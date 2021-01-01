Чем чревато отсутствие зуба?



Потеря одного или даже нескольких зубов влечет за собой целый ряд последствий: перегрузка соседних зубов и височно-нижнечелюстного сустава, стираемость, смещение зубов, расшатывание и нарушение прикуса, убывание костной ткани, заболевания желудочно-кишечного тракта. Может появиться боль в шее, лопатке, спине, бывает искривление осанки. Причем многие люди даже не связывают эти проблемы с потерей зуба, пока не обратятся к специалисту.



Не стоит забывать и об эстетике. Нехватка даже одного зуба негативно влияет на внешний вид человека: нижняя треть лица приобретает осунувшийся вид, появляются морщины и носогубные складки. При нехватке зубов сложно улыбаться и разговаривать, могут появиться дефекты речи. В итоге мало улыбающийся человек создает о себе неблагоприятное впечатление и сам испытывает психологический дискомфорт и зажатость.





