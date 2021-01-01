«До конца года осталось совсем немного времени. На пороге нового года самое время подвести итоги. Этот год был не простым. Он принес много разных событий. Нам пришлось преодолеть немало трудностей, но было много и хорошего!



В этом году нашей республике исполнилось 100 лет! Мы отпраздновали эту дату благодаря людям, которые вкладывали свой труд в процветание Коми. Но это не единственное знаменательное событие. В этом году Воркута получила статус «Города трудовой доблести». В поддержку инициативы поступило более 32 тысяч голосов. Голосование проходило как через интернет, так и с помощью волонтеров - были организованы места для сбора подписей по всей республике.

Также в этому году мы добились того, что теперь реализуются меры социальной поддержки многодетных семей в части компенсации расходов на оплату транспортных услуг. Помимо этого мы смогли восстановить ежедневное курсирование поезда №375/376 Воркута-Москва, что очень много значит для города, который находится чуть ли не на отшибе республики. Был реализован проект «Приют для бездомных» и открыта школа художественной гимнастики.

В этом году было проведено много работ, и все это благодаря вам – людям, которым не все равно на судьбу Республики Коми. Хочется поблагодарить всех за ваш вклад. Поэтому от всей души вас с наступающим праздником.

Пусть новый, 2022 год принесет в каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем радость, мир и благополучие, станет для вас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть тепло и уют пусть не покидают ваши семьи и дома в наступающем году ни на минуту. Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного равновесия! Счастья и удачи в новом, 2022 году!»

