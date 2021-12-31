НОВЫЙ ГОД
2022
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Покровитель 2022 года -
Астрологи утверждают, что 2022 год будет для многих знаков намного удачнее, чем 2021 год.
Водяной Тигр.
Тигр – своенравное животное, поэтому подготовьте себя к тому, что 2022 год будет полон неожиданностей и потрясений, но большинство из них кончатся благоприятно.
Но к встрече Нового года нужно готовиться заранее!
Тигр обладает неисчерпаемой энергией и может преодолевать любые препятствия, поэтому будет благоприятствовать людям, которые умеют ставить цели и достигать результатов. Также он будет на стороне тех, кто стремится к получению новых знаний: можно смело начинать осваивать новые занятия и менять профессию. Водная стихия принесет удачу творческим людям, так что если вы давно хотели записаться на курсы по рисованию или начать писать рассказ, время пришло. А еще Тигр будет приветствовать любовные союзы, создание семей и рождение детей.
Потому что только в аэропортах и голливудских фильмах предновогодняя неделя выглядит как сказка, в которой все счастливы. В реальности для тех, у кого есть семья и работа, предновогодняя суета часто напоминает гонку на выживание. Подарки, новогоднее меню, маникюр, платье, гирлянда, горошек по акции… продолжать еще можно долго.

Чтобы год Тигра вам принес только удачу, а вы вступили в 2022-й легко, беззаботно и без стресса, начинаем готовиться прямо сейчас.

Мы собрали всю необходимую и только полезную информацию, лайфхаки, дельные советы и идеи для встречи Нового года. Расскажем, в чем встречать, что готовить, что на стол ставить категорически нельзя, как украсить дом и чем заняться на каникулах. Переходите в нужные разделы и берите на заметку.


Праздничный декор:
как украсить и наполнить дом волшебной атмосферой
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Идеи подарков для детей, родителей и любимых
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Что поставить на стол:
встречаем Тигра правильными блюдами
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Как преобразиться в новогоднюю ночь:
продумываем праздничный образ
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Куда сходить и чем заняться на каникулах:
проводим время весело и полезно
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