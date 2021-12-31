Тигр обладает неисчерпаемой энергией и может преодолевать любые препятствия, поэтому будет благоприятствовать людям, которые умеют ставить цели и достигать результатов. Также он будет на стороне тех, кто стремится к получению новых знаний: можно смело начинать осваивать новые занятия и менять профессию. Водная стихия принесет удачу творческим людям, так что если вы давно хотели записаться на курсы по рисованию или начать писать рассказ, время пришло. А еще Тигр будет приветствовать любовные союзы, создание семей и рождение детей.

Потому что только в аэропортах и голливудских фильмах предновогодняя неделя выглядит как сказка, в которой все счастливы. В реальности для тех, у кого есть семья и работа, предновогодняя суета часто напоминает гонку на выживание. Подарки, новогоднее меню, маникюр, платье, гирлянда, горошек по акции… продолжать еще можно долго.



Чтобы год Тигра вам принес только удачу, а вы вступили в 2022-й легко, беззаботно и без стресса, начинаем готовиться прямо сейчас.



Мы собрали всю необходимую и только полезную информацию, лайфхаки, дельные советы и идеи для встречи Нового года. Расскажем, в чем встречать, что готовить, что на стол ставить категорически нельзя, как украсить дом и чем заняться на каникулах. Переходите в нужные разделы и берите на заметку.





