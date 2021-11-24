Мой папа - египтянин. Я родился в Москве, но до 7 лет рос в Египте и, конечно, впитал в себя кулинарные традиции Ближнего Востока. Как раз с этим и связана идея бистро. Дело в том, что египетские дети приносят в школу еду с собой. Как правило, мама готовит ребенку сэндвичи на основе питы (это плоская лепешка, популярная в странах Средиземноморья). Соответственно, на перерыве каждый ребенок достает свою свою питу и ест.Когда я приехал в Россию, то понял, что здесь этого блюда нет, и хотел, чтобы оно появилось. Эту идею я и реализовал.Название PIT STOP тоже появилось не случайно. У меня есть давнее увлечение - автогонки, я c детства занимался картингом. И было желание сделать что-то интересное для автомобилистов. Мне всегда нравилась ретро-Америка. У них в 50-е, 60-е годы были очень популярны сервисы в машинах - они смотрели кино в машине, ели в машине. И я решил, что надо сделать кафе, где еда будет подаваться прямо в автомобиль.А название кафе произошло, во-первых, от слова пита, а кроме того, пит-стоп - это термин из автоспорта. Он обозначает техническую остановку машины во время гонки для заправки или смены шин. По аналогии с этим Автобистро® предназначено для того, чтобы остановиться, быстро поесть и поехать дальше.