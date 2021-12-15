Юридические лица могут заключить договор с АО «Коми энергосбытовая компания» дистанционно, не выходя из офиса
Всё можно сделать с помощью цифровой подписи
Компания напоминает, что направлять и получать первичные бухгалтерские документы (счет-фактура, счет на авансовый платеж, акт приема-передачи, акт сверки взаиморасчетов и ведомость электропотребления) можно с помощью системы электронного документооборота. Электронный документооборот по договорам энергоснабжения реализован на базе системы СБиС (оператор «Тензор») системы Диадок (оператор ЗАО «ПФ СКБ Контур»). Заключить договор теплоснабжения, энергоснабжения с АО «Коми энергосбытовая компания» можно через систему электронного документооборота (ЭДО), подписав его квалифицированной электронно-цифровой подписью (ЭЦП). ЭДО — это обмен юридически значимыми документами через сертифицированных операторов ЭДО (например крупнейших: «Контур ДИАДОК», «ТЕНЗОР СБИС»). По юридической значимости документ, подписанный ЭЦП и полученный через ЭДО, соответствует документу, подписанному на бумаге. Документ, подписанный ЭЦП, в электронном виде можно представлять в Федеральную налоговую службу, суды и иные органы власти, организации.
Возможность получать, отправлять и обрабатывать документы мгновенно.
Экономия средств!
Снижаются издержки на бумагу, печать, доставку и хранение документов. Входящие документы у операторов ЭДО, как правило бесплатны.
Удобство хранения и поиска!
Документ хранится в ЭДО бессрочно, по удобному фильтру нужный документ можно найти за несколько секунд, распечатать или направить адресату, что упрощает работу с хранением, папками, реестрами и подшивками.
Удобство отслеживания!
В режиме онлайн можно узнать текущий статус документа.
Безопасность!
Заключение договора без посещения офиса – превентивная мера защиты в период пандемии коронавируса.
Чтобы заключить договор через ЭДО, достаточно отправить через «Личный кабинет» вашего оператора ЭДО в адрес АО «Коми энергосбытовая компания» заявку с приложением нужных документов (форма заявки доступна на сайте компании: раздел «Для бизнеса» – Электроэнергия/Горячая вода/Отопление – Как заключить договор)
Если Ваша компания еще не использует ЭДО, необходимо сделать три простых шага:
1
Выбрать оператора ЭДО и зарегистрироваться на его официальном сайте (получить у него необходимые консультации).
2
Получить сертификат квалифицированной электронной подписи (у выбранного оператора ЭДО).
3
Направить через ЭДО заявку на заключение договора в адрес АО «Коми энергосбытовая компания», следуя инструкциям оператора ЭДО.
Присоединяйтесь к клиентам, которые уже оценили преимущества электронного документооборота, и получайте юридически значимые документы в электронном виде!
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70. Сайт:www.komiesc.ru
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