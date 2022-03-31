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Издание, специализирующееся на сообщениях
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Сыктывкар | №03 (138) март 2022
Строительство | Интерьер | Ремонт
Октябрьский проспект, 131/4. Тел. 400-325
«Спутник» – единственный в Республике Коми торговый центр,
на территории которого открыто сразу три гипермаркета.
Вас ждет единое пространство с магазинами-дискаунтерами и доступными ценами.
Академики мебели дарят скидку 7 %
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Смотрите меню от «Тунца»
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Стильное поступление весна 2022 г.
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Варианты строительства «Под ключ»
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МЕНЮ ОТ «ТУНЦА»
Рады предложить вам суши,
роллы и пиццу с доставкой на дом!
Работаем с 11:00
до 23:00 ежедневно.
1 КГ КЛАССИЧЕСКИЙ
«Лава Лайт», «Калифорния Классика», «Сёгун», «Цезарь» с курицей, «Бонито». Блюдо входит в категорию акционных товаров, с другими акциями не суммируется.
1050 р.
1,5 КГ МИКС
«Калифорния Темпура», «Тори Темпура», гриль мидии микс, гриль кальмар, «Калифорния Классика», «Сёгун», «Лава» с крабом.
1 626 р.
1 КГ ГОРЯЧИХ
«Филадельфия Темпура», гриль «Чикен Спайси», гриль кальмар, гриль «Сяки Маки Спайси», гриль мидии.
1050 р.
3+3
Калифорния темпура, гриль чикен маки, капа маки, гриль кани маки, бонито, гриль чикен.
969 р.
ПИЦЦА ГАВАЙСКАЯ С ВЕТЧИНОЙ
Ветчина, ананас, моцарелла, прованские травы. Средняя.
460 р.
Покровский бульвар, 5

Телефоны доставки:
46-50-30,
8 (922) 270-30-03,
46-50-60,
8 (922) 599-33-77

syktyvkar.sushi-tunec.ru
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Ремонт: частичный, под ключ, комплексный
Отделочные работы: в квартирах, коттеджах, офисах
и производственных помещениях
Монтаж и демонтаж окон и дверей
Сантехнические работы любой сложности
Электромонтажные работы
Натяжные потолки
*Подробности по телефону, акция бессрочна
Наши преимущества:
1
Официальный договор
2
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Все виды работ от 5 500 р./м2
Сами закупаем материал, предоставляем полный фото- и видеоотчет
Телефон:
8 (912) 153-38-99
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Мы занимаемся изготовлением
любой корпусной мебели
в Сыктывкаре
• Отличный сервис
• Услуги под ключ
• База проверенных поставщиков материалов и фурнитуры
• Официальный договор с гарантийными обязательствами
• Собственный производственный цех «Академиков мебели»
открыт для клиентов – можно приехать в любой рабочий день
и увидеть всё своими глазами
• Оказываем содействие в решении проблем с электрикой,
сантехникой и газооборудованием
• Предоставляем услуги дизайнера
• Штукатурно - малярные работы и переклейка обоев
Всем обладателям квартир
в новострое мы дарим скидку до 7%
на изготовление любой корпусной мебели*
Телефон:
8 (8212) 31-07-23;

Адрес:
Сыктывкар,
ул. Можжевельная, д. 2

*подробности и условия акции уточняйте у специалистов.
Предложение действует постоянно.
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В торговом центре
«Юнист-строй» вы можете увидеть новые коллекции от мировых производителей
Коллекция керамогранита Cersanit SIENA
Коллекция обоев KAMCHATKA от Victoria Stenova
Коллекция обоев LILI с покрытием SOFT TOUCH
Коллекция дизайнерских обоев SAKHALIN
Адрес:
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 7

Телефон:
8 (8212) 21-90-33, 21-80-44 (розничный магазин)
8 (800) 350-00-21

Для компаний – 8 (8212) 400-230
Для частных лиц – 8 (8212) 400-830

Эл. почта:
stroim-vmeste11@mail.ru
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Клиника «Грант- Плюс»
Успейте установить имплант 18 000 р. за единицу
В связи с событиями и удорожанием материалов
такой возможности может не быть.

Прием терапевта всего за 800 р.
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• анализ ДНК
(определение родства)
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Стоматология
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• пародонтология
• хирургия
• имплантология
• ортодонтия
• ортопедия
Лицензия
№ ЛО-11-01-002275
от 31 октября 2019 г.


г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, 32
т. 20-23-30
www.grant-plus.ru
www.grant-plus.kmarket11.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Стильное поступление Весна 2022 г.
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141. ТЦ «Макси»
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«КиВи» магазин
женской одежды
Постоянное обновление коллекций
Безупречный крой
Пристальное внимание к деталям и демократичные цены
Все это ждёт вас в нашем магазине «КиВи»
Контакты:
Адрес: г. Сыктывкар, ТЦ «Макси»
Whatsapp/Viber: 8 (904) 271 62 25
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Адрес:
ТК «Оптима»:
ул. Морозова, строение 51, 2 этаж

Телефоны:
25-00-25, 25-00-16

Режим работы:
пн-пт – 09.00-19.00,
сб – 10.00-17.00,
вс – 10.00-16.00

www.oboidiscont.kmarket11.ru
syktyvkar.profiandhobby.ru
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«Спутник» –
всё, что вам нужно.
Весна приносит в жизнь каждого не только теплую погоду, пение птиц, но и приятные перемены. Это самое время для того, чтобы заняться обустройством своего дома, дачного участка. "Спутник" поможет вам в выборе товаров по выгодным ценам.
Приглашаем арендаторов на 3 этаж
нашего торгового комплекса (правый торец)
Пространство отлично подойдет для фитнес-студий, досуговых и развлекательных бизнесов, обучения и т.д. Общее пространство - 350 кв.м. (все коммуникации, панорамный вид) ждет своего партнера!

Места для вашего бизнеса еще есть.
По свободной площади звоните по телефону 8 (8212) 400-325.
Готовимся к дачному сезону
«Мега»
Начните готовиться к сезону вместе с "Мегой". Здесь вы найдете: дачный инструмент, садовые ограждения, теплицы, лук-севок, семена, луковичные цветы, грунты и удобрения.

И многое другое!
Маяк
В полюбившемся гипермаркете "Маяк" помимо продуктов вы найдете и товары для дачи по выгодным ценам.

Приходите за покупками и убедитесь!
Эльдорадо
В "Эльдорадо" вы найдете всю нужную дачную технику – бензопилы, газонокосилки, генераторы и многое другое! Не забывайте, что на даче тоже нужно отдыхать – купите новую звуковую систему или телевизор по выгодной цене.
Усадьба
Задумали стройку на своем участке? Центр кровли и фасада "Усадьба" поможет вам в этом! Здесь вы сможете заказать винтовые сваи, ворота, шлагбаумы, заборы и многое другое!
Fixprice
Здесь вы найдете любые мелочи, которые пригодятся в хозяйстве: от туалетной бумаги до ложек для обуви. Еще в Fix Price есть милые предметы декора, которые украсят ваш загородный дом.
Французский бульвар
Прогуляйтесь по бульвару, где собраны все нужные магазины и места! Например, зайдите в "Акашево" - здесь есть все что нужно для отдыха на природе.
Отдыхайте в «Спутнике»
Mesto
В лофт-студии "Mesto" вы можете провести время вместе с друзьями. Порадуйте себя, любимых и друзей шикарным ужином. А иногда здесь проходят шикарные тематические вечеринки, так что следите за новостями!
Kiwi
В "Спутнике" есть необычные развлечения, например – профессиональные мастер-классы по готовке для взрослых и детей. Поверьте, такой опыт вы запомните надолго!
Фитнес
Вы знали, что при физических нагрузках вырабатывается очень много гормона радости? Поэтому к весеннему настроению стоит добавить еще чуть-чуть спорта. В студии "Restretch" вам помогут привести себя в отличную форму и почувствовать себя намного лучше.
Обновите интерьер
Весна приносит с собой перемены. Почему бы не поменять свою жизнь и не обновить интерьер? К примеру, в "Спутнике" есть целый этаж с кухнями, на которых готовить – одно удовольствие.
Все для вашего комфорта
Команда "Спутника" старается сделать ваше пребывание в торговом центре максимально комфортным. Мы регулярно чистим нашу парковку от снега, обновляем разметку. Внутри "Спутника" – удобная навигация, комфортный лифт с расслабляющей музыкой, есть места, где можно отдохнуть.

Спасибо, что выбираете нас!
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 131/4
8 (8212) 400-325
www.sputnik-11.ru
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и заказ по телефону
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