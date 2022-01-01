На замену импорту: в Сыктывкаре предлагают отечественную мебель из натурального дерева
Санкции затронули практически все сферы: количество импорта урезается, цены растут. Многие компании были привязаны к зарубежным поставкам и теперь оказались в затруднительном положении. Также с рынка ушла Ikea, чьи товары сыктывкарцы заказывали через посредников.
Где приобрести мебель в такой ситуации

Стоит обратить внимание на отечественных производителей, которые предлагают продукцию, не уступающую по качеству зарубежной. У жителей Коми есть возможность приобрести товары, которые изготавливают из местного сырья.

Компания "УютСтрой" является дилером отечественного производителя Profi&Hobby. Это один из ведущих брендов на российском рынке готовых изделий из натуральной древесины. Под маркой Profi&Hobby выпускаются:

  • Лестницы
  • Кухни из массива сосны
  • Мебель для спальни: кровати, тахты, стеллажи, комоды, тумбы, шкафы из сосны, дуба и бука
  • Двери из массива сосны
  • Мебельные фасады и щиты
  • Столешницы и подоконники
При этом заказать продукцию вы можете по стандартным размерам или сделать индивидуальный заказ. А специалисты компании "УютСтрой" помогут подобрать оптимальный для вас вариант.
Как производят продукцию

Profi&Hobby поддерживает статус добросовестного производителя, отбирая для своих изделий только качественное сырье. А чтобы изделия прослужили вам долгие годы, технологический процесс производства предусматривает соблюдение четкой последовательности действий. Например, древесину подвергают тщательной сушке и обработке. При этом профессиональная обработка помогает подчеркнуть естественную текстуру дерева.

В компании "УютСтрой" вы найдете большой выбор продукции из массива. За счет того, что компания является дилером Profi&Hobby и не прибегает к посредникам, готовая продукция продается по доступным ценам. Используется сырье из Республики Коми, а изготавливается мебель в Котласе. А связи с тем, что используются отечественные материалы цены поднялись почти незаметно.
Компания «УютСтрой» занимается продажей изделий из древесины, мебели из дуба других отечественных производителей. Также в магазине можно найти белорусскую мебель «СиВер» из массива сосны от фабрики ММЦ.
Большой выбор обоев

Компания занимается продажей качественных обоев. Тут вы найдете более 500 видов обоев по низкой цене от ведущих российских производителей.

В компании представлен большой ассортимент и различная цветовая гамма. Также есть все необходимые аксессуары и инструменты для работы с обоями: двусторонний скотч, ванночки для краски, шпатели, валики, клей для обоев и многое другое.

В наличии бумажные, виниловые, флизелиновые, обои под покраску. А если вы перед походом в магазин сделаете замеры квартиры, то опытные консультанты сделают расчет необходимого количества обоев для вас.
Где найти
Приходите в "УютСтрой" на Морозова, 51. Магазин работает без обеда и выходных. Тут можно приобрести:

  • обои
  • малярный инструмент
  • мебельные фасады
  • столешницы
  • подоконники
  • щиты и аксессуары к ним
  • мебель из массива
  • лестницы
  • двери
  • продукция «Дёке» (сайдинг и фасадные панели).
Режим работы:
Пн-Пт: 09:00–19:00
Сб: 10:00–17:00
Вс: 10:00–16:00

Контакты:
Телефоны:
+7 (8212) 25-00-25,
+7 (8212) 25-00-16
Адрес:
ул. Морозова, стр. 51, ТЦ «Оптима».
Сайт:
oboidiscont.kmarket11.ru
vk.com/oboidiscontpandh
Электронная почта:
uyutstroy_komi@mail.ru


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