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Зачем голые японцы забираются в чужие дома:
 
 
 
ЭРОТИЧЕСКИЕ ГРАВЮРЫ СЮНГА
НИОТАЙМОРИ
ЙОБАИ
ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ НА ОДНОГО МУЖЧИНУ
КОНТАКТЫ
ШИБАРИ
Япония - страна контрастов. При этом некоторые традиции европейцам сложно понять. Связано это с тем, что Япония долгое время была закрыта для других стран. Из-за этого в стране восходящего солнца появились совершенно уникальные обычаи, немалая часть которых посвящена интимным отношениям.
Йобаи
На русском слово «йобаи» звучит двояко. Но на деле оно переводится как «ночное посещение». Это достаточно старая традиция, которая находит отголоски и в наши дни.
До прихода в Японию христианства целомудренность не считалась добродетелью. А тот, кто долго хранил невинность, вызывал подозрения. Интимные отношения до брака приветствовались. Был целый обычай – йобаи. Это способ выдать свою дочь замуж или продолжить род.

Посреди ночи мужчина в голом виде пробирался к девушке в комнату. С ее согласия они проводили вместе ночь, чтобы предаться любви. Если девушка была скромна или молодой человек был ей неинтересен, она отказывалась от утех. В таком случае мужчина должен был покинуть дом.

Йобаист снимает всю одежду не просто так. В Японии нельзя нападать на голого человека, который проник в дом. Это значит, что он занимается йобаи, а не воровством. Обычно родители были в курсе происходящего. Они делали вид, что ничего не слышат. Но под утро забегали в комнату дочери, чтобы обличить влюбленных и отправить под венец.
 
 
 
 
 
 
Ёбоши - (ебоси) вороньяшапка
 
Куни Ли - государство
 
 
Сасаки - девочка которая погибла в Нагасаки
 
Си Сяке - город лосося
 
 
Интересные названия можно встретить у сети доставки суши и роллов в Сыктывкаре «Ёбидоёби». Они звучат, будто есть подтекст. Но на самом деле это безобидные слова, которыми названы вкусные японские блюда.
Ниотаймори
Ниотамори переводится, как «презентация женского тела». Это церемония поедания роллов и суши с тела голой гейши. Такой способ принятия пищи ценится на Востоке тем, что еда согревается телом девушки, принимая его температуру и энергию
 
Интимные зоны обычно прикрываются листом лотоса либо гарниром. Также рядом с сердцем размещают икру лосося. На теле обязательно присутствует морской угорь — неизменный символ мужской силы. Эта традиция сохранилась и до сегодняшних дней. Только заказывают такую подачу ради экзотики
 
 
 
 
 
 
Ёбидоёби – день недели суббота
 
Ёбикаёби – день недели вторник
 
Шибуши (правильно сибуси) – город в Японии
Эротические гравюры сюнга
Сюнга» в переводе с японского означает «весенние картинки». И это неспроста. В Японии «весна» считалась одной из самых популярных метафор плотской любви
 
Эротические гравюры сюнга — это особый жанр декоративного искусства. Больше всего вдохновляли художников сюнга сцены любви в интерьерах и пейзажах. Такие гравюры пользовались огромной популярностью у японской знати. В какой-то момент среди купцов распространилось поверье, что сюнга предохраняют от пожара. Поэтому иметь эротическую коллекцию в доме считалось очень полезным. Кроме того, у самураев, например, было мнение, что сюнга обладает свойствами оберега. Поэтому картинки часто носили на теле.
 
 
 
 
 
 
Ёбико - подготовительные курсы для ронинов
 
Ёбимокуёби – день недели четверг
 
Хираси – японское имя
Четыре женщины на одного мужчину
В Японии было принято разграничивать женщин по их функциональности. Жена и мать рожали детей, поэтому не были предназначены для секса и романтики. С гейшами можно было поговорить о прекрасном и приятно провести время. Ссекс с ними был возможен, но за это нужно хорошенько заплатить. А вот предаться разврату во всех его формах можно было с девушками определенной профессии. Поэтому каждому мужчине полагалось четыре женщины: мать, жена, гейша и проститутка.
 
 
 
 
 
 
 
Веджи – клин
 
Ёбисуёби - день недели среда
 
Сяке сан – лосось
Шибари
Шибари берет начало в японских боевых техниках связывания пленников. С окончанием войн техники перекочевали в обычную жизнь: пленников заменили женщины, а сам процесс стал цениться за красоту обвязки.
 
Сейчас шибари — это прежде всего мастерство эстетического веревочного бандажа, который имеет эротический подтекст. Например, отдельные элементы обвязки могут воздействовать на эрогенные зоны. Процесс направлен на то, чтобы у связанного пробудилось сладострастие, и он получил наивысшее удовольствие.
 
 
 
 
 
 
Ёбинитиёби – день недели воскресенье
 
Моси моси – дружеское приветствие
 
Ясёку – полуночная трапеза
 
 
Культура Японии очень богата, и на этом традиции страны не ограничиваются. Чтобы приобщиться к азиатской культуре, попробуйте японскую кухню. В ресторане «Ёбидоёби» вы можете заказать роллы, суши, горячие блюда и многое другое
 
 
 
Контакты:
Телефон: 8 (800) 600-23-40
Сайт: http://yobidoyobi.ru/syktyvkar
Группа «Вконтакте»: https://vk.com/sushi_i_rolly_syktyvkar

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