Кроме того, велосипед начал пользоваться спросом не только летом. На улицах Сыктывкара можно увидеть велосипедистов даже зимой, когда повсюду лежит снег. Наша редакция решила провести эксперимент, чтобы узнать:
- Удобно ли кататься на велосипеде в снежное время года?
- Как это скажется на здоровье?
- Сколько можно сэкономить?
- Какие плюсы и минусы есть в езде по снегу
Выступить в роли экспериментатора вызвался журналист Виктор Конюхов. Он всю неделю катался на велосипеде по снежному Сыктывкару, чтобы ответить на интересующие нас вопросы.