6 ТЫСЯЧ ПРОБНИКОВ ДУХОВ:
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ
ПАРФЮМА И СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ
Горожанка нашла отличный способ
«АллюрПарфюм»
У многих из нас есть свои любимые ароматы, но найти идеальный парфюм не так-то просто. Что делать, если не хочется часами бродить по магазину и разочароваться, рассказала наша читательница Екатерина.
Долгое время пользовалась любимыми духами, но потом подарила их маме, так как захотелось чего-то нового. С энтузиазмом выбирала себе на замену парфюм в магазине, брызгала на специальную бумажку (блоттер). Там духи понравились. Но, разнашивая их несколько дней, поняла, что на коже аромат раскрылся совсем иначе. Разочаровалась в покупке и пожалела о выброшенных на ветер деньгах, а сумма немалая - больше 5 тысяч рублей.

Поделилась с коллегой историей о неудачной покупке, а она мне рассказала про интернет-магазин «АллюрПарфюм». Я зашла на сайт и не поверила своим глазам. Оказывается, там можно купить пробники разных ароматов всевозможных брендов. Это именно то, что я искала! «АллюрПарфюм» - просто находка для любителей парфюмерии! Лучший помощник в выборе аромата!»
В чем же особенность и принципиальное отличие магазина?

— Нужно отличать нашу продукцию от реплик и духов на разлив, которые продаются на стойках в крупных магазинах и торговых центрах. Мы предлагаем оригинальный парфюм от известных брендов, просто перелитый из фирменного флакона в миниатюрную пробирку — атомайзер. В специальном помещении парфюм аккуратно переливают в атомайзер так, чтобы аромат сохранил пирамиду и стойкость. Вы сможете в полной мере оценить звучание аромата и прочувствовать все этапы его раскрытия, что поможет вам определиться с выбором и найти для себя «тот самый» парфюм, - говорит руководитель отдела продаж Ольга.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОБНИКОВ

1. Разнообразие.
Модные критики считают, что у женщины должен быть определенный минимум ароматов:
  • легкие цитрусовые, акватические, чайные - для жаркого лета и отпуска на море;
  • согревающие уютные композиции, с нотками пряностей и специй – для осени и морозной зимы;
  • цветочные и фруктовые - для офиса и повседневного использования;
  • сложные древесные и кожаные – для деловых встреч и выходов в свет.
В ассортименте АллюрПарфюм более 6 000 ароматов на любой вкус:

  • Духи известных брендов. Например, Hermes.
  • Винтажные ароматы, снятые с производства.
  • Изысканные нишевые ароматы, которые в России продают за огромные деньги в центральных универмагах. Например, Christian Louboutin.
  • Ароматы, которых в России нигде не купить. Например, Zoologist.

И каталог постоянно пополняется новинками, ведь здесь следят за мировыми трендами в парфюмерии.
2. Удобство.

Небольшой флакончик помещается даже в мини-клатч. Его можно оставить в ящике стола на работе, в автомобиле, даже носить в кармане пиджака или куртки и при необходимости обновлять аромат в течение дня.

На АллюрПарфюм предусмотрены мини-флаконы объемом 1, 2, 3, 5 и 10 мл.
На каждом из них есть этикетка с названием аромата и бренда. Упакован пробник в фирменную коробочку магазина.
3. Экономия.

Вы сможете полноценно протестировать аромат, не покупая большой флакон. Или приобрести сразу несколько композиций, не потратив на них всю зарплату, и позволить себе роскошно благоухать. При желании можно даже составить свою коллекцию любимых ароматов от различных брендов или открыть для себя новинки.
На АллюрПарфюм предусмотрена заманчивая система скидок в зависимости от количества покупаемых ароматов (можно объединиться с подругами):
от 3 ароматов -
скидка 7%;
7%
от 10 ароматов -
скидка 10%;
10%
от 20 ароматов -
скидка 15%;
15%
от 50 ароматов -
скидка 20%;
20%
от 100 ароматов -
скидка 25%;
25%
В интернет-магазине представлены также сеты - наборы пробников, объединенные одной тематикой. Это может быть коллекция ароматов одного бренда или парфюмерное ассорти, в котором будут собраны ароматы на все случаи жизни (дневной/вечерний, для работы/«выхода в свет»),
для определенного времени года, отдельно для мужчин и женщин.
Выбор просто колоссальный!

А еще такой набор может стать отличным подарком.
Тем более, скоро Новый год. Порадуйте своих родных, друзей
и коллег — подарите им изысканный аромат: страстный или нежный, стильный или романтичный, притягательный и оставляющий после
себя неповторимый шлейф.
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о способах доставки и оплаты на сайте
АллюрПарфюм
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