Стоит ли откладывать визит к стоматологу до лучших времен: что будет с ценами на лечение

Будет ли увеличиваться стоимость стоматологических услуг?



-Цены мы уже подняли, но некритично. В основном стоимость услуг повысилась примерно на десять процентов. Мы стараемся сдержать рост.



С чем связан рост цен?



- Проблемы возникли из-за импортных материалов. Мы сильно от них зависели. Но мы уже ищем и находим альтернативы. Так, уже начали сотрудничать с поставщиками из России, а также Бразилии и Азии.



Какие услуги подорожали ощутимее всего?



- Из процедур поднялись в цене по большому счету все, которые относятся к терапии и к ортопедии. А вот пародонтология и хирургия остались без изменений.