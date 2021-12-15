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Издание, специализирующееся на сообщениях
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Сыктывкар | №01 (136) январь 2022
Строительство | Интерьер | Ремонт
Октябрьский проспект, 131/4. Тел. 400-325
«Спутник» – единственный в Республике Коми торговый центр,
на территории которого открыто сразу три гипермаркета. Вас ждет
единое пространство с магазинами-дискаунтерами и доступными ценами.
В ТЦ «Юнист-строй» – новые коллекции обоев и плитки
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Вступите в Новый год со «Спутником»
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Фирма «Велес»: все виды работ от 5 500 р./кв. м
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Винтовые сваи от производителя
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8 (908) 717-14-80,
8 (904) 270-14-42
vk.com/idea11dostavka
 ikea11region@mail.ru

Выдача заказов:
Октябрьский пр-т, 156,
ТЦ «Мир»

Магазин:
Октябрьский пр-т, 131/4,
ТЦ «Спутник»

ИП Таскаев А.М., ИНН 110110283985, ОГРН 316110100075770
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Контакты:
Адрес: ул. Карла Маркса, 180/1
Телефон: 8 (8212) 213-200
Сайт: modern-meha.kmarket11.ru
Instagram: @modern_skt
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Юридические лица
могут заключить договор
с АО «Коми энергосбытовая компания» дистанционно,
не выходя из офиса
Всё можно сделать с помощью цифровой подписи
Компания напоминает, что направлять и получать первичные бухгалтерские документы (счет-фактура, счет на авансовый платеж, акт приема-передачи, акт сверки взаиморасчетов и ведомость электропотребления) можно с помощью системы электронного документооборота. Электронный документооборот по договорам энергоснабжения реализован на базе системы СБиС (оператор «Тензор») системы Диадок (оператор ЗАО «ПФ СКБ Контур»). Заключить договор теплоснабжения, энергоснабжения с АО «Коми энергосбытовая компания» можно через систему электронного документооборота (ЭДО), подписав его квалифицированной электронно-цифровой подписью (ЭЦП). ЭДО — это обмен юридически значимыми документами через сертифицированных операторов ЭДО (например крупнейших: «Контур ДИАДОК», «ТЕНЗОР СБИС»). По юридической значимости документ, подписанный ЭЦП и полученный через ЭДО, соответствует документу, подписанному на бумаге. Документ, подписанный ЭЦП, в электронном виде можно представлять в Федеральную налоговую службу, суды и иные органы власти, организации.
Ключевые преимущества
электронного документооборота:
Экономия времени!
Возможность получать, отправлять и обрабатывать документы мгновенно.
Экономия средств!
Снижаются издержки на бумагу, печать, доставку и хранение документов. Входящие документы у операторов ЭДО, как правило бесплатны.
Удобство хранения и поиска!
Документ хранится в ЭДО бессрочно, по удобному фильтру нужный документ можно найти за несколько секунд, распечатать или направить адресату, что упрощает работу с хранением, папками, реестрами и подшивками.
Удобство отслеживания!
В режиме онлайн можно узнать текущий статус документа.
Безопасность!
Заключение договора без посещения офиса – превентивная мера защиты в период пандемии коронавируса.
Чтобы заключить договор через ЭДО, достаточно отправить через «Личный кабинет» вашего оператора ЭДО в адрес АО «Коми энергосбытовая компания» заявку с приложением нужных документов (форма заявки доступна на сайте компании: раздел «Для бизнеса» – Электроэнергия/Горячая вода/Отопление – Как заключить договор)
Если Ваша компания еще не использует ЭДО,
необходимо сделать три простых шага:
1
Выбрать оператора ЭДО и зарегистрироваться на его официальном сайте (получить у него необходимые консультации).
2
Получить сертификат квалифицированной электронной подписи (у выбранного оператора ЭДО).
3
Направить через ЭДО заявку на заключение договора в адрес АО «Коми энергосбытовая компания», следуя инструкциям оператора ЭДО.
Присоединяйтесь к клиентам, которые уже оценили преимущества электронного документооборота, и получайте юридически значимые документы в электронном виде!
Адрес: 167000,
г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70.
Сайт: www.komiesc.ru
В торговом центре
«Юнист-строй» вы можете увидеть новые коллекции
от мировых производителей
Коллекция обоев NICOLE с легким цветочным принтом
Коллекция обоев BOUNTY – тропическая новинка!
Коллекция керамической плитки LOFT для ультрасовременного интерьера в европейском стиле
Коллекция керамической плитки LORENZO, в которой удалось максимально передать натуральную природу мрамора
Адрес:
г. Сыктывкар,
Сысольское шоссе, 7

Телефон:
8 (8212) 21-90-33,
21-80-44 (розничный магазин)

8 (800) 350-00-21

Для компаний –
8 (8212) 400-230

Для частных лиц –
8 (8212) 400-830

Эл. почта:
stroim-vmeste11@mail.ru

Каталог на сайте:
unist-stroy.kmarket11.ru
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Вступите в новый год
со «Спутником»!
Теперь ходить за покупками еще комфортнее
В "Спутнике" открылся лифт, который с комфортом доставит вас на любой этаж. Также возле торгового комплекса очень удобная парковка с разметкой, освещением и пешеходными переходами.
Атмосфера праздника
"Спутник" излучает новогоднее настроение. Снаружи вас встретит праздничная подсветка здания, а внутри – всё, что нужно для отличных праздничных дней.
Начните больше общаться с друзьями
В "Спутнике" есть много пространств, где можно провести время с пользой в приятной компании. Например кулинарная студия "Киви", которая порадует вас мастер-классами, и лофт-студия "MESTO", где просто приятно находиться.
Обновите интерьер
В "Спутнике" много магазинов, которые помогут вам сделать ваше жилье ярче, интереснее и привлекательнее. Например, здесь есть "Мир кухонь", "Мега", "Дом Декор" и многое другое. Обновите свой дом в новом году!
Займитесь спортом
В новый год нужно входить с новыми амбициями и полезными привычками. В студии Restretch вы можете сделать первый шаг к бодрой, здоровой и долгой жизни.
В новый год – с новыми гаджетами
В "Эльдорадо" вы найдете самую продвинутую технику для того, чтобы начать новый год в тренде. Также в "Спутнике" есть Mobile Max и Ali Mobil, где вы можете купить телефоны, планшеты и аксессуары по выгодным ценам.
Позаботьтесь о здоровье
В "Спутнике" появился пункт вакцинации от Covid-19. Поставьте себе прививку, позаботьтесь о здоровье! Также вы можете купить лекарства по выгодным ценам в аптеке «Планета здоровья».
Начните экономить
А вы знали, что во многих продуктовых магазинах вы платите значительно больше, чем в магазинах "Спутника"? Просто зайдите в "Маяк", и вы тут же заметите разницу. А в "Бристоле" сможете найти напитки и другие товары по выгодным ценам.
Спасибо, что выбираете нас!
Команда "Спутника" поздравляет всех сыктывкарцев с наступившим Новым годом! Мы рады, что вы выбираете нас. Мы открыли много новых магазинов и стараемся сделать ваше пребывание в нашем торговом комплексе еще более комфортным. Мы желаем вашим родным и близким здоровья, благополучия, счастья и удачи. В начале года всегда есть место волшебству, поэтому все ваши мечты обязательно сбудутся. А мы продолжим работать, чтобы сделать вашу жизнь ярче, интереснее и комфортнее.
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 131/4
8 (8212) 400-325
www.sputnik-11.ru
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Готовые лестницы, мебельные щиты,
двери, кухни
Спальни из массива сосны
(без покраски, в лаке, в масле, в эмали)
Адрес:
ТК «Оптима»:
ул. Морозова, строение 51, 2 этаж

Телефоны:
25-00-25, 25-00-16

Режим работы:
пн-пт – 09.00-19.00,
сб – 10.00-17.00,
вс – 10.00-16.00

www.oboidiscont.kmarket11.ru
syktyvkar.profiandhobby.ru
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ОТКРОЙ СЕКРЕТ ПРИРОДЫ
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Вагонка «Штиль»
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Евровагонка
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24 000.-/м3
Имитация бруса
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Планкен
от 18 000.-/м3
Доска пола
15 000.-/м3
Рейка
Натуральные материалы
Адрес:
г. Сыктывкар,
Ухтинское шоссе, 45/1

Телефоны:
8 (8212) 55-39-03,
55-18-60
8 (904) 270-61-69,
8 (904) 270-18-60,
8 (904) 270-39-03

td_norma@mail.ru

Фирма «Велес»
предлагает широкий спектр работ в области
ремонта квартир и офисов
Ремонт: частичный, под ключ, комплексный
Отделочные работы: в квартирах, коттеджах, офисах
и производственных помещениях
Монтаж и демонтаж окон и дверей
Сантехнические работы любой сложности
Электромонтажные работы
Натяжные потолки
Наши преимущества:
1
Официальный договор
2
Индивидуальный подход к каждому клиенту
3
Замер и составление сметы бесплатно
Все виды работ от 5 500 р./м2
Сами закупаем материал, предоставляем полный фото- и видеоотчет
Телефон:
8 (912) 153-38-99
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Стеклянные решения
для вашего интерьера
Фартуки
из закаленного стекла
Лестничные
ограждения
Душевые и алюминиевые конструкции
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
ООО « Стеклофабрика»
LLC Glassfactory:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 104,
офис 208 (2 этаж)

Телефоны:
8 (8332) 77-28-28,
8 (953) 947-28-28

glassfactory@list.ru
772828@list.ru

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al-pvh.ru
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т. 217-111
e-mail: svetly_dom@inbox.ru
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г. Сыктывкар,
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