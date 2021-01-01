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7 шагов к богатству: как скопить состояние даже при невысоких доходах
Несколько полезных советов
Экономить деньги - это, пожалуй, целое искусство.
Кто-то при невысоких доходах умудряется откладывать на крупные
покупки и путешествия. У других даже с приличной зарплатой
не получается копить.
Вот несколько простых советов, которые научат экономить,
не отказывая себе в необходимых вещах:
Откладывайте 10-15 % от зарплаты сразу
после ее получения.
У каждого должна быть подушка безопасности. Получили деньги — переведите часть из них на накопительный счет или просто отложите. Делайте это регулярно. Тратить эти деньги нельзя, как и обещать себе, что в следующем месяце вы отложите вдвое больше. Финансовые дела – это, прежде всего, дисциплина.
Оплачивайте счета вовремя.
Если затянуть с оплатой хотя бы на месяц, то потом придется платить в два раза больше. Кроме того, можно нарваться на пени. В итоге набежит приличная сумма, которая потом очень больно ударит по бюджету.

Регулярные платежи — обязательный пункт, на что нужно тратить деньги сразу после зарплаты. Отложили средства, оплатили все счета, а остальными деньгами можете распоряжаться на свое усмотрение.
Составляйте списки покупок.
Это нужно делать, когда отправляетесь за продуктами и другими товарами первой необходимости. Старайтесь не ходить в магазин на голодный желудок. Запасайтесь продуктами по списку на неделю вперед.
Следите за скидками.
Многие крупные магазины делают регулярные интернет-рассылки. В них можно найти выгодные предложения, но убедитесь, что товары вам действительно необходимы. Не игнорируйте промоутеров, раздающих листовки около супермаркетов и торговых центров. Возможно, реклама окажется полезной.

Но здесь есть важный момент: если вас заинтересовала скидка в магазине на другом конце города, посчитайте, сколько денег и времени у вас уйдет на дорогу. Возможно, оно того не стоит.
Планируйте крупные траты заранее.
Поговорка о том, что готовить сани нужно летом, возникла не на пустом месте. Это отличная возможность сэкономить. Как только закончатся морозы, посмотрите, какие вещи еще можно носить в следующем сезоне, а что придется покупать. Возможно, у вас прохудилась обувь. С приходом весны на зимнюю коллекцию будут большие скидки. Заранее можно также купить канцтовары для школы и новогодние подарки.
Забудьте о вредных привычках.
Посчитайте, сколько денег вы тратите в месяц на сигареты. А на алкоголь? Может быть, стоит ограничить эти расходы? Да и для здоровья будет полезно.
Составьте список вещей, на которых нельзя экономить.
Экономить нужно правильно — если чересчур ограничивать траты на определенные вещи, это может привести к еще большим расходам. Дешевая обувь может не дожить до следующего сезона, бытовая техника по заниженной цене быстро сломается… Хорошая одежда и обувь, свежие продукты, лекарства, техника — вот минимальный перечень вещей, за которые лучше заплатить чуть больше.
К этому же списку можно отнести ремонтные работы.
Если вы хотите наслаждаться новым ремонтом долгое время, лучше доверить все профессионалам.
В частности, важное значение играют пластиковые окна.
Качественные заводские окна от производителя помогут сохранить вам немало денег. И вот каким образом:
  • Они прослужат очень долго и не утратят своих характеристик: много лет вы сможете наслаждаться отличными окнами.
  • Вам не придется вызывать мастера для ремонта, ведь никаких поломок не будет!
  • Прочная фурнитура не «полетит» через несколько лет.
  • Вам не придется менять откосы и подоконники спустя время.
  • Благодаря современному стеклопакету в квартире или доме всегда будет комфортная температура: летом лучи не нагревают комнату, а зимой стеклопакет отлично сберегает тепло
Все эти характеристики есть у оконных систем VEKA, заказать которые можно в компании «Новострой». Здесь выполняют остекление окон, балконов, террас, входных групп и других конструкций. Также в «Новострое» действуют скидки и рассрочка. Подробности об этом уточняйте у консультантов.

Все примеры и варианты профилей вы можете увидеть в компании «Новострой». Здесь представлены окна в натуральную величину: их можно потрогать, почувствовать, из какого материала они сделаны, посмотреть расцветки.

Консультант подберет подходящий вариант с учетом особенностей вашего помещения. Также полезные советы даст и замерщик на месте. Кстати, замер бесплатный и ни к чему не обязывает.
Здесь вы можете также заказать:
- детские замки,
- фирменные ручки,
- раздвижные стеклянные двери,
- москитные сетки,
- жалюзи и рулонные шторы,
- отделку балконов,
- установку входных групп
- изготовление нестандартных конструкций.
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Приходите в «Новострой» или вызывайте замерщика.
Адрес:
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 228

Телефон:
8 (8212) 572 555 доб.1

Email:
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