Виктор

Как оказалось, езда по снегу не сильно отличается от летней езды по тротуарам. Но во время эксперимента я использовал несколько лайфхаков, которыми со мной поделились в магазине по продаже велосипедов Forward. Пока снег в Сыктывкаре не начал сильно таять, я спустил немного шины, так сцепление с дорогой стало лучше. Когда я ехал по гололеду, то не делал резких движений. Например, если резко повернуть прямо на льду, можно упасть в тот же момент. А в остальном резиновые покрышки держат даже лучше, чем зимняя обувь. Также я каждый день заносил велосипед в подъезд. Специалисты Forward рассказали, что если так не сделать, то резина из-за холода может лопнуть.

