Секретная служба Санта Клауса

2011 (6+)

Семейная комедия

Вы когда-нибудь представляли, как Санта Клаус развозит готовит и развозит подарки за одну ночь? Так вот, у него целый завод помощников. Несмотря на это, порой бывают ошибки и хотя бы один-единственный ребенок все-таки может остаться без подарка. Санте и его старшему сыну, по сути, все равно. Это же маленький огрех – из 2 миллиардов детей всего одна девочка останется без подарка. Однако Артур, младший в семье, решает помочь девчульке. Но вот проблема: нашего славного малого не воспринимают всерьез. Сможет ли он решить проблему?