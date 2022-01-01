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Прием-2022:
 
Приближается лето, а с ним и приемная кампания этого года. Выпускники школ уже определились с выбором предметов и готовятся к экзаменам, но выбор вуза и баллы, набранные на ЕГЭ, вызывают у будущих абитуриентов волнение. Не нужно переживать! СГУ им. Питирима Сорокина рассказал все о количестве бюджетных мест в этом году, новых направлениях обучения, дополнительных баллах и работе приемной комиссии.
 
Когда начнется приемная кампания и сколько бюджетных мест в СГУ им. Питирима Сорокина?
Прием заявлений на обучение от поступающих в 2022 году в СГУ имени Питирима Сорокина начнется 20 июня. Прием будет осуществляться на программы высшего и среднего профессионального образования на базе 11 классов.

В 2022 году в университете открыто 1534 бюджетных места: 1068 – на бакалавриат, 274 – на магистратуру, 82 – на специалитет, 5 мест для поступающих на программы аспирантуры. Для поступающих на программы среднего профессионального образования предусмотрено 105 бюджетных мест.
 
Какие новые направления обучения
открываются в 2022 году?
СГУ им. Питирима Сорокина регулярно обновляет содержание основных профессиональных образовательных программ. Так, в 2022 году абитуриенты смогут поступить на одно из 33 направлений подготовки бакалавриата и 3 программ специалитета.

Возобновляется после длительного перерыва прием на программы бакалавриата «Геология», «Библиотечно-информационная деятельность», «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Цифровые технологии образования. Технология» и «Биология и география». Увеличено количество бюджетных мест по таким востребованным направлениям подготовки как «Менеджмент» и «Экономика» (по 30 мест).

В преддверии нового учебного года были обновлены программы магистратуры. Для поступающих будут доступны 20 направлений подготовки магистратуры. Помимо давно успешно реализуемых магистерских программ, будет открыт прием на новые программы: «Математическое образование», «Искусственный интеллект. Цифровая среда образовательной организации», «Стратегический менеджмент», «Технологическое предпринимательство» и «Практики дополнительного образования в области культуры и искусства».
 
Что нового в организации приемной кампании – 2022?
В 2022 году Минобрнауки России поменял условия поступления на программы высшего образования для выпускников средних профессиональных учреждений. Если в 2021 году выпускники СПО при поступлении на программы высшего образования сдавали внутренние вступительные испытания, проводимые университетом, по предметам, наименование которых соответствовало предметам по выбору ЕГЭ, то в этом году ситуация изменилась.

На основании новых требований с 2022 года вступительные испытания на базе СПО будут проводиться в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ СПО, родственных программам бакалавриата или специалитета, на обучение по которым осуществлялся прием. То есть, программы внутренних вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, для выпускников СПО будут составлены с ориентацией на образовательные программы СПО, родственные программам бакалавриата или специалитета. При поступлении на программы бакалавриата или специалитета, по которым отсутствуют родственные программы СПО, поступление будет возможно только при наличии результатов ЕГЭ.

Например, в 2021 году выпускники СПО, поступавшие на программу «Прикладная математика и информатика» сдавали внутренние вступительные испытания по предметам: русский язык, математику и предмет по выбору — физику или информатику. В 2022 году выпускникам СПО предстоит сдавать русский язык, математику и предмет по выбору — информационные технологии или прикладную физику (формат проведения — тест). Подробный перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования на программы бакалавриата и специалитета доступен на сайте университета в разделе «Абитуриенту»: https://www.syktsu.ru/abitur/bachelor/ и на сайте для абитуриентов http://postupi.syktsu.ru/
 
Можно ли поступить в университет без вступительных испытаний?
В правилах приема 2022-2023 года определены категории абитуриентов, которым предоставляются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, то есть без вступительных испытаний:

- Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;

- Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

- Чемпионы мира и чемпионы Европы;

- Лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляется по специальностям или направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

За что можно получить дополнительные баллы при поступлении в университет?

За личные достижения абитуриенты могут получить в совокупности не более 10 дополнительных баллов при поступлении, которые суммируются с баллами, полученными на ЕГЭ, или при прохождении внутренних вступительных испытаний. Учитываются следующие индивидуальные достижения:

- Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, победителя или призера чемпионата мира, победителя или призера чемпионата Европы (10 баллов);

- Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (3 балла);

- Наличие спортивного звания мастера спорта, мастера спорта международного класса (10 баллов);

- Наличие 1 спортивного разряда, спортивного звания кандидат в мастера спорта (5 баллов);

- Наличие диплома об окончании организации среднего профессионального образования с отличием или аттестата о среднем (полном) образовании с отличием (5 баллов);

- Наличие волонтерской книжки с объемом не менее 50 часов (2 балла);

- Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (1 балл);

- Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (5 баллов);

- Участники заключительного этапа конкурса «Покори университет» (2 балла);

- Победители заключительного этапа конкурса «Покори университет» (8 баллов);

- Победители и призеры национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (5 баллов).

Поступающим при подаче документов необходимо предоставить в приемную комиссию подтверждающие индивидуальные достижения документы.

Где можно найти актуальную информацию о поступлении в университет?

Актуальные новости для абитуриентов публикуются в группе во «ВКонтакте» — «Территория абитуриентов СГУ им. Питирима Сорокина» https://vk.com/abitur_syktsu. Также всю официальную информацию по срокам, правилам и условиям проведения приема можно посмотреть на официальном сайте во вкладке «Абитуриенту» https://www.syktsu.ru/abitur/ и на сайте для абитуриентов http://postupi.syktsu.ru/.

Куда обратиться, если возникли вопросы по поступлению?

В начале апреля заработает телефон горячей линии для поступающих, на который бесплатно смогут позвонить жители всех регионов России — 8 800 2345 444. На текущий момент, вопросы по поступлению можно задать в группе «Территория абитуриентов СГУ им. Питирима Сорокина» и по телефону: 8 (8212) 390-444
 
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