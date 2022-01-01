Какие новые направления обучения

открываются в 2022 году?

СГУ им. Питирима Сорокина регулярно обновляет содержание основных профессиональных образовательных программ. Так, в 2022 году абитуриенты смогут поступить на одно из 33 направлений подготовки бакалавриата и 3 программ специалитета.



Возобновляется после длительного перерыва прием на программы бакалавриата «Геология», «Библиотечно-информационная деятельность», «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Цифровые технологии образования. Технология» и «Биология и география». Увеличено количество бюджетных мест по таким востребованным направлениям подготовки как «Менеджмент» и «Экономика» (по 30 мест).



В преддверии нового учебного года были обновлены программы магистратуры. Для поступающих будут доступны 20 направлений подготовки магистратуры. Помимо давно успешно реализуемых магистерских программ, будет открыт прием на новые программы: «Математическое образование», «Искусственный интеллект. Цифровая среда образовательной организации», «Стратегический менеджмент», «Технологическое предпринимательство» и «Практики дополнительного образования в области культуры и искусства».