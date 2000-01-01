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Успеть до Нового года: чек-лист по подготовке дома к главному празднику
По данным Яндекс Маркета, спрос на новогодние товары увеличивается уже с конца августа. На лидирующих позициях находятся подарочная упаковка и декор. Пик активности покупателей приходится на период с октября по декабрь. Это говорит о том, что немало людей начинают подготовку к Новому году заранее.

Зачем так рано?

Обустройство дома к Новому году создает невероятную атмосферу и настроение. Это всегда приятные хлопоты. Чем раньше начнется подготовка, тем дольше продлится ощущение волшебства и новогоднего уюта. А еще это позволит неплохо сэкономить.

Чтобы помочь создать особую атмосферу, мы подготовили чек-лист того, что нужно успеть сделать до Нового года.

1. Сделать ремонт

Если вы давно откладывали ремонт, то сейчас самое время переклеить надоевшие обои, выбрать новый ламинат или линолеум, заменить старые розетки. А плитку можно просто освежить: покрасить или почистить швы.

2. Создать ощущение тепла и уюта в квартире

В холодное время года особенно важно, чтобы дома было максимально комфортно. Повесьте плотные шторы, постелите ковер с длинным ворсом, купите теплый плед. Новое постельное белье и декоративные подушки поднимут настроение. Может, вы давно мечтали о декоративном камине? Сейчас самое время воплощать все интерьерные фантазии.

3. Добавить света и гирлянд

Световой день становится все короче, поэтому для домашних вечеров нужно добавить освещения. Стильная напольная лампа, либо небольшие светильники отлично подойдут для чтения книг и других ваших хобби. Не стесняйтесь доставать гирлянды до новогодних праздников, они тоже добавят света.

4. Навести чистоту

Генеральная уборка перед Новым годом уже стала традицией для многих. Наводить порядок стоит начать заранее: например, разобрать шкаф перед сменой гардероба на зимний. Не забывайте, что есть клининг и химчистка, необязательно бороться с грязью в одиночку!

5. Украсить дом

В ход пойдут мишура, снежинки из бумаги на окнах, венок на двери, еловые ветки в вазе, свечи - все, что поможет настроиться на новогодний лад. Конечно, стоит задуматься и о главном символе праздника - елке.
 
 
 
 
 
 
Свет в квартире выполняет не только свои стандартные функции, но и может оказывать влияние на настроение и даже здоровье. Не стоит забывать, что для каждого занятия нужно разное освещение. Например, для чтения лучше подходит теплый, точечный свет. А для ухода за лицом и макияжа лучше выбрать схожий с дневным.
 
 
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Как правильно подобрать освещение?
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Помимо этого важен цвет стен. Если интерьер выполнен в ярких или светлых тонах, то лампы стоит выбирать с меньшим световым потоком. А с темным интерьером все наоборот — освещение должно быть ярче. В основном это важно учитывать в комнатах, которые чаще всего используются. Поэтому подбирать свет стоит индивидуально для каждого помещения. Лучше всего в этом помогут специалисты.
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