Искривленная осанка, проблемы с желудком и осунувшийся вид: чем грозит потеря всего одного зуба
Все знают, что лечить зубы нужно вовремя, но не все люди это делают. Чтобы не приводить зубы к плачевному состоянию, достаточно посещать стоматолога два раза в год. При этом кариес - далеко не самое страшное из последствий. Ведь может начаться пульпит, когда от боли хочется лезть на стену, а после - удаление зуба. «Ну и что? Один зуб потерять не страшно», – думают многие. Но это грозит серьезными последствиями.

Чем чревато отсутствие зуба?
Потеря одного или даже нескольких зубов влечет за собой целый ряд последствий: перегрузка соседних зубов и височно-нижнечелюстного сустава, стираемость, смещение зубов, расшатывание и нарушение прикуса, убывание костной ткани, заболевания желудочно-кишечного тракта. Может появиться боль в шее, лопатке, спине, бывает искривление осанки. Причем многие люди даже не связывают эти проблемы с потерей зуба, пока не обратятся к специалисту.

Не стоит забывать и об эстетике. Нехватка даже одного зуба негативно влияет на внешний вид человека: нижняя треть лица приобретает осунувшийся вид, появляются морщины и носогубные складки. При нехватке зубов сложно улыбаться и разговаривать, могут появиться дефекты речи. В итоге мало улыбающийся человек создает о себе неблагоприятное впечатление и сам испытывает психологический дискомфорт и зажатость.


Что делать, если отсутствует зуб?
Чтобы восстановить красивую улыбку, стоматологи предлагают несколько вариантов: имплантация, установка мостовидной коронки или адгезивное протезирование.

Имплантация - один из самых дорогих способов. Но также это из самых распространенных методов, который уже давно доказал свою эффективность. Однако обращаться в клинику нужно как можно быстрее. Часто люди идут к врачу несвоевременно, когда после потери зуба уже убывает необходимый объем костной ткани, что не позволяет провести имплантацию без дополнительных финансовых и временных затрат.


Установка мостовидной коронки. Это протез, который восстанавливает утраченные зубы. Он представляет собой конструкцию (мост) из трёх и более зубов. Мост устанавливается с опорой на крайние собственные зубы пациента. Поэтому соседние зубы должны быть обточены.

Также есть адгезивно-мостовидное протезирование. Это уникальная технология восстановления отсутствующего зуба без обточки соседних.

Адгезивный мостовидный протез - это инновационная ортопедическая конструкция, которая появилась сравнительно недавно. Для его установки используют каркас из металла и композитные материалы. Если классические методы протезирования предполагают препарирование и закрытие коронками соседних зубов, то адгезивные мосты позволяют избежать этой проблемы. Для установки протеза нет необходимости травмировать другие зубы. Эта методика протезирования является наиболее современной.




Преимущества адгезивно-мостовидного протезирования
Как уже говорилось, технология позволяет не обтачивать соседние зубы. А это дает ряд несомненных преимуществ:
зубные нервы сохраняются;
зубная эмаль не повреждается;
не изменяются функциональные особенности зубов;
процедура практически безболезненна и не вызывает у пациента особого дискомфорта.
Кроме того, установка протеза не отнимает много времени, обычно достаточно одного посещения, травматичность процедуры минимальная, а стоимость доступная.

Сейчас в стоматологии до 31 декабря 2021 года действуют следующие акции:

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990 руб вместо 2 500 руб.


Чтобы не доводить ситуацию до протезирования, лучше посещать стоматолога два раза в год и проходить процедуру гигиену полости рта. Тем более вылечить кариес дешевле, чем лечить пульпит или поставить новый зуб. Но большинство людей обращаются к стоматологу только в крайнем случае, когда состояние зубов уже запущено. А редкое посещение стоматолога только ухудшит состояние зубов и ударит по кошельку.



Если у вас возникли проблемы с зубами, обращайтесь в стоматологии «Светоч Плюс» и «Дента Люкс». Клиники работают около 20 лет и за этот долгий период успели помочь более 10 000 пациентам. Здесь работают профессионалы своего дела, которые трудятся с самого открытия.


Основные направления клиники:
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лечение, профилактика кариеса и некариозных поражений;
работа с пульпой (нервами), каналами и прикорневой областью;
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лечение заболеваний десен..
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