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Здравствуй, Дедушка Мороз!



Меня зовут Ева. Мне 6 лет, поэтому я не умею еще правильно писать. Мне помогает мама. Она пишет, а я говорю. Я хожу в садик. И очень люблю ходить там в бассейн. Раньше я боялась, а теперь нет. А ты был когда нибудь в бассейне?



В следующем году я иду в школу и немножко волнуюсь, потому что еще не всё знаю. Поэтому я бы хотела себе на Новый год умную колонку, которая помогла бы мне получить ответ на любой вопрос, ведь мама с папой не всегда рядом.



А еще я желаю всей своей семье - здоровья и хочу пожелать его тебе, дорогой Дедушка Мороз!



С праздником!



Ева, 6 лет.