Йобаи

На русском слово «йобаи» звучит двояко. Но на деле оно переводится как «ночное посещение». Это достаточно старая традиция, которая находит отголоски и в наши дни.

До прихода в Японию христианства целомудренность не считалась добродетелью. А тот, кто долго хранил невинность, вызывал подозрения. Интимные отношения до брака приветствовались. Был целый обычай – йобаи. Это способ выдать свою дочь замуж или продолжить род.



Посреди ночи мужчина в голом виде пробирался к девушке в комнату. С ее согласия они проводили вместе ночь, чтобы предаться любви. Если девушка была скромна или молодой человек был ей неинтересен, она отказывалась от утех. В таком случае мужчина должен был покинуть дом.



Йобаист снимает всю одежду не просто так. В Японии нельзя нападать на голого человека, который проник в дом. Это значит, что он занимается йобаи, а не воровством. Обычно родители были в курсе происходящего. Они делали вид, что ничего не слышат. Но под утро забегали в комнату дочери, чтобы обличить влюбленных и отправить под венец.