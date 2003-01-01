Как провести новогодние праздники
в Сыктывкаре, если никуда
не пускают
Что делать,
если нет QR-кода?
Новогодние каникулы - это пора посиделок с друзьями и семьей, походов в кафе и кинотеатры. Но есть одна загвоздка. В Коми нельзя посещать общественные места без QR-кодов. А чтобы его получить, нужно переболеть коронавирусом или вакцинироваться. Либо получить медотвод от прививки.
Многие думают, что смогут поставить вакцину «Спутник лайт» и уже на следующий день получить QR-код, так как компонент только один. Но сделать ее могу только те, кто ревакцинируется. То есть только те, у кого уже есть прививка! А стандартная вакцина - двухэтапная. Поэтому даже если решите делать ее сегодня, QR-код вы получите примерно через месяц.
Так что же делать?
Пусть никуда без QR-кода не пускают, но свободное время круто можно провести и дома, отдохнуть от работы, рутины, а в холодную погоду это будет сделать вдвойне приятнее. Для этого нужен диван, телевизор или компьютер, плед, интересный фильм и вкусная еда.
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Мы решили облегчить вам задачу и собрали небольшую подборку новогодних фильмов, которые скрасят ваш вечер и навеют праздничное настроение.

Эльф

2003 (+0)
Фэнтези/комедия
Простой и наивный фильм, который смотрится очень легко. Сюжет крутится вокруг паренька, который много лет назад спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился с ним на Северный полюс. Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлен одним из них и получил имя Бадди. Главный герой пытается стать полноценным эльфом, но есть одна проблема: он слишком уж он высок и заметен.

Эльф

2003 (+0)
Фэнтези/комедия
Простой и наивный фильм, который смотрится очень легко. Сюжет крутится вокруг паренька, который много лет назад спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился с ним на Северный полюс. Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлен одним из них и получил имя Бадди. Главный герой пытается стать полноценным эльфом, но есть одна проблема: он слишком уж он высок и заметен.
Сеты для уютного вечера
Идеальным дополнением к хорошему вечеру может быть только большой сет роллов.
«Оригами» предлагает традиционные японские суши и роллы, а также сеты, салаты и напитки по привлекательным ценам и с доставкой! Мы будем искренне рады, если вы получите приятное впечатление после того , как попробуете приготовленные нами блюда.
origamisykt
or.igami2014
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Сет «Фаворит»
Состав: Канада, Филадельфия, Краб Чиз Маки, Сяке Маки, Дон Карлеоне, Чили, Хот Чикен, Филадельфия Темпура, вес 2000 гр.
Хочу!
Сет «Горячие штучки
Состав : 2 Запеченных ролла с шапочкой из Яки соуса и сыром Пармезан, Голд, Банзай. 2 Жареных ролла - Филадельфия темпура и Эби темпура, Имбирь 200 гр , васаби 40 гр . соевый соус 200 гр подаётся к Сету бесплатно
Вес 1000 гр.
Хочу!
Сет «Щедрый»
Состав : Киото, Калифорния, Чикен ролл, Солнечный, Гранд с мидиями, Калифорния темпура вес 1500 гр.
Хочу!
1699 р.
1100 р.
1550 р.
Контакты:
55-44-21,
577-355

Четыре Рождества

2008 (+16)
Комедия/мелодрама
Влюбленная пара, Брэд и Кейт, живут вместе уже более трех лет. Но связывать себя узами брака они торопятся. Причина тому неудачные браки их родителей. Но судьба сложилась так, что вместо Рождества на Фиджи, им нужно отметить праздник вместе со своими родителями. Дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места.

Четыре Рождества

2008 (+16)
Комедия/мелодрама
Влюбленная пара, Брэд и Кейт, живут вместе уже более трех лет. Но связывать себя узами брака они торопятся. Причина тому неудачные браки их родителей. Но судьба сложилась так, что вместо Рождества на Фиджи, им нужно отметить праздник вместе со своими родителями. Дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места.

Новогодняя жена

2012 (+16)
Комедия
Добрый фильм о добром чувстве. Главные герои Максим и Даша решили начать новую жизнь с Нового года. Правда, знают они друг друга один день. Но это не стало препятствием. Они решили уже спустя один день знакомства подать заявление в ЗАГС. На деле новогодняя жена обернулась будничной, а новогодний муж — незнакомым парнем. За месяц ребятам предстоит понять важную истину — что любовь порою нужно распознать, прежде чем бежать в ЗАГС.

Новогодняя жена

2012 (+16)
Комедия
Добрый фильм о добром чувстве. Главные герои Максим и Даша решили начать новую жизнь с Нового года. Правда, знают они друг друга один день. Но это не стало препятствием. Они решили уже спустя один день знакомства подать заявление в ЗАГС. На деле новогодняя жена обернулась будничной, а новогодний муж — незнакомым парнем. За месяц ребятам предстоит понять важную истину — что любовь порою нужно распознать, прежде чем бежать в ЗАГС.

Новая рождественская сказка

1988 (+12)
Фэнтези/комедия
Этот фильм – необычная экранизация классического произведения Чарльза Диккенса. Главный герой Фрэнк Кросс – черствый и самодовольный магнат. Чтобы растопить его сердце, в рождественскую ночь им займутся призраки прошлого, настоящего и будущего. После этой ночи Фрэнк уже никогда не будет прежним.

Новая рождественская сказка

1988 (+12)
Фэнтези/комедия
Этот фильм – необычная экранизация классического произведения Чарльза Диккенса. Главный герой Фрэнк Кросс – черствый и самодовольный магнат. Чтобы растопить его сердце, в рождественскую ночь им займутся призраки прошлого, настоящего и будущего. После этой ночи Фрэнк уже никогда не будет прежним.

Любите Куперов

2015 (+16)
Комедия
Семейный комедийный фильм, который раскрасит предновогодний вечер. Лента раскрывает семейные ценности обычной американской семьи. Большая семья Куперов собирается только раз в году, чтобы отпраздновать Рождество. Но собраться им всем вместе – отдельная миссия. Ведь предновогодняя суета вносит в жизнь свои коррективы: члены семьи попадают в очень нестандартные, а порой нелепые ситуации.

Любите Куперов

2015 (+16)
Комедия
Семейный комедийный фильм, который раскрасит предновогодний вечер. Лента раскрывает семейные ценности обычной американской семьи. Большая семья Куперов собирается только раз в году, чтобы отпраздновать Рождество. Но собраться им всем вместе – отдельная миссия. Ведь предновогодняя суета вносит в жизнь свои коррективы: члены семьи попадают в очень нестандартные, а порой нелепые ситуации.

Обратная связь

2020 (+16)
Комедия
31 декабря семеро друзей собираются вместе в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Компания решает сыграть в необычную игру. Все пишут письма с пожеланиями. Но из-за одного инцидента все идет не по плану, из-за чего вечер обещает много откровений и сюрпризов.

Обратная связь

2020 (+16)
Комедия
31 декабря семеро друзей собираются вместе в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Компания решает сыграть в необычную игру. Все пишут письма с пожеланиями. Но из-за одного инцидента все идет не по плану, из-за чего вечер обещает много откровений и сюрпризов.

Секретная служба Санта Клауса

2011 (6+)
Семейная комедия
Вы когда-нибудь представляли, как Санта Клаус развозит готовит и развозит подарки за одну ночь? Так вот, у него целый завод помощников. Несмотря на это, порой бывают ошибки и хотя бы один-единственный ребенок все-таки может остаться без подарка. Санте и его старшему сыну, по сути, все равно. Это же маленький огрех – из 2 миллиардов детей всего одна девочка останется без подарка. Однако Артур, младший в семье, решает помочь девчульке. Но вот проблема: нашего славного малого не воспринимают всерьез. Сможет ли он решить проблему?

Секретная служба Санта Клауса

2011 (6+)
Семейная комедия
Вы когда-нибудь представляли, как Санта Клаус развозит готовит и развозит подарки за одну ночь? Так вот, у него целый завод помощников. Несмотря на это, порой бывают ошибки и хотя бы один-единственный ребенок все-таки может остаться без подарка. Санте и его старшему сыну, по сути, все равно. Это же маленький огрех – из 2 миллиардов детей всего одна девочка останется без подарка. Однако Артур, младший в семье, решает помочь девчульке. Но вот проблема: нашего славного малого не воспринимают всерьез. Сможет ли он решить проблему?

Мой друг Дед Мороз

2014 (+12)
Комедия
Эта французская новогодняя комедия подарит вам только положительные эмоции, даже несмотря на довольно необычный сюжет. Самый долгожданный волшебник на свете оказался совсем не таким, как представлялось маленькому Антуану. К нему на балкон свалился мошенник в образе Деда Мороза! Но вера мальчика в чудо так сильна, что он готов сделать буквально всё, чтобы Дед Мороз прокатил его на санях между звездами.

Мой друг Дед Мороз

2014 (+12)
Комедия
Эта французская новогодняя комедия подарит вам только положительные эмоции, даже несмотря на довольно необычный сюжет. Самый долгожданный волшебник на свете оказался совсем не таким, как представлялось маленькому Антуану. К нему на балкон свалился мошенник в образе Деда Мороза! Но вера мальчика в чудо так сильна, что он готов сделать буквально всё, чтобы Дед Мороз прокатил его на санях между звездами.

Рождество на двоих

2019 (+16)
Комедия/Мелодрама
Фильм, вдохновленный самой известной рождественской песней Джорджа Майкла Last Christmas. Молодая девушка Кейт после тяжелой болезни совсем перестала волноваться за свою жизнь. Она не переживает из-за ссор с родными, устроилась на работу эльфом, пьет много алкоголя, а рацион её питания состоит исключительно из фаст-фуда. Но все меняется, когда она встречает очаровательного парня по имени Том.

Рождество на двоих

2019 (+16)
Комедия/Мелодрама
Фильм, вдохновленный самой известной рождественской песней Джорджа Майкла Last Christmas. Молодая девушка Кейт после тяжелой болезни совсем перестала волноваться за свою жизнь. Она не переживает из-за ссор с родными, устроилась на работу эльфом, пьет много алкоголя, а рацион её питания состоит исключительно из фаст-фуда. Но все меняется, когда она встречает очаровательного парня по имени Том.

О чем еще говорят мужчины

2011 (+16)
Комедия
Фильм поднимает проблемы среднестатистических мужчин: кризис среднего возраста, женщины, измены и далее до списку. Сюжет не замысловат. Перед Новым годом один из четверых друзей умудрился поссориться с женой работника силовых структур. Что же делать? Конечно же, звать своих закадычных товарищей на помощь. Сможет ли квартет найти выход из ситуации и урегулировать конфликт?

О чем еще говорят мужчины

2011 (+16)
Комедия
Фильм поднимает проблемы среднестатистических мужчин: кризис среднего возраста, женщины, измены и далее до списку. Сюжет не замысловат. Перед Новым годом один из четверых друзей умудрился поссориться с женой работника силовых структур. Что же делать? Конечно же, звать своих закадычных товарищей на помощь. Сможет ли квартет найти выход из ситуации и урегулировать конфликт?
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