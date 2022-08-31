У нас есть курсы английского для всей семьи! Для ребят-дошколят есть курсы с 3 лет. Ваш малыш играет и учит английский. Приводите своего ребенка-школьника, и английский станет вашим любимым предметом, оценки в школе будут только "хорошо" и "отлично", а в перспективе успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ, поступление в лучший университет и свободное общение с заграничными друзьями. Если вы сами интересуетесь английским, то с нами вы заговорите сразу, сложные правила станут простыми и понятными.



Мы предлагаем современное образование с использованием цифровой образовательной платформы, удобную оплату по месяцам (можно платить, не выходя из дома), комфортные классы. 2 локации в городе.

