Для жителей многоквартирных домов,
которые платят за тепло круглогодично (1/12)
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Вы получили квитанцию с новым среднемесячным начислением за тепло по данным 2021 года! Обращаем ваше внимание,что в основе расчета платы за отопление долями (1/12) лежат данные предыдущего года. То есть в холодном 2021 году, когда фактическое потребление было высоким, платеж рассчитывался по данным более теплого 2020 года.
СРЕДНЕГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В СЫКТЫВКАРЕ
В 2020 И 2021 ГГ.
Адрес: 167000,
г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70. Сайт:www.komiesc.ru
В торговом центре
«Юнист-строй» вы можете увидеть новые коллекции от мировых производителей
Коллекция дизайнерских обоев MICHELLЕ от Victoria Stenova
Коллекция дизайнерских обоев DUBAI от Victoria Stenova
Глазурованный керамогранит коллекции ORIENTAL от Cersanit
Коллекция керамогранита SCANDIC с имитацией дерева от Cersanit
Праздники близко: "Спутник" поможет к ним подготовиться
Уже совсем скоро наступят очень важные праздники года: 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта. Но предпраздничная волокита и долгий выбор подарков могут испортить впечатление от торжества. «Спутник» поможет сыктывкарцам решить эту проблему и выбрать самые лучшие подарки для близких людей, причем сделать это выгодно.
«Мега»
В «Меге» вы найдете не только строительные материалы, но также бытовую технику, инструменты и даже посуду. Выбор очень большой, и вы точно сможете приобрести подарок по душе.
«Эльдорадо»
Все мужчины без ума от техники. В «Эльдорадо» вы найдете всё: от дрели до раций и модных гаджетов. Порадуйте своего мужчину подарком, от которого он будет без ума.
MESTO
Нет лучше места для романтического ужина и торжества, чем лофт-студия MESTO. Отметьте важные праздники в приятной компании.
«Маяк»
Сходите за продуктами и приготовьте что-нибудь вместе. В «Маяке» вы найдете свежие и все необходимые продукты.
Французский бульвар
Прогуляйтесь по бульвару, где собраны все нужные магазины и места! Например, зайдите в «Акашево», чтобы приготовить себе праздничный ужин.
«Киви»
Не знаете, чем удивить даму? Тогда сводите ее на мастер-класс в студии «Киви». Отличные эмоции и запоминающийся вечер обеспечены.
Фитнес
Лето еще впереди... Пора задуматься о том, как вы будете выглядеть в купальнике. В студии Restretch вы сможете приобрести отличную форму, чтобы радовать себя и своих родных.
На третьем этаже торгового комплекса есть целый отдел, посвященный элегантным решениям для важного места в доме - кухни. Там же вы найдете огромный раздел с дверьми: межкомнатными и входными. Сделайте свой дом комфортным и безопасным!
Для удобства в нашем торговом центре расположен пункт вакцинации,
где вы легко можете привиться, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Также для вас работает панорамный лифт, чтобы вам было еще удобнее передвигаться по «Спутнику».
Мы оказываем консультацию, лечение и обследование больных по профилю «Онкология». Здесь работают лучшие врачи-онкологи Республики Коми.
Основные направления
работы нашей клиники:
• Терапия (прием терапевта)
• Онкология (прием врача-онколога)
• Дневной стационар
Контакты:
ооо "Делайт", клиника-стационар для онкобольных
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32
Регистратура: 8 (8212) 202-330 Сайт delaitplus@yandex.ru
лицензия № ЛО-11-01-002476 от 29.07.2021 г
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Мы занимаемся изготовлением
любой корпусной мебели
в Сыктывкаре
• Отличный сервис
• Услуги под ключ
• База проверенных поставщиков материалов и фурнитуры
• Официальный договор с гарантийными обязательствами
• Собственный производственный цех «Академиков мебели»
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• Штукатурно - малярные работы и переклейка обоев
Всем обладателям квартир
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Телефон:
8 (8212) 31-07-23;
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Сыктывкар,
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