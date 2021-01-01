Искривленная осанка, проблемы с желудком и осунувшийся вид: чем грозит потеря всего одного зуба
Все знают, что лечить зубы нужно вовремя, но не все люди это делают. Чтобы не приводить зубы к плачевному состоянию, достаточно посещать стоматолога два раза в год. При этом кариес - далеко не самое страшное из последствий. Ведь может начаться пульпит, когда от боли хочется лезть на стену, а после - удаление зуба. «Ну и что? Один зуб потерять не страшно», – думают многие. Но это грозит серьезными последствиями.
Чем чревато отсутствие зуба?
Потеря одного или даже нескольких зубов влечет за собой целый ряд последствий: перегрузка соседних зубов и височно-нижнечелюстного сустава, стираемость, смещение зубов, расшатывание и нарушение прикуса, убывание костной ткани, заболевания желудочно-кишечного тракта. Может появиться боль в шее, лопатке, спине, бывает искривление осанки. Причем многие люди даже не связывают эти проблемы с потерей зуба, пока не обратятся к специалисту.
Не стоит забывать и об эстетике. Нехватка даже одного зуба негативно влияет на внешний вид человека: нижняя треть лица приобретает осунувшийся вид, появляются морщины и носогубные складки. При нехватке зубов сложно улыбаться и разговаривать, могут появиться дефекты речи. В итоге мало улыбающийся человек создает о себе неблагоприятное впечатление и сам испытывает психологический дискомфорт и зажатость.
Что делать, если отсутствует зуб?
Чтобы восстановить красивую улыбку, стоматологи предлагают несколько вариантов: имплантация, установка мостовидной коронки или адгезивное протезирование.
Имплантация - один из самых дорогих способов. Но также это из самых распространенных методов, который уже давно доказал свою эффективность. Однако обращаться в клинику нужно как можно быстрее. Часто люди идут к врачу несвоевременно, когда после потери зуба уже убывает необходимый объем костной ткани, что не позволяет провести имплантацию без дополнительных финансовых и временных затрат.
Установка мостовидной коронки. Это протез, который восстанавливает утраченные зубы. Он представляет собой конструкцию (мост) из трёх и более зубов. Мост устанавливается с опорой на крайние собственные зубы пациента. Поэтому соседние зубы должны быть обточены.
Также есть адгезивно-мостовидное протезирование. Это уникальная технология восстановления отсутствующего зуба без обточки соседних.
Адгезивный мостовидный протез - это инновационная ортопедическая конструкция, которая появилась сравнительно недавно. Для его установки используют каркас из металла и композитные материалы. Если классические методы протезирования предполагают препарирование и закрытие коронками соседних зубов, то адгезивные мосты позволяют избежать этой проблемы. Для установки протеза нет необходимости травмировать другие зубы. Эта методика протезирования является наиболее современной.
Как уже говорилось, технология позволяет не обтачивать соседние зубы. А это дает ряд несомненных преимуществ:
зубные нервы сохраняются;
зубная эмаль не повреждается;
не изменяются функциональные особенности зубов;
процедура практически безболезненна и не вызывает у пациента особого дискомфорта.
Кроме того, установка протеза не отнимает много времени, обычно достаточно одного посещения, травматичность процедуры минимальная, а стоимость доступная.
Сейчас в стоматологии до 31 декабря 2021 года действуют следующие акции:
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- профессиональная гигиена полости рта + фторирование - 990 руб вместо 2 500 руб.
Чтобы не доводить ситуацию до протезирования, лучше посещать стоматолога два раза в год и проходить процедуру гигиену полости рта. Тем более вылечить кариес дешевле, чем лечить пульпит или поставить новый зуб. Но большинство людей обращаются к стоматологу только в крайнем случае, когда состояние зубов уже запущено. А редкое посещение стоматолога только ухудшит состояние зубов и ударит по кошельку.
Если у вас возникли проблемы с зубами, обращайтесь в стоматологии «Светоч Плюс» и «Дента Люкс». Клиники работают около 20 лет и за этот долгий период успели помочь более 10 000 пациентам. Здесь работают профессионалы своего дела, которые трудятся с самого открытия.
Основные направления клиники:
диагностика;
лечение, профилактика кариеса и некариозных поражений;
работа с пульпой (нервами), каналами и прикорневой областью;
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