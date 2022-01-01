На замену импорту: в Сыктывкаре предлагают отечественную мебель из натурального дерева

Как производят продукциюProfi&Hobby
поддерживает статус добросовестного производителя, отбирая для своих изделий только качественное сырье. А чтобы изделия прослужили вам долгие годы, технологический процесс производства предусматривает соблюдение четкой последовательности действий. Например, древесину подвергают тщательной сушке и обработке. При этом профессиональная обработка помогает подчеркнуть естественную текстуру дерева.
В компании "УютСтрой" вы найдете большой выбор продукции из массива. За счет того, что компания является дилером Profi&Hobby и не прибегает к посредникам, готовая продукция продается по доступным ценам. Используется сырье из Республики Коми, а изготавливается мебель в Котласе. А связи с тем, что используются отечественные материалы цены поднялись почти незаметно.