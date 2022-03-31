Закажи ремонт квартиры или офиса «под ключ» - получи бесплатно замер и составление сметы.
Не знаете, с чего начать ремонт? Запишитесь 8 (912) 153-38-99 на бесплатную консультацию
Ремонт: частичный, под ключ, комплексный
Отделочные работы: в квартирах, коттеджах, офисах и производственных помещениях
Монтаж и демонтаж окон и дверей
Сантехнические работы любой сложности
Электромонтажные работы
Натяжные потолки
*Подробности по телефону, акция бессрочна
Наши преимущества:
1
Официальный договор
2
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Все виды работ от 5 500 р./м2
Сами закупаем материал, предоставляем полный фото- и видеоотчет
Телефон: 8 (912) 153-38-99
Мы занимаемся изготовлением любой корпусной мебели в Сыктывкаре
• Отличный сервис • Услуги под ключ • База проверенных поставщиков материалов и фурнитуры • Официальный договор с гарантийными обязательствами • Собственный производственный цех «Академиков мебели» открыт для клиентов – можно приехать в любой рабочий день и увидеть всё своими глазами • Оказываем содействие в решении проблем с электрикой, сантехникой и газооборудованием • Предоставляем услуги дизайнера • Штукатурно - малярные работы и переклейка обоев
Всем обладателям квартир в новострое мы дарим скидку до 7% на изготовление любой корпусной мебели*
Телефон: 8 (8212) 31-07-23;
Адрес: Сыктывкар, ул. Можжевельная, д. 2
*подробности и условия акции уточняйте у специалистов. Предложение действует постоянно.
В торговом центре «Юнист-строй» вы можете увидеть новые коллекции от мировых производителей
Весна приносит в жизнь каждого не только теплую погоду, пение птиц, но и приятные перемены. Это самое время для того, чтобы заняться обустройством своего дома, дачного участка. "Спутник" поможет вам в выборе товаров по выгодным ценам.
Приглашаем арендаторов на 3 этаж нашего торгового комплекса (правый торец)
Пространство отлично подойдет для фитнес-студий, досуговых и развлекательных бизнесов, обучения и т.д. Общее пространство - 350 кв.м. (все коммуникации, панорамный вид) ждет своего партнера!
Места для вашего бизнеса еще есть. По свободной площади звоните по телефону 8 (8212) 400-325.
Готовимся к дачному сезону
«Мега»
Начните готовиться к сезону вместе с "Мегой". Здесь вы найдете: дачный инструмент, садовые ограждения, теплицы, лук-севок, семена, луковичные цветы, грунты и удобрения.
И многое другое!
Маяк
В полюбившемся гипермаркете "Маяк" помимо продуктов вы найдете и товары для дачи по выгодным ценам.
Приходите за покупками и убедитесь!
Эльдорадо
В "Эльдорадо" вы найдете всю нужную дачную технику – бензопилы, газонокосилки, генераторы и многое другое! Не забывайте, что на даче тоже нужно отдыхать – купите новую звуковую систему или телевизор по выгодной цене.
Усадьба
Задумали стройку на своем участке? Центр кровли и фасада "Усадьба" поможет вам в этом! Здесь вы сможете заказать винтовые сваи, ворота, шлагбаумы, заборы и многое другое!
Fixprice
Здесь вы найдете любые мелочи, которые пригодятся в хозяйстве: от туалетной бумаги до ложек для обуви. Еще в Fix Price есть милые предметы декора, которые украсят ваш загородный дом.
Французский бульвар
Прогуляйтесь по бульвару, где собраны все нужные магазины и места! Например, зайдите в "Акашево" - здесь есть все что нужно для отдыха на природе.
Отдыхайте в «Спутнике»
Mesto
В лофт-студии "Mesto" вы можете провести время вместе с друзьями. Порадуйте себя, любимых и друзей шикарным ужином. А иногда здесь проходят шикарные тематические вечеринки, так что следите за новостями!
Kiwi
В "Спутнике" есть необычные развлечения, например – профессиональные мастер-классы по готовке для взрослых и детей. Поверьте, такой опыт вы запомните надолго!
Фитнес
Вы знали, что при физических нагрузках вырабатывается очень много гормона радости? Поэтому к весеннему настроению стоит добавить еще чуть-чуть спорта. В студии "Restretch" вам помогут привести себя в отличную форму и почувствовать себя намного лучше.
Обновите интерьер
Весна приносит с собой перемены. Почему бы не поменять свою жизнь и не обновить интерьер? К примеру, в "Спутнике" есть целый этаж с кухнями, на которых готовить – одно удовольствие.
Все для вашего комфорта
Команда "Спутника" старается сделать ваше пребывание в торговом центре максимально комфортным. Мы регулярно чистим нашу парковку от снега, обновляем разметку. Внутри "Спутника" – удобная навигация, комфортный лифт с расслабляющей музыкой, есть места, где можно отдохнуть.