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Чем эта школа отличается от других?

"Интерлингва плюс" - не просто языковая школа с более чем 27-летним опытом работы. Это особое место, где и дети, и взрослые заняты любимым делом – общением на иностранных языках. Ее основные ценности – традиции и преемственность, командная работа и энтузиазм, эффективные методики и индивидуальный подход в обучении.



«Интерлингва плюс» предлагает своим слушателям 6 академических часов в неделю. Именно благодаря частоте занятий и насыщенности уроков ученики добиваются хороших результатов.



У "Интерлингвы Плюс" постоянный преподавательский состав. Преподаватели школы стажировались за рубежом, а также являются обладателями международных сертификатов высокого уровня.