«Похудел на 3
килограмма
и сэкономил»
журналист "ПроГорода"
неделю ездил
на велосипеде
Все больше сыктывкарцев выбирают в качестве повседневного транспорта велосипед. Причин для этого много: физические нагрузки, которые помогают держать тело в тонусе, экономия денег, которые до этого уходили на такси или общественный транспорт, забота об окружающей среде и многое другое.
Кроме того, велосипед начал пользоваться спросом не только летом. На улицах Сыктывкара можно увидеть велосипедистов даже зимой, когда повсюду лежит снег.

Наша редакция решила провести эксперимент, чтобы узнать:

  • Удобно ли кататься на велосипеде в снежное время года?
  • Как это скажется на здоровье?
  • Сколько можно сэкономить?
  • Какие плюсы и минусы есть в езде по снегу

Выступить в роли экспериментатора вызвался журналист Виктор Конюхов. Он всю неделю катался на велосипеде по снежному Сыктывкару, чтобы ответить на интересующие нас вопросы.
Редакция
Отличается ли езда на велосипеде в снежное время года?
Виктор
Как оказалось, езда по снегу не сильно отличается от летней езды по тротуарам. Но во время эксперимента я использовал несколько лайфхаков, которыми со мной поделились в магазине по продаже велосипедов Forward. Пока снег в Сыктывкаре не начал сильно таять, я спустил немного шины, так сцепление с дорогой стало лучше. Когда я ехал по гололеду, то не делал резких движений. Например, если резко повернуть прямо на льду, можно упасть в тот же момент. А в остальном резиновые покрышки держат даже лучше, чем зимняя обувь. Также я каждый день заносил велосипед в подъезд. Специалисты Forward рассказали, что если так не сделать, то резина из-за холода может лопнуть.
Редакция
Было ли холодно ездить по городу?
Виктор
Велосипед я использовал, чтобы ездить на работу или в магазин. Поэтому на мне была моя обычная повседневная одежда. В первый день эксперимента я боялся замерзнуть, поэтому даже чуть теплее оделся, чем обычно. Как итог, я сильно вспотел. В последующем одевался даже легче, чувствовал себя комфортно. Но руки у меня все равно мерзли. Несмотря на то, что я надевал варежки, приходилось иногда их разминать, чтобы они не обледенели.
Редакция
Было ли удобно кататься по снегу?
Виктор
Я заметил, что по снегу иногда было даже проще кататься. Исчезли препятствия в виде бордюров, некоторых лестниц, поэтому ездить было комфортно.
Редакция
Подготовлен ли город для зимнего катания?
Виктор
И да, и нет. Некоторые велопарковки засыпаны снегом, из-за чего оставить где-то велосипед было проблематично. Да и кататься по тротуарам оказалось безопаснее. Из-за снежных сугробов, которые не всегда успевают убирать, проезжая часть сужается, и передвижение для велосипедиста становится опасным. Так было пока снег не начал таять, потом я перебрался на дорогу.
Редакция
Сколько ты сэкономил, катаясь на велосипеде?
Виктор
За неделю я сэкономил около 1200 рублей. До эксперимента я ездил на такси с работы до дома пару раз в неделю, на фоторепортажи, в торговые центры по выходным. Но на самом деле экономия оказалась даже более существенной. Потому что, катаясь на велосипеде, у меня, можно сказать, были небольшие тренировки. За время эксперимента я похудел примерно на 3 килограмма. Поэтому сэкономил я не только на транспорте, но и на спортивном зале.
Велосипед для эксперимента предоставил магазин спортивных товаров Forward.
В магазине в наличии более 200 моделей велосипедов для всей семьи по ценам от производителя. Поэтому найти велосипед тут сможет каждый.
На выбор есть детские, горные, городские, дорожные и подростковые модели.

На раму велосипеда дают гарантию 3 года и проводят бесплатное сервисное обслуживание в первый сезон эксплуатации. Также в магазине есть ремонтно-сервисный центр.

Кроме того, в магазине Forward работают знатоки своего дела. Специалисты помогли нашей редакции подобрать велосипед, который не нуждается в дополнительных атрибутах. Например, они подсказали, что если купить велосипед с хорошим протектором на резине, то можно не покупать зимние шины. Также они дали много дельных советов о том, как заботиться о велосипеде, чтобы он не замерз и не сломался раньше срока.
Недавно в магазине Forward было большое поступление.
Ознакомьтесь с ассортиментом магазина на сайте или «ВКонтакте».
Наши контакты:
Адрес:
ул. Ветеранов, 12
(напротив ТРЦ «Макси»)

Телефон:
+7 (8212) 22-50-05


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