как избежать серьезных последствий?

Лучший вариант — регулярно посещать стоматолога и вовремя устранять заболевания. Но если пришлось столкнуться с удалением, важно восстановить зубной ряд.

— Один из вариантов вернуть правильную физиологию — протезирование. В нашей клинике есть доступный вариант — бюгельный протез Quattro Ti — это дуговые конструкции, выполненные из специального пластичного материала DENTAL D. Сегодня эта пластмасса самая прочная, в 15 раз превышает показатели акрила, — добавил директор стоматологии "Светоч Плюс" Павел Ильин.

Преимущества бюгельного протеза Quattro Ti

Клинические испытания бюгельного протеза Quattro Ti проходили в Европе, США и Канаде в течение 10 лет. Конструкция меньше подвержена износу, упругая и выдерживает большие ударные нагрузки.

Кроме этого, протез обладает еще рядом плюсов:

  • не требует обточки зубов
  • плотно фиксируется во рту
  • практически не ощущается при носке
  • не травмирует слизистую
  • не впитывает запахи и не меняет цвет
  • не вызывает аллергии
  • срок службы от 7 лет
Важно знать, что для установки бюгельного протеза Quattro Ti необходимы опорные зубы. Иначе конструкцию установить не получится. Цена конструкции зависит от количества потерянных зубов.
Стоматология "Светоч Плюс" приглашает сыктывкарцев на консультацию по протезированию. В клинике представлен весь необходимый спектр услуг: лечение, гигиена, удаление зубов, установка коронок и протезирование.

Регулярная гигиена и лечение зубов сохранят вашу внешность, сэкономят время и деньги.
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• Стоматология "Светоч Плюс"
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• Выльгорт, улица Домны Каликовой, 40.
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