Мальчик Сережа живет в обычном доме, учится в обычной школе во 2 классе. И, может, именно поэтому с ним произошла совсем необычная история. Учительница велела нарисовать дома новогоднюю елку и подарки. Вечером после школы Сережа сел рисовать свое домашнее задание. Рисунок получился таким красивым, что он с воодушевлением вскрикнул: «Как было бы хорошо, если бы у меня дома была такая же красивая елка! И если бы мама с папой подарили мне собаку!»

Вдруг сильный ветер стукнул в окошко, оно открылось, и в комнату влетели снежинки. Одна из них упала Сереже прямо на нос. Сережа зажмурился, и тут случилось чудо: когда он открыл глаза, прямо перед ним появилась Снегурочка.

Сережа и Снегурочка долго разговаривали друг с другом. Снегурочка решила исполнить желание Сережи.

Она взмахнула рукой, и вся комната преобразилась. Прямо в центре комнаты появилась волшебная елка, украшенная совершенно разными игрушками: птичками, снежинками, оленями, снеговиками, саночками и сосульками.
На окнах и на мамином комоде заискрились волшебные огоньки, как будто миллион светлячков прилетели украсить комнату.
Как в сказке появились на комоде фигурки гномиков и оленей, домиков и елочек. Это был волшебный мир, и Сереже на мгновение показалось, что они живые.
Снегурочка также украсила мамину любимую вазу блестящими цветами.
- А теперь я исполню твое самое заветное желание! - сказала Снегурочка. - Я знаю, ты больше всего на свете хочешь собаку. Принеси мне что-нибудь мягкое и пушистое.

Сережа принес старую рукавичку на веревочке. Снегурочка велела закрыть мальчику глаза. Когда Сережа открыл глаза, он увидел перед собой маленького щеночка. В эту минуту Сережа был самым счастливым мальчиком на свете! Снегурочка незаметно исчезла. Наверное, она поспешила к вам.


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