Задумайтесь прямо сейчас: почему так важно учить английский и как выбрать языковую школу
Сейчас сложно переоценить значимость английского языка в повседневной жизни, ведь это язык мировой науки, политики, экономики и общества. Поэтому так важно закладывать знание этого языка в детстве. Но как начать учить английский? "Pro Город Сыктывкар" поможет вам определиться с выбором языковой школы.
Зачем учить английский?
У разных возрастов – разные причины. К примеру, для детей это отличный способ знакомиться с зарубежной культурой, медиа, узнавать, как живут люди в других странах, а также заложить базу для будущих путешествий по миру. Для старшеклассников хороший английский дает существенные преимущества при поступлении в престижный вуз. Для взрослых знание английского – возможность вывести свою карьеру на новый уровень, стать более ценным и желанным работником.
Также знание английского может увеличить вашу зарплату: по данным интернет-рекрутера HeadHunter, владение иностранным языком может помочь получать зарплату на 48 процентов больше.
Стоит отметить, что в Сыктывкаре не так много школ, которые могут удовлетворить все потребности желающих погрузиться в мир английского языка. Но есть одна, которая за 27 лет работы успела зарекомендовать себя и может похвастаться не только своими преподавателями, но и успешными учениками – "Интерлингва Плюс".
"Интерлингва Плюс" – это лицензированное учебное заведение, в котором:
– Работает постоянный преподавательский состав с опытом преподавания и большим желанием помочь слушателям заговорить на иностранном языке;
– Для каждой группы в начале года создается свой учебный план с учетом возраста и языкового опыта учащихся;
– Проводятся веселые и познавательные мероприятия по разным тематикам;
– Выпускники готовы к ОГЭ и ЕГЭ и показывают отличные результаты на международных экзаменах.
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Чем эта школа отличается от других?
"Интерлингва плюс" - не просто языковая школа с более чем 27-летним опытом работы. Это особое место, где и дети, и взрослые заняты любимым делом – общением на иностранных языках. Ее основные ценности – традиции и преемственность, командная работа и энтузиазм, эффективные методики и индивидуальный подход в обучении.

«Интерлингва плюс» предлагает своим слушателям 6 академических часов в неделю. Именно благодаря частоте занятий и насыщенности уроков ученики добиваются хороших результатов.

У "Интерлингвы Плюс" постоянный преподавательский состав. Преподаватели школы стажировались за рубежом, а также являются обладателями международных сертификатов высокого уровня.
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Здесь не нужно покупать учебники
Один из явных плюсов "Интерлингвы Плюс" – здесь не нужно покупать учебники, ведь в школе есть отличная и современная библиотека. Рабочие тетради к курсу и все дополнительные материалы уже входят в стоимость обучения. Поэтому вам нужно взять с собой только канцтовары и тетради для записей.
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Вы получите сертификат международного образца
Ежегодно на базе "Интерлингвы Плюс" проводится международное тестирование (Cambridge Exam). Его результаты уважают во всем мире, он позволяет объективно оценить уровень владения языком, а сертификат поможет при устройстве на работу и поступлении в престижный университет. И именно в "Интерлингве Плюс" помогут подготовиться и сдать экзамен на хороший балл. Сотни учеников этой школы уже прошли подобные испытания и получили сертификаты высокого уровня.
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Увлекательные мероприятия
В "Интерлингве Плюс" проводят внеклассные языковые мероприятия, которые охватывает интересы и уровни всех слушателей. Среди старшеклассников большой популярностью пользуются экзаменационные "погружения", которые помогают подготовиться к сдаче ОГЭ/ЕГЭ и международных экзаменов (так называемые «пробные экзамены» - mock exams).

В конце каждого триместра в группах проводят открытые уроки для родителей, которые могут посмотреть на успехи своих детей и оценить прогресс. Один из главных принципов этой школы – работа в постоянном сотрудничестве с родителями.

В летний период школа организует языковые стажировки в Великобритании и других англоговорящих странах. Это отличный способ опробовать полученные языковые навыки в реальной жизни.
Цены
В "Интерлингве Плюс" есть несколько пакетов для обучения:
Младшие школьники
– 250 рублей за урок;
Английский язык для самых любопытных. Занятия в группах по 6-10 человек. Интересные уроки для развития всех умений — говорения, письма, чтения и аудирования.
Английский для 5-11 классов
– 280 рублей за урок;
Для тех, кто хочет свободно говорить, подготовиться к выпускным экзаменам или получить международный сертификат. Занятия в группах по 6-10 человек. Продуктивные уроки для развития всех умений — говорения, письма, чтения и аудирования + задания по формату экзаменов.
Английский для студентов
– 280 рублей за урок;
Обучение в группах со взрослыми или старшеклассниками (6-10 человек). Повышение уровня языка и подготовка к Кембриджским экзаменам.
Английский для мотивированных взрослых
– 300 рублей за урок;
Для самых мотивированных слушателей. Обучение в небольших группах.


Индивидуальное и корпоративное обучение
Обучение в удобное время, наполнение учебного материала с учётом запросов заказчика.
Насыщенная программа - занятия 3 раза в неделю (6 уроков), интересные и полезные программы на основе курсов от ведущих зарубежных издательств: Oxford University Press, Cambridge, Macmillan, Pearson, Express Publishing.

Также в "Интерлингве Плюс" есть система скидок.

Кстати, в "Интерлингве Плюс" вы можете получить налоговый вычет за образовательные услуги!

Позвоните по телефону 44-08-09 и узнайте подробнее.
Сделайте первый шаг в удивительный мир английского языка
Начать учить английский вместе с "Интерлингвой Плюс" просто! Запишитесь на первое бесплатное занятия и задайте преподавателю все интересующие вопросы.

Контакты:
Сайтinterlinguaplus.ru

Телефон: 44-08-09, 20-04-89, 62-14-12 (Эжвинское отделение).
Адрес: улица Орджоникидзе, 29 (3 этаж), проспект Бумажников, 44 (1 этаж)
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