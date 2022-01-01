В правилах приема 2022-2023 года определены категории абитуриентов, которым предоставляются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, то есть без вступительных испытаний:
- Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
- Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;
- Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
- Чемпионы мира и чемпионы Европы;
- Лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляется по специальностям или направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
За что можно получить дополнительные баллы при поступлении в университет?
За личные достижения абитуриенты могут получить в совокупности не более 10 дополнительных баллов при поступлении, которые суммируются с баллами, полученными на ЕГЭ, или при прохождении внутренних вступительных испытаний. Учитываются следующие индивидуальные достижения:
- Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, победителя или призера чемпионата мира, победителя или призера чемпионата Европы (10 баллов);
- Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (3 балла);
- Наличие спортивного звания мастера спорта, мастера спорта международного класса (10 баллов);
- Наличие 1 спортивного разряда, спортивного звания кандидат в мастера спорта (5 баллов);
- Наличие диплома об окончании организации среднего профессионального образования с отличием или аттестата о среднем (полном) образовании с отличием (5 баллов);
- Наличие волонтерской книжки с объемом не менее 50 часов (2 балла);
- Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (1 балл);
- Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (5 баллов);
- Участники заключительного этапа конкурса «Покори университет» (2 балла);
- Победители заключительного этапа конкурса «Покори университет» (8 баллов);
- Победители и призеры национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (5 баллов).
Поступающим при подаче документов необходимо предоставить в приемную комиссию подтверждающие индивидуальные достижения документы.
Где можно найти актуальную информацию о поступлении в университет?
Актуальные новости для абитуриентов публикуются в группе во «ВКонтакте» — «Территория абитуриентов СГУ им. Питирима Сорокина» https://vk.com/abitur_syktsu
. Также всю официальную информацию по срокам, правилам и условиям проведения приема можно посмотреть на официальном сайте во вкладке «Абитуриенту» https://www.syktsu.ru/abitur/
и на сайте для абитуриентов http://postupi.syktsu.ru/
.
Куда обратиться, если возникли вопросы по поступлению?
В начале апреля заработает телефон горячей линии для поступающих, на который бесплатно смогут позвонить жители всех регионов России — 8 800 2345 444. На текущий момент, вопросы по поступлению можно задать в группе «Территория абитуриентов СГУ им. Питирима Сорокина» и по телефону: 8 (8212) 390-444