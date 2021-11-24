Импортозамещение
в общепите:
Сыктывкарское автобистро
планирует продавать
франшизу по всей России
Как минимум четыре гиганта общепита: McDonald's, KFC, PizzaHut и Starbucks - заявили о приостановке своей работы в России. Еще одна сеть Burger King остановила всю цепочку поставок в нашу страну. В этой ситуации есть один безусловный плюс - отечественные компании получили возможность для активного развития на рынке общепита, а россияне - шанс на более полноценное и здоровое питание.
Так, популярное сыктывкарское Автобистро® PIT STOP уже зарегистрировало свою торговую марку и планирует продавать франшизу. Теперь любой иногородний предприниматель сможет запустить бизнес по отработанной и весьма успешной схеме в своем городе.

Мы поговорили с владельцем Автобистро® Гамалем Гази о том, как родилась необычная для российского общепита концепция, и чего теперь ждать сыктывкарским любителям фастфуда.
Редакция:
Гамаль, насколько я знаю, вы родом из Каира. Как это повлияло на концепцию вашего Автобистро?
Гамаль:
Мой папа - египтянин. Я родился в Москве, но до 7 лет рос в Египте и, конечно, впитал в себя кулинарные традиции Ближнего Востока. Как раз с этим и связана идея бистро. Дело в том, что египетские дети приносят в школу еду с собой. Как правило, мама готовит ребенку сэндвичи на основе питы (это плоская лепешка, популярная в странах Средиземноморья). Соответственно, на перерыве каждый ребенок достает свою свою питу и ест.

Когда я приехал в Россию, то понял, что здесь этого блюда нет, и хотел, чтобы оно появилось. Эту идею я и реализовал.
Название PIT STOP тоже появилось не случайно. У меня есть давнее увлечение - автогонки, я c детства занимался картингом. И было желание сделать что-то интересное для автомобилистов. Мне всегда нравилась ретро-Америка. У них в 50-е, 60-е годы были очень популярны сервисы в машинах - они смотрели кино в машине, ели в машине. И я решил, что надо сделать кафе, где еда будет подаваться прямо в автомобиль.

А название кафе произошло, во-первых, от слова пита, а кроме того, пит-стоп - это термин из автоспорта. Он обозначает техническую остановку машины во время гонки для заправки или смены шин. По аналогии с этим Автобистро® предназначено для того, чтобы остановиться, быстро поесть и поехать дальше.

Редакция:
Вы ведь по образованию экономист. Как случилось, что вы стали еще и шеф-поваром?
Гамаль:
Мой папа хорошо готовил, и я перенял это у него. Мужчины на Востоке всегда хорошо готовят. Изначально я сам разрабатывал меню Автобистро®. В первое время в нем были только питы.
Редакция:
Но сейчас у вас очень разнообразная кухня. Есть и русские, и азиатские, и европейские блюда. Почему вы решили расширить меню?
Гамаль:
У нас город маленький, и чтобы у человека был повод приезжать к нам снова и снова, надо обеспечить ему разнообразное меню. Поэтому мы начали добавлять новые блюда для обеда, для ужина, чтобы было полноценное питание, а не только перекусы.

Сейчас у нас в меню около 300 позиций, если учитывать вариации каждого блюда. Например, обеды можно сделать с пятью разными гарнирами.

Мы хотим, чтобы гостям у нас никогда не надоедало. Поэтому есть блюда для людей, которые привыкли питаться стандартно - салат, первое, второе, десерт. Есть выбор для тех, кому хочется чего-то экзотического - например, вок. И конечно, для тех, кто хочет быстро перекусить - та же самая пита, бургеры, шаверма.
Новичку бывает непросто сориентироваться в нашем разнообразном меню, поэтому наши официанты обучены помогать клиентам и подбирать блюда по сочетанию продуктов.

Редакция:
Как у вас организован процесс обслуживания?
Гамаль:
Машина подъезжает к нам на стоянку, и официант видит ее через камеру. Клиент уже знает, что у нас есть сигнал вызова официанта - надо включить аварийку. Но в любом случае, даже если этого не сделать, официант видит, что машина подъехала, подходит и принимает заказ. А уже через 10 - 15 минут приносит на подносе готовую еду. И люди кушают прямо в машине.

Представьте себе, что молодой человек с девушкой катаются вечером по городу, потом заезжают на стоянку, берут коктейль или кофе. Никто их не отвлекает, никто на них не смотрит, не надо никуда выходить, одеваться, не надо стоять в очереди. Чтобы гости не боялись испачкаться, мы оставляем подносы в машине. То есть человек может поесть на подносе, а потом его вернуть.

Еще один плюс - в обед многие клиенты делают заказ по телефону за 10 - 15 минут. А когда приезжают, он уже готов. И человек либо ест на месте, либо забирает еду с собой.
Для гостей без автомобилей у нас есть столики в зале, и при желании можно посидеть в уютной обстановке. Плюс, конечно, работает доставка.

Редакция:
Почему ваши блюда полезнее, чем еда в западных форматах фастфуда?
Гамаль:
Наши питы готовятся по уникальной рецептуре с большим количеством свежей зелени и только из натуральных продуктов. В их основе лежит традиционная арабская лепешка, которая известна со времен Ветхого Завета. Она запекается прямо перед подачей, и поэтому всегда очень вкусная. В начинках мы используем настоящее мясо и натуральное куриное филе, которое маринуется в особых специях и готовится на гриле без масла, сохраняя все полезные свойства. Мясо и фарш мы закупаем только у местных фермеров.

В наших питах и шавермах много овощей ― помидоры, лук, китайский салат, огурцы, болгарский перец, укроп, петрушка. Все свежее и сочное, потому что режется непосредственно перед подачей. Мы используем наши фирменные соусы Тартар, Цацики, Ранч, Спайси. Все они готовятся на основе сметаны с добавлением свежего чеснока, зелени и специй. Соответственно, в них нет никаких консервантов, усилителей вкуса и прочей химии, и калорийность значительно ниже, чем у соусов на основе майонеза.

Что касается крупных сетей, все они работают очень централизованно. Производственный цикл у них основан на долгих сроках хранения всех ингредиентов. Тот же хлеб, например, может храниться по полгода и не портиться. Они не могут себе позволить взять и приготовить блюдо персонально для конкретного клиента.

Редакция:
7 мая Автобистро® исполнится 12 лет. Как вы планируете отметить эту дату?
Гамаль:
К нашему 12-летию мы решили сделать ретро-меню и добавить к нашему ассортименту хиты прошлых лет. Поэтому наши постоянные гости смогут вспомнить любимые вкусы с 2010 года. А новые клиенты смогут открыть для себя что-то ранее неизвестное. В меню будет указано прежнее название блюда и какого года этот рецепт. В основном это будут питы и шавермы.

Недавно мы зарегистрировали торговый знак "Автобистро®" и запустили франшизу. Теперь человек в любом городе может открыть такое же заведение. Иностранные сети сейчас уходят из нашей страны. А работой с автомобилистами занимались только они. Поэтому сейчас очень хорошее время, чтобы купить у нас франшизу и открыть Автобистро® в своем городе.
Кроме того, в ближайшие дни мы запустим мобильное приложение, в котором делать заказ будет еще удобнее.
И самое интересное - 1 апреля стартует конкурс для наших клиентов, главным призом которого станут 100 литров бензина. Итоги мы подведем в наш День рождения 7 мая. Следите за нашей группой ВКонтакте, где будут опубликованы все подробности и условия конкурса.

Наш адрес:
Октябрьский проспект, 124/5

Режим работы:
с 10:00 до 01:00

Напомним,
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в Автобистро
можно по тел.
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