В интернет-магазине представлены также сеты - наборы пробников
, объединенные одной тематикой. Это может быть коллекция ароматов одного бренда или парфюмерное ассорти, в котором будут собраны ароматы на все случаи жизни (дневной/вечерний, для работы/«выхода в свет»),
для определенного времени года, отдельно для мужчин и женщин.
Выбор просто колоссальный!
А еще такой набор может стать отличным подарком.
Тем более, скоро Новый год. Порадуйте своих родных, друзей
и коллег — подарите им изысканный аромат: страстный или нежный, стильный или романтичный, притягательный и оставляющий после
себя неповторимый шлейф.