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5 советов, как родителям
и детям начать учебный
год без стресса
Подготовка к учебному году может стать сильным стрессом не столько для детей, сколько для родителей. В череде повседневных дел нужно подготовить ребенка к школьному режиму, а также а также закупить все необходимое для учебы. Чтобы помочь родителям в подготовке к учебному году, даем 5 важных советов:
1. Составьте распорядок дня.
К ранним подъемам лучше подготовить ребенка заранее. Хотя бы за пару недель до первого учебного дня будите его в то же время, в которое надо будет вставать на занятия. Составьте распорядок дня, начните ходить на секции.
2. Позаботьтесь о правильном настрое первоклассника.
Если ваш ребенок идет в первый класс, для него это станет волнительным и радостным событием. От родителей зависит общий настрой первоклассника. Вспомните и расскажите позитивные истории из вашей школьной жизни.Попробуйте поиграть в школу дома. Потренируйте внимательность и память.
3. Выберите правильный рюкзак.
Это один из самых важных предметов, без которого не обойдется ни один школьник. Для самых маленьких подойдет яркий портфель с нашивками и функциональными карманами. Также лучше выбрать каркасный рюкзак, чтобы поддержать здоровье спины. А лямки должны быть широкими, чтобы не впивались в плечи. Не забудьте прикрепить светоотражающий брелок для темного времени суток.

Для ребят постарше можно подобрать однотонный рюкзак, например, из экокожи. Подростки часто выбирают сумки с логотипами известных брендов, что подчеркивает их стиль.
4. Подготовьте гардероб школьника.
Очень важно подобрать правильную и удобную одежду. Ребенок будет проводить в ней около 6 часов и ему ничего не должно мешать. Не пугайтесь в составе формы синтетики. Такая одежда меньше мнется и дольше служит. Но рубашки и носки лучше выбирать из натуральных тканей, поскольку они напрямую контактируют с кожей ребенка.
5. Оборудуйте рабочее место.
Каждый день ваш ребенок будет делать домашнее задание или заниматься творчеством. Поэтому стоит подойти к этому вопросу со всей серьезностью. Обязательно необходим удобный и правильно подобранный стул. Также важен стол. Выбирайте его по функциональности и высоте. Все это нужно для правильного положения ребенка за рабочим местом. Так вы сохраните здоровье позвоночника школьника.
Мы составили подборку компаний в Сыктывкаре, которые помогут подготовиться ко Дню знаний без лишнего стресса и суеты, а также сэкономить благодаря выгодным предложениям:
Детская комната
Подготовка к школе требует ответственного подхода.
Очень важно, чтобы в детской комнате был свежий воздух, доступ к дневному свету, нужная температура, а по возможности, и вид на зелёные насаждения за окном. Всё это ключевые особенности домашней обстановки, которые могут повлиять положительно на самочувствие и концентрацию ученика.

Во многом за микроклимат в помещении ответственны окна.

Пластиковые окна VEKA Новострой в Сыктывкаре - это гарантия качества и безопасности без банков и кредитов.
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Перед тем как начать учебный год, стоит еще раз пересмотреть сценарии освещения в детской. Ведь от этого напрямую зависит здоровье и настроение ребенка.
Правило простое – чем больше света, тем лучше.
Помимо верхнего освещения, которое дает потолочный светильник, необходимо подсветить рабочее место и зону отдыха.
Специалисты магазинов "Флайт" и "Новый Свет" всегда готовы проконсультировать вас.
У нас вы найдете светильники любого назначения и на любой вкус и бюджет.
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 31
г. Сыктывкар , ул.Чкалова, 28/1
Телефон: +7 (8212) 20-21-58
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Букеты и чай
Подарочные композиции от магазина "Чайница" порадуют эстетичным оформлением и богатством вкуса.

✅ Более 200 видов чая, травяных и фруктовых смесей.
✅ Более 70 сортов кофе свежей обжарки, аксессуары, посуда, сладости.
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ТРЦ "МАКСИ": Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.141.
ТРК "РУБЛИКЪ": Сыктывкар, ул.Куратова, д.73/6, павильон 15
Телефон: +7 (908) 717-36-02
Если раньше учителя в День знаний получали тонны цветов, то сейчас тенденция меняется. В последние годы всё больше школьников удивляют педагогов необычными композициями.
Парикмахерские
Мы рады приветствовать школьников и их родителей!
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 50
Телефон: 8 (912) 183-44-51
Вариантов много, выбирать вам!
1 сентября для каждого имеет особое значение, ведь это праздник когда ученики, студенты собираются на торжественную линейку. Каждая девушка и даже маленькая девочка хочет выглядеть в этот день красивой и именно прическа придает образу завершенности и целостности.
Для вас:
• ШЕГГИ
• VOLUME TOP
• МАЛЛЕТ
• SASSOON
• КАРЕ
• ПИКСИ
Основа нашей работы - это индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту.
Мы дорожим временем каждого, но не в ущерб качеству услуг.
Стрижки для мальчиков
и мужчин
Контакты: г. Сыктывкар, ул. Советская, 16
Телефон: +7 (8212) 24-14-00
Работаем ежедневно с 8.00 до 19.30
БЕЗ ПЕРЕРЫВА
И БЕЗ ЗАПИСИ
Образование
В семейной школе "Познание" продолжается набор детей на обучение в нулевом (подготовка) и первом классах на 2022-2023 учебный год. Осталось совсем немного мест.
Адрес: улица Ленина, 74, Сыктывкар
Телефон: +7 (906) 87-97-047
"Познание" - это детский центр и начальная школа с альтернативной методикой обучения, которая находится в центре г. Сыктывкара.

Мы работаем по эффективным программам, которые учат детей думать, писать грамотно, читать осознанно, формируют понятийное мышление и стройную научную картину мира.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• классы по 8-10 учеников
• комфортная среда, семейная атмосфера
• доверие и уважение к личности ребенка
• индивидуальный подход в обучении каждого ребенка
• выстроенная и проверенная методика обучения
• опытные, сильные, творческие педагоги
• лучшие учебники, отобранные ведущими российскими учеными
• выполняем домашние задания в школе
• ежегодная проверка развития интеллектуальных навыков, по методикам Л.А. Ясюковой
• мы интересные, проводим выездные мероприятия, конкурсы, квесты
Мы научили английскому языку более 20 тысяч студентов, которые успешно сдали ЕГЭ и международные экзамены Кэмбридж Эсол, Пирсон Интернешнел, являются победителями олимпиад, студентами престижных вузов, занимают высокие должности в международных компаниях, много путешествуют по миру и свободно общаются с носителями языка.
Приглашаем и Вас стать успешным студентом нашей школы!
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Советская, 8
 Телефон: +7 (8212) 40-06-36
E-маil: info@lingua-schools.ru
Языковая школа «Лингва» - 30 лет успешной работы.
Что мы предлагаем:
• современные методики и игровые методы
максимум практики на каждом уроке
опытные преподаватели
дополнительные мероприятия и языковая практика
комфортные условия обучения и техническая оснащенность классов
программы для дошкольников
Быть клиентом СЦ СКАЛА — значит, получить доступ к неограниченным возможностям спорта : посещение групповых программ, тренажерного зала, бассейна, тенниса, бадминтона, футбола, а также участию в спортивных мероприятиях и соревнованиях.

Большое внимание уделяется детям. Скалолазание, гимнастика, танцы, плавание — лишь то немногое, что представлено у нас. Нам важно, чтобы все клиенты получали максимум пользы и отличный результат.
Спортивный центр "Скала" ведет набор детей на новый учебный год в группы:
• скалолазание
• художественная гимнастика
• теннис
• плавание
• современные танцы
Адрес: ул. Савина, 81
Справки по телефонам: 8 (8212) 220-000, 22-65-65
• тхэквондо
• кикбоксинг
( от 4 лет и старше)
Центр боевых искусств
ул. Старовского, 51А.
8(908) 328-58-88
ул. Жакова, 11.
8 (908) 717-99-97
объявляет набор в группы
У нас есть курсы английского для всей семьи! Для ребят-дошколят есть курсы с 3 лет. Ваш малыш играет и учит английский. Приводите своего ребенка-школьника, и английский станет вашим любимым предметом, оценки в школе будут только "хорошо" и "отлично", а в перспективе успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ, поступление в лучший университет и свободное общение с заграничными друзьями. Если вы сами интересуетесь английским, то с нами вы заговорите сразу, сложные правила станут простыми и понятными.

Мы предлагаем современное образование с использованием цифровой образовательной платформы, удобную оплату по месяцам (можно платить, не выходя из дома), комфортные классы. 2 локации в городе.
Наши адреса:
ул. Морозова, д.3, каб. 339
ул. Интернациональная, д.78, 1 этаж (отдельный вход)
Напишите нам в ВК: vk.com/englishunion
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО В СЫКТЫВКАРЕ
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Тел. администратора: 571-449
Обучение иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, финскому, чешскому, японскому, китайскому (все уровни)

Подготовку к международным экзаменам, сдача которых необходима для поступления в образовательные учреждения и работы за рубежом. Наши выпускники успешно учатся и работают в США, Канаде, Германии, Великобритании, Финляндии, Чехии, Франции, Италии, Австралии, Новой Зеландии и других странах.

Бесплатные консультации по образованию за рубежом: от средних школ до докторантуры.

Приглашаем на занятия по следующим предметам: иностранные языки (английский, немецкий, французский, финский, чешский, китайский, японский, русский язык, математика, химия, физика, биология, география, история, обществознание, информатика, литература. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому и немецкому языку.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70А, 3 этаж, (офис 301)
Телефоны: (8821) 215-578, 8 912 864-39-24, 8 904 224-42-18
Образовательная группа
"Глобус" предлагает:
Подарки
Предлагаем вашему вниманию необычные сладкие наборы восточных сладостей. Каждый, кто хотя бы раз в жизни пробовал пахлаву, уже не сможет забыть этот божественный вкус.
В «Чурчхела Маркет» вы всегда можете приобрести как готовые подарочные наборы, так и собрать подарок по индивидуальному заказу! Таким подарком вы точно удивите любимого воспитателя или школьного учителя.

От себя лично можно сделать комплимент в виде натурального турецкого шоколада, также подойдут боксы из орехов и сухофруктов.
Наши адреса:
ул. Советская, 2/1
ул. Коммунистическая, 37
Телефон: +7 (904) 201-69-12
В очередной раз задумываетесь, какой оригинальный подарок преподнести?
В качестве подарка от группы или класса рекомендуем рассмотреть полезную «пиццу», наборы турецкого лукума, подарочные корзиночки, букеты, шикарные турецкие кофейные и чайные наборы, а также подарочные боксы из разных сладостей – состав и бюджет обговаривается индивидуально.
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Одежда
Родители подростков сталкиваются с определенными трудностями при выборе одежды для повседневных школьных занятий. Правильное решение – выбрать школьный гардероб, который одновременно сочетает элементы делового стиля и позволяет проявлять индивидуальность.

Классическим вариантом для девочки-подростка считается комплект из белой блузки с прямыми брюками и жилетом. Для разнообразия брюки можно сменить на юбку, а вместо жилета надеть кардиган или жакет.

Мужские молодежные стили одежды являются максимально удобными. Большинство современных подростков используют такой образ для посещения школьных уроков, лекций и других мероприятий.

Консультанты магазина MANIA всегда готовы помочь в выборе подходящего образа, а цены вас приятно удивят.
Ждём Вас по адресу : г.Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе 1, каждый день с 10:00 до 19:00.
Телефон: +7 (950) 568-18-25
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