— Визит к врачу я оттягивала до последнего: то денег нет, то времени. Зубы начали беспокоить все чаще, порой даже приходилось жевать только на одной, здоровой, стороне. Но я взяла себя в руки и записалась на прием. Результаты были как гром среди ясного неба — удалять пришлось сразу несколько зубов. Расколовшийся я и не мечтала спасти, но еще один надо было лечить раньше, случай оказался слишком запущенным. Теперь жевать с левой стороны нечем. Нужно как-то решать проблему. Врач говорит, что нельзя долго ходить без зубов, — жалуется Татьяна.