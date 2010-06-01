УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!



Вы получили квитанцию с новым среднемесячным начислением за тепло по данным 2021 года! Обращаем ваше внимание,что в основе расчета платы за отопление долями (1/12) лежат данные предыдущего года. То есть в холодном 2021 году, когда фактическое потребление было высоким, платеж рассчитывался по данным более теплого 2020 года.