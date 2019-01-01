 
 
 
Что подарить
на 8 марта: подборка
от «ПроГорода»
 
 
 
Для многих женщин один из любимых праздников - 8 марта. В этот день принято дарить яркие, красивые или полезные подарки. Есть, конечно, нестареющая классика - цветы с конфетами. Но если часто их дарить, они могут надоесть. А дарить что-то оригинальное может озадачить мужскую половину. Потому что некоторые мужчины могут совершать фатальную ошибку и подарить ненужную вещь. Чтобы выбор подарка стал проще, мы собрали для вас небольшую подборку.
 
 
 
 
Сэкономьте время любимой
Перманентный макияж становится популярным среди женщин, которые хотят быть привлекательными всегда и везде. Главный плюс этой процедуры в том, что она экономит в будущем время. Потому что собираться утром на работу ей будет намного проще и быстрее. И в любое время дня и при любых обстоятельствах она будет выглядеть отлично: и в офисе, и в спортзале, и в бассейне.
С помощью перманентного макияжа можно скорректировать форму и придать объем бровей. А эффект при правильном уходе продержится 1-2 года.
Сделайте приятное своей девушке на 8 марта.
Порадуйте свою девушку сертификатам на перманентный макияж.

Посмотрите примеры работ и узнайте как приобрести сертификат по ссылке https://vk.com/pmninele или
по телефону +7 (904) 270-01-78
 
 
 
 
 
Подарите
на 8 марта заботу
Не знаете, что подарить девушке? Подарите ей заботу. Например, вы можете подарить абонемент на посещение в тренажерный зал. Такой подарок может быть ценным даже для человека, который никогда не занимался спортом. Он поможет выразить заботу, потому что спорт – это здоровье.

Кроме того, это доступный и популярный вариант, который порадует почти любого человека. Ведь занятия спортом помогут держать тело в тонусе, зададут хорошее настроение и подарят яркие впечатления.

Совсем недавно в Сыктывкаре открылся тренажерный зал Strong Gym. Его главные плюсы в удобном расположении, качественном и современном оборудовании. Тут работают квалифицированные тренеры с большим опытом и любовью к своему делу.Тем более Strong Gym - это больше, чем тренажёрный зал. Тренироваться в Strong Gym очень комфортно: свежий стильный ремонт, чистота и порядок, современные безопасные и удобные тренажеры. В зале установлена крутая кардиозона, различные тренажеры типа «Хаммер», станки для ног, рук, спины, груди и плечей.

Персонал в Strong Gym очень дружелюбный и грамотный: они обязательно расскажут про услуги зала и помогут выбрать интересное вам направление.
по телефону +7 (8212) 55-42-22
Stronggym.11
vk.com/stronggymrk
Узнать больше о тренажерном зале и стоимости абонемента можно:
ул. Коммунистическая, 50А.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru