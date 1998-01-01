За каждым окном протекает разная жизнь. За одним — большая семья, где каждый вечер все собираются за ужином и обсуждают день. За другим — совсем молодая пара, которая все выходные может провести за просмотром сериала. А где-то бабушка заботливо вяжет шапку и варежки в подарок внучке на Новый год. Домашний уют проникает из светящихся окон на холодные городские улицы. А вот новогоднего духа пока совсем не чувствуется.



Но некоторые сыктывкарцы начали украшать свои дома и от таких окон веет волшебной атмосферой.

