Это не просто говорящая плюшевая игрушка – это настоящий друг для малыша. Он знает много сказок и песенок и с удовольствием поделится ими с ребенком, для этого нужно нажать на лапки. В программе шесть сказок («Курочка Ряба», «Три медведя», «Солнышко», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Репка», «Гав-гав»), четыре обучающие песенки про алфавит, счет, формы и цвета, шесть веселых песенок о зверятах и не только! Все они сопровождаются множеством забавных звуков и фраз. А перед сном мишутка споет чудесные колыбельные песенки.
Цена - 1869 руб.