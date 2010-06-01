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Издание, специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера
Сыктывкар | №02 (137) февраль 2022
Строительство | Интерьер | Ремонт
 
 
Октябрьский проспект, 131/4. Тел. 400-325
«Спутник» – единственный в Республике Коми торговый центр,
на территории которого открыто сразу три гипермаркета.
Вас ждет единое пространство с магазинами-дискаунтерами и доступными ценами.
 
 
Новое поступление
обоев
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Академики мебели
дарят скидку 7 %
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Получи скидку 22 %
на оцинкованные сваи
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Нужна новая кухня?
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МЕНЮ ОТ «ТУНЦА»
Рады предложить вам суши,
роллы и пиццу с доставкой на дом!
Работаем с 11:00
до 23:00 ежедневно.
 
1 КГ КЛАССИЧЕСКИЙ
«Лава Лайт», «Калифорния Классика», «Сёгун», «Цезарь» с курицей, «Бонито». Блюдо входит в категорию акционных товаров, с другими акциями не суммируется.
799 р.
 
1,5 КГ МИКС
«Калифорния Темпура», «Тори Темпура», гриль мидии микс, гриль кальмар, «Калифорния Классика», «Сёгун», «Лава» с крабом.
1 429 р.
 
1 КГ ГОРЯЧИХ
«Филадельфия Темпура», гриль «Чикен Спайси», гриль кальмар, гриль «Сяки Маки Спайси», гриль мидии.
799 р.
 
 
 
 
Покровский бульвар, 5

Телефоны доставки:
46-50-30,
8 (922) 270-30-03,
46-50-60,
8 (922) 599-33-77

syktyvkar.sushi-tunec.ru
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"КИВИ"
 
 
 
 
 
 
 
•Постоянное обновление коллекций
•Безупречный крой
•Пристальное внимание к деталям и демократичные цены
Все это ждёт вас в нашем магазине «КиВи»
Контакты:
Адрес: г. Сыктывкар, ТЦ «Макси»
Whatsapp/Viber: 8 (904) 271 62 25
Instagram: kiwi.shopping
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Для жителей многоквартирных домов,
которые платят за тепло круглогодично (1/12)
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

Вы получили квитанцию с новым среднемесячным начислением за тепло по данным 2021 года! Обращаем ваше внимание,что в основе расчета платы за отопление долями (1/12) лежат данные предыдущего года. То есть в холодном 2021 году, когда фактическое потребление было высоким, платеж рассчитывался по данным более теплого 2020 года.
СРЕДНЕГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В СЫКТЫВКАРЕ
В 2020 И 2021 ГГ.
Адрес: 167000,
г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70.
Сайт: www.komiesc.ru
 
 
 
 
 
 
В торговом центре
«Юнист-строй» вы можете увидеть новые коллекции от мировых производителей
Коллекция дизайнерских обоев MICHELLЕ от Victoria Stenova
Коллекция дизайнерских обоев DUBAI от Victoria Stenova
 
Глазурованный керамогранит коллекции ORIENTAL от Cersanit
Коллекция керамогранита SCANDIC с имитацией дерева от Cersanit
Адрес:
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 7

Телефон:
8 (8212) 21-90-33, 21-80-44 (розничный магазин)
8 (800) 350-00-21

Для компаний – 8 (8212) 400-230
Для частных лиц – 8 (8212) 400-830

Эл. почта:
stroim-vmeste11@mail.ru
Каталог на сайте:
unist-stroy.kmarket11.ru
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Праздники близко: "Спутник" поможет к ним подготовиться
Уже совсем скоро наступят очень важные праздники года: 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта. Но предпраздничная волокита и долгий выбор подарков могут испортить впечатление от торжества. «Спутник» поможет сыктывкарцам решить эту проблему и выбрать самые лучшие подарки для близких людей, причем сделать это выгодно.
 
 
«Мега»
В «Меге» вы найдете не только строительные материалы, но также бытовую технику, инструменты и даже посуду. Выбор очень большой, и вы точно сможете приобрести подарок по душе.
«Эльдорадо»
Все мужчины без ума от техники. В «Эльдорадо» вы найдете всё: от дрели до раций и модных гаджетов. Порадуйте своего мужчину подарком, от которого он будет без ума.
MESTO
Нет лучше места для романтического ужина и торжества, чем лофт-студия MESTO. Отметьте важные праздники в приятной компании.
«Маяк»
Сходите за продуктами и приготовьте что-нибудь вместе. В «Маяке» вы найдете свежие и все необходимые продукты.
 
 
Французский бульвар
Прогуляйтесь по бульвару, где собраны все нужные магазины и места! Например, зайдите в «Акашево», чтобы приготовить себе праздничный ужин.
«Киви»
Не знаете, чем удивить даму? Тогда сводите ее на мастер-класс в студии «Киви». Отличные эмоции и запоминающийся вечер обеспечены.
Фитнес
Лето еще впереди... Пора задуматься о том, как вы будете выглядеть в купальнике. В студии Restretch вы сможете приобрести отличную форму, чтобы радовать себя и своих родных.
На третьем этаже торгового комплекса есть целый отдел, посвященный элегантным решениям для важного места в доме - кухни. Там же вы найдете огромный раздел с дверьми: межкомнатными и входными. Сделайте свой дом комфортным и безопасным!
Для удобства в нашем торговом центре расположен пункт вакцинации,
где вы легко можете привиться, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Также для вас работает панорамный лифт, чтобы вам было еще удобнее передвигаться по «Спутнику».
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 131/4
8 (8212) 400-325
www.sputnik-11.ru
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Готовые лестницы, мебельные щиты, двери, кухни,
спальни из массива
 
 
НОВИНКА!
Коллекция обоев DUBAI
от VICTORIA STENOVA
(1,06*10 м)
Новое поступление обоев
Адрес:
ТК «Оптима»:
ул. Морозова, строение 51, 2 этаж

Телефоны:
25-00-25, 25-00-16

Режим работы:
пн-пт – 09.00-19.00,
сб – 10.00-17.00,
вс – 10.00-16.00

www.oboidiscont.kmarket11.ru
syktyvkar.profiandhobby.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 
выполнение работ любой сложности
 
использование безопасного оборудования
 
опыт монтажников – свыше пяти лет
*до 28.02.2022 г.
Телефоны:
55-42-36,
8 (912) 501-06-26
 
 
 
 
 
 
Дневной стационар
для онкобольных
Мы оказываем консультацию, лечение и обследование больных по профилю «Онкология». Здесь работают лучшие врачи-онкологи Республики Коми.
 
 
 
Основные направления
работы нашей клиники:
• Терапия (прием терапевта)
• Онкология (прием врача-онколога)
• Дневной стационар
Контакты:
ооо "Делайт", клиника-стационар для онкобольных
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32
Регистратура: 8 (8212) 202-330
Сайт
delaitplus@yandex.ru
 
лицензия № ЛО-11-01-002476 от 29.07.2021 г
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 
 
 
 
 
 
Мы занимаемся изготовлением
любой корпусной мебели
в Сыктывкаре
• Отличный сервис
• Услуги под ключ
• База проверенных поставщиков материалов и фурнитуры
• Официальный договор с гарантийными обязательствами
• Собственный производственный цех «Академиков мебели»
открыт для клиентов – можно приехать в любой рабочий день
и увидеть всё своими глазами
• Оказываем содействие в решении проблем с электрикой,
сантехникой и газооборудованием
• Предоставляем услуги дизайнера
• Штукатурно - малярные работы и переклейка обоев
 
Всем обладателям квартир
в новострое мы дарим скидку до 7%
на изготовление любой корпусной мебели*
 
Телефон:
8 (8212) 31-07-23;

Адрес:
Сыктывкар,
ул. Можжевельная, д. 2

*подробности и условия акции уточняйте у специалистов.
Предложение действует постоянно.
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Стеклянные решения
для вашего интерьера
 
 
 
Фартуки из закаленного стекла
 
 
 
Лестничные
ограждения
 
 
 
Душевые и алюминиевые конструкции
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
ООО « Стеклофабрика»
LLC Glassfactory:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 104,
офис 208 (2 этаж)

Телефоны:
8 (8332) 77-28-28,
8 (953) 947-28-28

glassfactory@list.ru
772828@list.ru

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Стоимость работ 150.-/м2
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Собственное производство
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Пластиковые окна, двери, балконы, лоджии,
входные группы, перегородки
 
Различная цветовая гамма
 
Производство нестандартных конструкций (треугольников, трапеций и т. д.)
 
Ремонт и сервис окон любого производителя
*до 28.02.2022
Компания «Светлый дом» поздравляет жителей Сыктывкара
с Днем защитника Отечества!
ул. Малышева, 1,
ТЦ «Народный»;
8 (8212) 22-31-47,
26-22-77, 353-757

ул. Индустриальная, 3;
т. 217-111
e-mail: svetly_dom@inbox.ru
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Фирма «Велес»
дом и офис берем на себя
 
Ремонт: частичный, под ключ, комплексный
 
Отделочные работы: в квартирах, коттеджах, офисах
и производственных помещениях
 
Монтаж и демонтаж окон и дверей
 
Сантехнические работы любой сложности
 
Электромонтажные работы
 
Натяжные потолки
*Подробности по телефону, акция бессрочна
Наши преимущества:
1
Официальный договор
 
2
Индивидуальный подход к каждому клиенту
 
3
Замер и составление сметы бесплатно
Все виды работ от 5 500 р./м2
Сами закупаем материал, предоставляем полный фото- и видеоотчет
Телефон:
8 (912) 153-38-99
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Нужна новая кухня?
Не знаешь с чего начать?
Начните с бесплатной консультации дизайнера
• Поможем сэкономить за счет огромного
выбора материалов и фасадов до 30%
• Создадим 3D-визуализацию будущей кухни бесплатно
• Предложим лучшие варианты кухонь, исходя из вашего бюджета
Магазины:
• ул. Морозова, д. 149, ориентир Сбербанк,
• Сысольское шоссе, д.11, ТЦ «Мебельград»,
вход через магазин «Пятерочка»

Телефон:
8(908)717-96-60
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и ремонта мебели
 
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forazamki.kmarket11.ru
 
 
 
 
 
Андрей Колегов - руководитель компании
У нас вы вносите оплату после установки мебели!
г. Сыктывкар,
ул. Гаражная, 29,
ТЦ «ТехноДом», 1 этаж
8 (922) 950-01-02

mebelit43@mail.ru
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