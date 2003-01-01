Идеальным дополнением к хорошему вечеру может быть только большой сет роллов.
«Оригами» предлагает традиционные японские суши и роллы, а также сеты, салаты и напитки по привлекательным ценам и с доставкой! Мы будем искренне рады, если вы получите приятное впечатление после того , как попробуете приготовленные нами блюда.
Состав: Канада, Филадельфия, Краб Чиз Маки, Сяке Маки, Дон Карлеоне, Чили, Хот Чикен, Филадельфия Темпура, вес 2000 гр.
Состав : 2 Запеченных ролла с шапочкой из Яки соуса и сыром Пармезан, Голд, Банзай. 2 Жареных ролла - Филадельфия темпура и Эби темпура, Имбирь 200 гр , васаби 40 гр . соевый соус 200 гр подаётся к Сету бесплатно
Вес 1000 гр.
Состав : Киото, Калифорния, Чикен ролл, Солнечный, Гранд с мидиями, Калифорния темпура вес 1500 гр.
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