Мальчик Сережа живет в обычном доме, учится в обычной школе во 2 классе. И, может, именно поэтому с ним произошла совсем необычная история. Учительница велела нарисовать дома новогоднюю елку и подарки. Вечером после школы Сережа сел рисовать свое домашнее задание. Рисунок получился таким красивым, что он с воодушевлением вскрикнул: «Как было бы хорошо, если бы у меня дома была такая же красивая елка! И если бы мама с папой подарили мне собаку!»



Вдруг сильный ветер стукнул в окошко, оно открылось, и в комнату влетели снежинки. Одна из них упала Сереже прямо на нос. Сережа зажмурился, и тут случилось чудо: когда он открыл глаза, прямо перед ним появилась Снегурочка.



Сережа и Снегурочка долго разговаривали друг с другом. Снегурочка решила исполнить желание Сережи.



Она взмахнула рукой, и вся комната преобразилась. Прямо в центре комнаты появилась волшебная елка, украшенная совершенно разными игрушками: птичками, снежинками, оленями, снеговиками, саночками и сосульками.

