Снег и бутылки: в каких условиях гуляют сыктывкарские дети
Для всех родителей безопасность ребенка — это приоритет. Но не всегда получается уследить за детьми. Поэтому важно создать для них комфортную и безопасную среду.
Наша редакция вместе с компанией «Элина», официальным дистрибьютором завода «КСИЛ» по производству детских площадок, решила устроить проверку. Для этого мы отправились на прогулку по сыктывкарским дворам. Сразу бросилось в глаза, что детские площадки засыпаны снегом, а в придачу еще и мусором. В сугробе запросто можно наткнуться на пустую бутылку. Такое ощущение, что дети зимой не гуляют возле дома. А если бы и захотели, возможностей для полноценных игр нет.
Какие ошибки часто встречаются на детских площадках?
Что стоит учитывать при строительстве площадок?
Нужно планировать площадку по возрастным зонам. Важно помнить, что у маленьких детей отсутствует чувство опасности, а также слабо развита координация движений.
Ландшафт. Важно учесть все уклоны, деревья, дорожки.
Зоны безопасности. Необходимо оградить качели, горки, песочницы друг от друга. Должно быть расстояние не менее полутора метров между объектами, для качелей – длина качелей плюс два метра.
Защитные ограждения. Они помогут обезопасить ребенка от близко проходящего транспорта, пешеходных дорожек, зоны выгула собак.
Также важно учесть функциональные элементы. Высота лесенок, мостиков, горок не должна превышать 0,9 м, а покрытие игровой площадки выполняется из смягчающих материалов. Основными элементами таких площадок могут быть домики, песочницы, качалки, маленькие качели, карусели и мини-горки.
Где заказать площадку?
Специалисты компании «Элина» предоставляет полный комплекс услуг, начиная от проектирования игровой и спортивной площадки, заканчивая решением всех вопросов, связанных с организацией доставки до заказчика, сборкой и установкой приобретенного оборудования.
Они помогут вам сделать детскую площадку безопасной, чтобы вы могли не переживать за своего ребенка. Перед установкой специалисты компании обязательно осмотрят место, отведенное для размещения оборудования. Будут учтены все ваши пожелания, особенности территории и окружающей среды.
Если вы приобрели площадку взамен старой, то специалисты компании «Элина» помогут демонтировать прежнее оборудование. Все элементы поставляются со схемой сборки и монтажа, а также с техническим паспортом, если вы решите собрать новую площадку самостоятельно.
В ассортимент компании входят:
-детские игровые площадки (комплексы);
-качели, карусели, качалки;
-песочницы;
-спортивное оборудование (в т.ч. уличные тренажеры);
-беседки и домики;
-цветочные комплексы и вазоны;
-скамейки;
-урны;
-ограждения;
-покрытия для детских площадок.
Для вашего удобства доставка оборудования компании «Элина» осуществляется в любую точку Республики Коми или на склад в г. Сыктывкаре. Установка оборудования производится также по всей территории Республики Коми.
Задать вопросы, получить консультацию и уточить цену можно по телефону 8-800-4444-727.
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