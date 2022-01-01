Плохое питание, стресс, травмы, болезни, несвоевременное посещение стоматолога могут привести к потере одного или целого ряда зубов. Важно вовремя обращаться к специалисту, чтобы такого не произошло. Например, простой кариес куда проще вылечить, чем пародонтит. Но что делать, если момент упущен и зуб потерян? В первую очередь, не стоит отчаиваться. Медицина не стоит на месте, потерянный зуб можно вернуть иногда даже за один день. Но не стоит откладывать эту процедуру.
Отсутствие зубов вызывает массу неприятных ощущений у людей: сложности, например, возникают при общении или приеме пищи. Но потерянные зубы также влияют и на здоровье. Например, могут поменяться пропорции лица, провиснуть вниз уголки рта или развиться западение губ. Кроме эстетических проблем может нарушиться работа желудочно-кишечного тракта или измениться прикус. Чтобы всего этого не допустить, необходимо восстановить зубной ряд. Один из самых распространенных методов - съемное протезирование.
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