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Сыктывкар | №04 (139) апрель 2022
Строительство | Интерьер | Ремонт
Октябрьский проспект, 131/4. Тел. 400-325
«Спутник» – единственный в Республике Коми торговый центр,
на территории которого открыто сразу три гипермаркета.
Вас ждет единое пространство с магазинами-дискаунтерами и доступными ценами.
Обладателям квартир в новострое дарим скидку до 7 %
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Новое поступление обоев
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Разработка экологической и природоохранной документации
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Уникальная и неповторимая лестница у вас дома
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МЕНЮ ОТ «ТУНЦА»
Рады предложить вам суши,
роллы и пиццу с доставкой на дом!
Работаем с 11:00
до 23:00 ежедневно.
ВЕРНЫЙ КУРС (1 186 г)
Бонито с курицей, «Калифорния Терияки», «Тори Темпура», «Цезарь» с курицей, гриль «Миди,» суши гриль краб.
899 р.
ПАТРИОТ (933 г)
«Фьюжн», «Сегун», «Чикен маки», «Фудзи», гриль ролл.
799 р.
РУБЛЁВЫЙ (769 г)
«Саншайн», «Мистер Бекон», «Калифорния Классика», «Эби маки».
699 р.
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Ветчина, ананас, моцарелла, прованские травы. Средняя.
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Мы занимаемся изготовлением
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8 (8212) 31-07-23;

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Контакты:
Адрес: г. Сыктывкар, ТЦ «Макси»
Whatsapp/Viber: 8 (904) 271 62 25
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Стильное поступление Весна 2022 г.
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141. ТЦ «Макси»
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В торговом центре
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Дизайнерская коллекция обоев BORA BORA от Victoria Stenova
Коллекция дизайнерских обоев SOCHI от Victoria Stenova
Коллекция дизайнерских обоев BARBADOS от Victoria Stenova
Коллекция дизайнерских обоев GRACE от Victoria Stenova
Адрес:
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 7

Телефон:
8 (8212) 21-90-33, 21-80-44 (розничный магазин)
8 (800) 350-00-21

Для компаний – 8 (8212) 400-230
Для частных лиц – 8 (8212) 400-830

Эл. почта:
stroim-vmeste11@mail.ru
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В апреле жители Коми получат квитанции с корректировкой за тепло
В мартовских квитанциях от АО «Коми энергосбытовая компания» жители 786 многоквартирных домов увидят корректировку платы за отопление по итогам 2021 года.

В апреле жители Коми получат квитанции с корректировкой за тепло проводится только в тех многоквартирных домах, где установлены общедомовые счетчики тепла, а жители платят за ресурс каждый месяц равными долями (система 1/12), сообщается в пресс-релизе компании.

За основу начислений платежей для таких домов берется среднемесячное потребление по показаниям ОДПУ за предыдущий год. То есть весь 2021 год жителям начисляли за потребление ресурса по среднемесячному объему 2020 года. Сейчас эти начисления приведены к факту, выявлена разница между стоимостью за реально потребленное тепло (которое показывают общедомовые приборы учета, ОДПУ) и начислениями жителям за расчетный год.

Корректировка может быть, как в большую сторону, так и в меньшую. Если расчетное потребление было больше, чем фактическое, плату за тепло при корректировке снизят. Если же дом превысил расчетное потребление, жителям придется доплатить. Для клиентов компания готова предоставить беспроцентную рассрочку на 6 месяцев при условии отсутствия задолженности за предыдущие периоды. Также потребители имеют право воспользоваться процентной рассрочкой на 12 месяцев в соответствии с законодательством. Заявление можно составить онлайн в разделе «Заключение соглашения о рассрочке на сумму ежегодной корректировки по отоплению».

На размер корректировки влияют несколько факторов, в первую очередь, погодный, который формирует количество дней отопительного сезона. Второй значимый фактор – конструктивные особенности зданий, качество работы системы теплоснабжения домов, выполненные энергосберегающие мероприятия, иными словами, то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят. От этого зависит, сколько тепловой энергии дом потребляет.

Корректировать плату не будут в домах, где не установлены общедомовые приборы учета, и люди платят по нормативу. Также корректировка не производится в домах, где счетчик есть, но жильцы решили на общем собрании платить за тепло только в период отопительного сезона.
Подробнее о корректировке: komiesc.ru/teplo
*Перерасчет за теплоэнергию, проводится ежегодно в первом квартале, согласно правилам расчета, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354.
Адрес: 167000,
г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70.
Сайт: teplo.komiesc.ru
Новое поступление обоев
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Станьте частью торгового комплекса «Спутник»
В ТК «Спутник» еще есть свободные места
«Спутник» - это сразу три гипермаркета, в которых есть практически всё по доступным ценам. Тут расположились строительные и мебельные компании, продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами для дома. Тут продаются межкомнатные и входные двери, кухни и многое другое. В ТК «Спутник» еще есть свободные 350 квадратных метров, которые отлично подойдут для салонов красоты и парикмахерских, для учебных и фитнес-центров и не только. Также у вас есть возможность показать свой товар лицом и организовать свой офис. Успейте стать частью одного из самых быстрорастущих проектов в Сыктывкаре и откройте свой бизнес по соседству с успешными компаниями!
Преимущества:
ТК «Спутник» расположен между Сыктывкаром и Эжвой, что делает его доступным и близким для жителей сыктывкарского района. Также возле торгового комплекса есть очень удобная и большая парковка на 400 автомобилей с разметкой, освещением и пешеходными переходами. Более 90 тысяч человек ежемесячно выбирают «Спутник». А команда торгового комплекса делает всё возможное, чтобы пребывание тут было максимально комфортным и для покупателей, и для арендодателей. Внутри «Спутника» – удобная навигация, комфортный лифт с расслабляющей музыкой и места, где можно отдохнуть.
Зоны для отдыха
В «Спутнике» вы можете отдохнуть и приятно провести время с друзьями. Например, в торговом комплексе есть кулинарная студия «Киви», которая порадует вас мастер-классами, и лофт-студия MESTO, где просто приятно находиться.
Всё для ремонта
В «Спутнике» разместился гипермаркет «Мега», в котором есть практически всё, что нужно для ремонта. Также есть центр кровли и фасада «Усадьба». Здесь вы можете заказать винтовые сваи, ворота, шлагбаумы, заборы и многое другое.
Товары для здоровья
В ТК «Спутник» заезжает один из лидеров по производству ортопедических матрасов и кроватей в России Perrino. Позаботьтесь о своем сне! Также в комплексе можно заняться спортом в студии Restretch или купить нужные лекарства в аптеке «Планета здоровья».
Двери и кухни на 3-м этаже
В торговом комплексе «Спутник» расположился целый этаж, который посвящен элегантным решениям. Тут вы найдете необычные двери и многофункциональные кухни, на которых готовить одно удовольствие.
Техника и электроника
В «Эльдорадо» вас ждет большой выбор продвинутой техники. Тут вы можете купить телефоны, планшеты, бытовую технику, электронику и многое другое по выгодным ценам.
Продукты и мелочи для дома
Сходите за продуктами в «Маяк». Тут вы найдете свежие и все необходимые продукты. А на Французском бульваре зайдите в «Акашево», чтобы купить свежее мясо. Если же вам понадобились мелочи для дома, вы найдете их в Fix Price.
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