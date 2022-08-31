► Обучение иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, финскому, чешскому, японскому, китайскому (все уровни)
► Подготовку к международным экзаменам, сдача которых необходима для поступления в образовательные учреждения и работы за рубежом. Наши выпускники успешно учатся и работают в США, Канаде, Германии, Великобритании, Финляндии, Чехии, Франции, Италии, Австралии, Новой Зеландии и других странах.
► Бесплатные консультации по образованию за рубежом: от средних школ до докторантуры.
Приглашаем на занятия по следующим предметам: иностранные языки (английский, немецкий, французский, финский, чешский, китайский, японский, русский язык, математика, химия, физика, биология, география, история, обществознание, информатика, литература. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому и немецкому языку.
► Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70А, 3 этаж, (офис 301)
☎ Телефоны: (8821) 215-578, 8 912 864-39-24, 8 904 224-42-18