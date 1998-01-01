Ближе к Новому году Сыктывкар преображается: город украшают метрами гирлянд, магазины мерцают манящими огоньками. На центральной площади возводят елку и устанавливают ледяные скульптуры, которые переливаются разными цветами. Именно это дарит многим то самое новогоднее настроение и ощущение волшебства.
Сыктывкарцы и сами могут внести лепту в создание праздничной атмосферы, например, украсив окна. Кстати, эту традицию ввел в нашей стране Петр I. Именно он подписал указ "О праздновании Нового года", в котором повелевал жителям украшать свои жилища. А в Европе рождественские декорации на окнах появились еще раньше, чем традиция украшать елку. Изначально в окнах было принято ставить свечи.