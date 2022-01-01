На замену импорту: в Сыктывкаре предлагают отечественную мебель из натурального дерева

Большой выбор обоев



Компания занимается продажей качественных обоев. Тут вы найдете более 500 видов обоев по низкой цене от ведущих российских производителей.



В компании представлен большой ассортимент и различная цветовая гамма. Также есть все необходимые аксессуары и инструменты для работы с обоями: двусторонний скотч, ванночки для краски, шпатели, валики, клей для обоев и многое другое.



В наличии бумажные, виниловые, флизелиновые, обои под покраску. А если вы перед походом в магазин сделаете замеры квартиры, то опытные консультанты сделают расчет необходимого количества обоев для вас.