Стоит ли откладывать визит к стоматологу до лучших времен: что будет с ценами на лечение
Несмотря на то, что медицинская сфера не попала под санкции, цены на медуслуги все равно выросли. Связано это с ростом курса валют, логистическими проблемами и с тем, что клиники сильно зависели от импорта.
Одна из самых востребованных сфер частной медицины - стоматология. Директор клиник "Светоч Плюс" и "Дента Люкс" Павел Ильин, рассказал, как изменились цены на услуги.
Будет ли увеличиваться стоимость стоматологических услуг?
-Цены мы уже подняли, но некритично. В основном стоимость услуг повысилась примерно на десять процентов. Мы стараемся сдержать рост.
С чем связан рост цен?
- Проблемы возникли из-за импортных материалов. Мы сильно от них зависели. Но мы уже ищем и находим альтернативы. Так, уже начали сотрудничать с поставщиками из России, а также Бразилии и Азии.
Какие услуги подорожали ощутимее всего?
- Из процедур поднялись в цене по большому счету все, которые относятся к терапии и к ортопедии. А вот пародонтология и хирургия остались без изменений.
Стоит ли отложить визит к стоматологу до того момента, когда ситуация урегулируется?
- Нет. Если у вас возникли проблемы, лучше сразу обратитесь к специалисту. Вылечить кариес на начальной стадии все равно получится куда проще и дешевле, чем разбираться с запущенным случаем. Сейчас самое время инвестировать в собственное здоровье.
О клинике
Стоматологические клиники "Светоч Плюс" и "Дента Люкс" работают около 20 лет и за этот долгий период успели помочь более 10 000 пациентам. Здесь работают профессионалы своего дела, которые трудятся с самого открытия.
Основные направления клиники:
диагностика;
лечение, профилактика кариеса и некариозных поражений;
восстановление разрушенных зубов;
работа с пульпой (нервами), каналами и прикорневой областью;
устранение последствий травм: сколов, трещин, вывихов и переломов;
лечение заболеваний десен..
Сейчас в стоматологии думают над системой лояльности для своих клиентов. Кроме того, в клинике часто запускают акции и делают скидки на свои услуги. Следить за ними вы можете в группе "ВКонтакте".
Контакты:
- ул. Первомайская, 20 Телефон: 55-40-66, 44-01-02 - ул. Старовского, 16 Телефон: 32-31-61, 44-01-02
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