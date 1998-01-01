Праздник
к нам приходит:
как превратить Сыктывкар
в сказочный город
Ближе к Новому году Сыктывкар преображается: город украшают метрами гирлянд, магазины мерцают манящими огоньками. На центральной площади возводят елку и устанавливают ледяные скульптуры, которые переливаются разными цветами. Именно это дарит многим то самое новогоднее настроение и ощущение волшебства.

Сыктывкарцы и сами могут внести лепту в создание праздничной атмосферы, например, украсив окна. Кстати, эту традицию ввел в нашей стране Петр I. Именно он подписал указ "О праздновании Нового года", в котором повелевал жителям украшать свои жилища. А в Европе рождественские декорации на окнах появились еще раньше, чем традиция украшать елку. Изначально в окнах было принято ставить свечи.
Как готовятся сыктывкарцы?
"ПроГород Сыктывкар" прошелся по улицам, чтобы посмотреть готовятся ли горожане к Новому году и украшают ли свои окна.
За каждым окном протекает разная жизнь. За одним — большая семья, где каждый вечер все собираются за ужином и обсуждают день. За другим — совсем молодая пара, которая все выходные может провести за просмотром сериала. А где-то бабушка заботливо вяжет шапку и варежки в подарок внучке на Новый год. Домашний уют проникает из светящихся окон на холодные городские улицы. А вот новогоднего духа пока совсем не чувствуется.

Но некоторые сыктывкарцы начали украшать свои дома и от таких окон веет волшебной атмосферой.
Мы решили помочь сыктывкарцам приблизить волшебство и собрали идеи декора. Оконные украшения не только создадут праздничную атмосферу в самом доме, но и порадуют прохожих. А сам процесс поможет сблизиться домочадцам и провести время за приятным занятием.
Чем украсить окна?
Тут все зависит лишь от вашей фантазии и того, что есть под рукой. Чтобы вы не ломали голову, предлагаем несколько вариантов для украшения окна.
Вытынанки
Один из самых простых способов, который практически не требует вложений, — вытынанки. Это фигурки, вырезанные из бумаги. Они могут быть в форме снежинки, елочки, снеговика. Узор может быть любым, главное приловчиться орудовать ножницами. Вырезание вытынанки — отличное занятие вместе с детьми. Они с удовольствием вовлекаются в процесс и фигурки будут радовать ребят каждый день, глядя с окна.
Какие бы фигурки вы не выбрали, не забудьте про символ наступающего Нового года — Черного Водяного Кролика. Чтобы было проще его вырезать, прилагаем трафарет.
Гирлянды
Распространенный и самый быстрый вариант. Сегодня на прилавках множество вариантов: разноцветные, в виде дождика или сетки с десятком режимов. Для крепежа подойдут канцелярские булавки, поскольку они не оставляют заметных следов на стене и могут выдержать вес гирлянды. С помощью крючков на присосках можно повесить гирлянду на само окно и потом не придется отдирать липкие следы.
Сделать гирлянду можно также своими руками с помощью бумажных фигурок. Достаточно прикрепить их к нитке и развесить по окну на разном уровне. Для этих целей подойдут даже пушистые помпоны или ватные шарики.
Свечи
Они излучают атмосферу уюта, романтики и таинственности. Свечи могут быть разной высоты и формы, но должны дополнять общий стиль интерьера. Можно использовать настоящие или электрические, главное - не забывайте о пожарной безопасности.
Рисунки на окнах
Это очень интересный и творческий процесс, который увлечет и взрослых, и детей. Рисование способствует раскрытию талантов ребенка, а еще это хороший способ сблизиться с семьей. Для новогоднего рисунка подойдут гуашь или специальные фломастеры, можно использовать зубную пасту. Чтобы ребенку было не сложно создавать рисунок, распечатайте его на бумаге и прикрепите с обратной стороны окна как трафарет.
Как быть, если окна пора менять?
Любой из предложенных вариантов украшения, лучше всего будет выглядеть на светлом, красивом пластиковом окне. Особенно важны прочность и безопасность, если вы планируете расписывать стекло вместе с ребенком. На нем стоит установить детскую защиту и тогда творческий процесс принесет только радость.

До наступления Нового года еще есть время заменить старые окна. Это освежит весь интерьер, а обновка поднимет настроение. Компания "Новострой" до конца 2022 года предлагает свои услуги по остеклению квартир со скидкой 30%.
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