Наши питы готовятся по уникальной рецептуре с большим количеством свежей зелени и только из натуральных продуктов. В их основе лежит традиционная арабская лепешка, которая известна со времен Ветхого Завета. Она запекается прямо перед подачей, и поэтому всегда очень вкусная. В начинках мы используем настоящее мясо и натуральное куриное филе, которое маринуется в особых специях и готовится на гриле без масла, сохраняя все полезные свойства. Мясо и фарш мы закупаем только у местных фермеров.
В наших питах и шавермах много овощей ― помидоры, лук, китайский салат, огурцы, болгарский перец, укроп, петрушка. Все свежее и сочное, потому что режется непосредственно перед подачей. Мы используем наши фирменные соусы Тартар, Цацики, Ранч, Спайси. Все они готовятся на основе сметаны с добавлением свежего чеснока, зелени и специй. Соответственно, в них нет никаких консервантов, усилителей вкуса и прочей химии, и калорийность значительно ниже, чем у соусов на основе майонеза.
Что касается крупных сетей, все они работают очень централизованно. Производственный цикл у них основан на долгих сроках хранения всех ингредиентов. Тот же хлеб, например, может храниться по полгода и не портиться. Они не могут себе позволить взять и приготовить блюдо персонально для конкретного клиента.