В чем же особенность и принципиальное отличие магазина?



— Нужно отличать нашу продукцию от реплик и духов на разлив, которые продаются на стойках в крупных магазинах и торговых центрах. Мы предлагаем оригинальный парфюм от известных брендов, просто перелитый из фирменного флакона в миниатюрную пробирку — атомайзер. В специальном помещении парфюм аккуратно переливают в атомайзер так, чтобы аромат сохранил пирамиду и стойкость. Вы сможете в полной мере оценить звучание аромата и прочувствовать все этапы его раскрытия, что поможет вам определиться с выбором и найти для себя «тот самый» парфюм, - говорит руководитель отдела продаж Ольга.

