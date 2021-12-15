Спасибо, что выбираете нас!

Команда "Спутника" поздравляет всех сыктывкарцев с наступившим Новым годом! Мы рады, что вы выбираете нас. Мы открыли много новых магазинов и стараемся сделать ваше пребывание в нашем торговом комплексе еще более комфортным. Мы желаем вашим родным и близким здоровья, благополучия, счастья и удачи. В начале года всегда есть место волшебству, поэтому все ваши мечты обязательно сбудутся. А мы продолжим работать, чтобы сделать вашу жизнь ярче, интереснее и комфортнее.

