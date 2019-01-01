Не знаете, что подарить девушке? Подарите ей заботу. Например, вы можете подарить абонемент на посещение в тренажерный зал. Такой подарок может быть ценным даже для человека, который никогда не занимался спортом. Он поможет выразить заботу, потому что спорт – это здоровье.



Кроме того, это доступный и популярный вариант, который порадует почти любого человека. Ведь занятия спортом помогут держать тело в тонусе, зададут хорошее настроение и подарят яркие впечатления.



Совсем недавно в Сыктывкаре открылся тренажерный зал Strong Gym. Его главные плюсы в удобном расположении, качественном и современном оборудовании. Тут работают квалифицированные тренеры с большим опытом и любовью к своему делу.Тем более Strong Gym - это больше, чем тренажёрный зал. Тренироваться в Strong Gym очень комфортно: свежий стильный ремонт, чистота и порядок, современные безопасные и удобные тренажеры. В зале установлена крутая кардиозона, различные тренажеры типа «Хаммер», станки для ног, рук, спины, груди и плечей.



Персонал в Strong Gym очень дружелюбный и грамотный: они обязательно расскажут про услуги зала и помогут выбрать интересное вам направление.