Снег и бутылки: в каких условиях гуляют сыктывкарские дети

Для всех родителей безопасность ребенка — это приоритет. Но не всегда получается уследить за детьми. Поэтому важно создать для них комфортную и безопасную среду.



Наша редакция вместе с компанией «Элина», официальным дистрибьютором завода «КСИЛ» по производству детских площадок, решила устроить проверку. Для этого мы отправились на прогулку по сыктывкарским дворам. Сразу бросилось в глаза, что детские площадки засыпаны снегом, а в придачу еще и мусором. В сугробе запросто можно наткнуться на пустую бутылку. Такое ощущение, что дети зимой не гуляют возле дома. А если бы и захотели, возможностей для полноценных игр нет.