В мартовских квитанциях от АО «Коми энергосбытовая компания» жители 786 многоквартирных домов увидят корректировку платы за отопление по итогам 2021 года.



В апреле жители Коми получат квитанции с корректировкой за тепло проводится только в тех многоквартирных домах, где установлены общедомовые счетчики тепла, а жители платят за ресурс каждый месяц равными долями (система 1/12), сообщается в пресс-релизе компании.



За основу начислений платежей для таких домов берется среднемесячное потребление по показаниям ОДПУ за предыдущий год. То есть весь 2021 год жителям начисляли за потребление ресурса по среднемесячному объему 2020 года. Сейчас эти начисления приведены к факту, выявлена разница между стоимостью за реально потребленное тепло (которое показывают общедомовые приборы учета, ОДПУ) и начислениями жителям за расчетный год.



Корректировка может быть, как в большую сторону, так и в меньшую. Если расчетное потребление было больше, чем фактическое, плату за тепло при корректировке снизят. Если же дом превысил расчетное потребление, жителям придется доплатить. Для клиентов компания готова предоставить беспроцентную рассрочку на 6 месяцев при условии отсутствия задолженности за предыдущие периоды. Также потребители имеют право воспользоваться процентной рассрочкой на 12 месяцев в соответствии с законодательством. Заявление можно составить онлайн в разделе «Заключение соглашения о рассрочке на сумму ежегодной корректировки по отоплению».



На размер корректировки влияют несколько факторов, в первую очередь, погодный, который формирует количество дней отопительного сезона. Второй значимый фактор – конструктивные особенности зданий, качество работы системы теплоснабжения домов, выполненные энергосберегающие мероприятия, иными словами, то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят. От этого зависит, сколько тепловой энергии дом потребляет.



Корректировать плату не будут в домах, где не установлены общедомовые приборы учета, и люди платят по нормативу. Также корректировка не производится в домах, где счетчик есть, но жильцы решили на общем собрании платить за тепло только в период отопительного сезона.

