Только в детстве мы так искренне верим в чудеса, супергероев, и, конечно, в Деда Мороза! Каждый из нас до сих пор помнит это волнительное чувство приближения Нового года и хранит в памяти воспоминания таинственного появления подарков под ёлкой. Чтобы вам было легче порадовать своего ребенка в самый волшебный праздник в году, напишите вместе с ним письмо Деду Морозу. А мы расскажем, о чем мечтают сыктывкарские ребята и поделимся идеями подарков.
Многие родители считают, что это глупая и бессмысленная традиция - проще спросить у ребенка напрямую, чего он хочет и повести его в магазин. Однако...
Просьба о подарке у Деда Мороза приобретает официальное значение, ребенок ответственно задумывается о том, что ему пригодится. Потому что понимает, что не может попросить у Дедушки много подарков или изменить решение, когда письмо уже отправлено. Он начинает думать логически, анализировать и делать выбор - это серьезно и по-взрослому.
Просьба подарка у Деда Мороза подразумевает какие-то условия и стимулирует ребенка стремиться к чему-то: хорошему поведению, высокой успеваемости или победах в соревнованиях. У многих современных детей есть проблемы с мотивацией, ведь им покупают много игрушек просто так, у них много красивой одежды и развлечений. А вот подарок от самого Деда Мороза – действительно почетная награда - помогает поставить цель и смотивировать ее достичь.
С точки зрения педагогики и психологии, вера в сказку и чудо помогает ребенку воспринимать мир чувственно и эмоционально, развивает фантазию и воображение. У детей должна быть мечта и это сильное желание поймать с поличным Деда Мороза, когда он оставляет подарки под елкой. Зачем же лишать их этой радости и азарта?
1
Сначала нужно поздороваться и рассказать о себе: как зовут, сколько лет, ходит ребенок в садик или школу, немного про семью.
2
Затем о своих достижениях и что хорошего сделал в прошлом году: сам научился завязывать шнурки, выиграл какой-то конкурс, получал весь год хорошие оценки - что угодно, подходит всё. Умение оценивать свои дела – полезный навык!
3
Мечты: лучше, если это будут нематериальные вещи, например, что хотел бы пожелать своей семье или друзьям - Дедушка такое любит. И, конечно, планы и цели на следующий год - так вы поймете, в чем ребенку нужна поддержка и помощь.
4
Самое приятное - подарок! Ребенку бывает сложно сделать выбор, поэтому объясните, что Дед Мороз готовит подарки всем ребятам и нужно выбрать что-то одно и написать самое главное желание!
5
Попрощаться, поздравить с праздником и что-нибудь пожелать.
Если ваш ребенок еще не умеет писать, помогите ему: он пусть говорит свои мысли, а вы напишете.
Добрались до самого интересного - писем сыктывкарских малышей. Рядом с каждым размещен блок с идеями подарков детям на Новый год от одного из крупнейших в Сыктывкаре магазинов игрушек - ТД Toys. И если ваш ребенок просит у вас дорогую технику, которая вам не по карману, или вы считаете, что такие подарки пока рано дарить, игрушки станут отличным решением. Главное, чтобы они были развивающие, красивые и учитывали интересы маленького человека.

Не забывайте листать фото в карусели. Пунктуация и орфография авторов писем сохранены.
Здравствуй, Дедушка Мороз!

Меня зовут Ева. Мне 6 лет, поэтому я не умею еще правильно писать. Мне помогает мама. Она пишет, а я говорю. Я хожу в садик. И очень люблю ходить там в бассейн. Раньше я боялась, а теперь нет. А ты был когда нибудь в бассейне?

В следующем году я иду в школу и немножко волнуюсь, потому что еще не всё знаю. Поэтому я бы хотела себе на Новый год умную колонку, которая помогла бы мне получить ответ на любой вопрос, ведь мама с папой не всегда рядом.

А еще я желаю всей своей семье - здоровья и хочу пожелать его тебе, дорогой Дедушка Мороз!

С праздником!
Ева, 6 лет.
Это не просто говорящая плюшевая игрушка – это настоящий друг для малыша. Он знает много сказок и песенок и с удовольствием поделится ими с ребенком, для этого нужно нажать на лапки. В программе шесть сказок («Курочка Ряба», «Три медведя», «Солнышко», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Репка», «Гав-гав»), четыре обучающие песенки про алфавит, счет, формы и цвета, шесть веселых песенок о зверятах и не только! Все они сопровождаются множеством забавных звуков и фраз. А перед сном мишутка споет чудесные колыбельные песенки.

Цена - 1869 руб.
Говорящая кукла Лиза - маленькая веселая меломанка. Чтобы Лиза заговорила, нужно нажать на кнопку на спине. Лиза умеет произносить восемь фраз, просит спеть ей песенку или предлагает потанцевать. Веки Лизы могут опускаться. Нейлоновые волосы куклы мягкие и шелковистые, их можно расчесывать и укладывать.

Цена - 2159 руб.
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Цена - 3369 руб.
Здравствуй, Дедушка Мороз!

Меня зовут Егор и мне 12 лет. Я учусь в 6 классе. Конечно есть тройки, но я стараюсь их не получать.

Я люблю помогать папе. У нас свой дом и зимой много снега. И мы каждый день его чистим. В будущем я хочу стать оператором или фотографам. Я еще не определился. Я всё еще веру в тебя, ты каждый год приносиш то что я хотел. В этом году я хочу тебя фотоапарат, чтобы практиковаться в фотографиях ведь вокруг столька красоты. И я хочу поздравить тебя с новым годом! Спосибо за то что даришь подарки!
Егор, 12 лет.
Крутой и стильный автобус на радиоуправлении с интересным и ярким дизайном оценит каждый юный автолюбитель. В комплект входят автобус, пульт управления, аккумулятор для автобуса и адаптер для зарядки.

Цена - 2 229 руб.
Конструктор-пожарная машина заинтересует даже взрослых. Элементы кузова машины сделаны подвижными, детали машины крепятся на болты: их можно открутить и прикрутить снова отверткой или шуруповертом. Блок шуруповерта вставляется в корпус машины для езды, а движение машины осуществляется переключением регулятора блока: вперёд - стоп - назад.

Цена - 1 129 руб.
Здравствуй Дед Мороз!

Меня зовут Нечаева Мария, мне 11 лет, а точнее будет 12. Я в семье старший ребёнок, у меня есть младшая сестра Соня. Я учусь в школе номер 12 имени Олега Кошевого в 5е классе. Я классный фотограф. Должность не простая, но я справляюсь. Так - же закончила 1 четверть без троек. Спасибо за то, что вы приносите каждый год то, что я прошу. Мой друзья говорят, что вас не существует, а подарки приносят родители, но я не из таких. Мне очень сильно хочется мягкую большую игрушку.

С Новым годом, хорошего вам года и что - бы вас, Дедушка Мороз, Снегурочка слушалась. Спасибо!
Эта мягкая и очень приятная на ощупь панда никого не оставит равнодушным. Милый зверек всем поднимет настроение!

Цена - 856 руб.
Мягкий, яркий радужный жирафик станет лучшим другом вашему ребенку!

Цена - 2969 руб.
Кукла Стайли 25 см нарядилась в модное платье с яркими аксессуарами. Любимый символ Sanrio, фигурка My Melody дополнит любой сюжет. С двумя персонажами ребенка ждет двойное веселье.

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Здравствуй Дедушка Мороз!

Меня зовут София Нечаева Алексеевна. Я хочу себе огромного плюшевого медведя, Прощай Дедушка - Мороз!
У этого очаровательного плюшевого медвежонка мягкая, приятная на ощупь шерстка, невероятно милая мордочка с большими глазками и забавным носиком - с ним не захочется расставаться ни на минуту. Медведь изготовлен из высококачественных материалов, абсолютно безопасных для здоровья детей, не деформируется и не выцветает после ручной и машинной стирки.

Цена - 469 руб.
Волшебная кукла Анна Снегурочка подарит ребенку новогоднее настроение. Зимняя красавица споёт праздничные песенки, расскажет стихи и сказки, станцует, сверкая яркими огоньками.

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Кареглазая блондинка кукла Элис занимается спортом, любит прогулки на природе и проводить время с друзьями. Элис с удовольствием посещает праздники и любит ходить по магазинам со своей хозяйкой. Эта небольшая кукла 36 см с роскошными волосами станет настоящей подружкой.

Цена - 2729 руб.
Здраствуй дедушка Мороз.

Меня зовут Влад Мне 11 лет. Я учюсь в "5" классе. Учюсь хорошо. Моё хобби рисование.

В этом году я научился кататся на роликах, пошёл на кружок гитары. Я люблю гулять на улице, помогаю родителян.

Моя мечта создать литературный клуб. Подари мне пожалуйста робо-пса. С Новым годом деда Мороз. Желаю счастья и здоровья.
Влад Морозов.
С набором торговой марки «Эврики» ребенок пройдет курс робототехники и сконструирует собственного электронного друга. Следуя указаниям инструкции, юный инженер соберет жукобота, грузобота и робозверя. Каждая модификация будет отличаться не только дизайном, но и возможностями.

Цена - 1609 руб.
Робот на радиоуправлении почти как настоящий: он шагает и скользит вперед и назад, поворачивает вправо и влево, воспроизводит пять вариантов танцевальной музыки и пять мелодий английских детских песен. Размеры: 15х7.5х21.5 см., в комплекте пульт ДУ, USB-шнур, инструкция на английском языке.

Цена - 3759 руб.
Автомойка-парковка приведет в восторг каждого юного автолюбителя! У игрушки реалистичный внешний вид и достойное качество исполнения: все детали тщательно проработаны. В комплект входят автомойка-парковка, машинка, рация и бутылочка-пипетка для воды.

Цена - 2399 руб.
Здравствуй, Дедушка Мороз!

Меня зовут Александр, я учусь в 5-ом классе школы №12, моя буква "Е". Мне 11 лет. Я учусь в коледже искусств играть на пианино. Я мечтаю стать великим пианистом. Я хочу получил 2 диплома по пианино! Я на новый год хочу наручньи часы (электроные). Необязательно дорогие!

Всё! Желаю удачного нового года!

И весёлого настроения!
Эта машинка BeBoy с пультом управления жестами особенно понравится юным любителям гонок и состязаний. Выполнена довольно детально.

Цена - 3599 руб.
Гараж будет великолепным подарком для любого мальчишки старше 3-х лет. Огромный 4-х этажный паркинг оснащен всем необходимым для увлекательной и познавательной игры.

Цена - 1459 руб.
Привет Дедушка Мороз!

Я, Комаров Глеб, мне 7 лет. Я учусь в 1 классе. Я люблюса бирать лего. Подари мне пожалуйста маинкрафт шахту. Счастьа в новом году!
Фирменные наручные часы LEGO Movie с фигуркой подружки главного героя мультфильма Lucy - замечательный подарок любителю и фанату конструкторов. Высококачественный японский кварцевый механизм и устойчивая к царапинам линза делают их точными и надежными даже для самых непоседливых ребят. Часы водонепроницаемые и могут выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба (5 атмосфер). У пластиковых браслетов прочный механизм сцепления, а сменные секции позволяют удлинить или укоротить его. Часы дополнены фигуркой. В составе нет никеля и ПВХ!
Конструктор «Авиация» - это и интересная игра, и обучение в процессе. При сборке конструктора получается самолет и машина скорой помощи. В комплекте 4 минифигурки.

С собранной игрушкой можно играть в разные сюжетно-ролевые игры, осваивать новые социальные роли и развивать фантазию. Понравится не только детям, но и взрослым.

Цена - 1059 руб.
Но это еще не все идеи!
Электронный конструктор-знаток «Фиксики: Ловим движение» поможет собрать на монтажной плате схемы и понять принцип работы датчиков. Ребенок сможет выполнить предложенные в руководстве проекты и провести испытания.

Цена - 1879 руб.
Яркий мольберт не только прекрасно впишется в интерьер детской, но и сделает досуг и обучение еще интереснее. Мольберт двусторонний: на темной стороне можно рисовать мелками, на металлической - крепить магниты или мозаику из комплекта и писать маркером. Регулируется по высоте! Мольберт дополнен счетами с разноцветными колечками и удобным пеналом для хранения принадлежностей.

Цена - 1899 руб.
Поиграем в магазин? С красочной кассой малыш превратит свою комнату в настоящий супермаркет. Ребенок будет не только делать покупки, но и почувствует себя продавцом. Для реалистичных игр в набор «Супермаркет» входит касса-калькулятор, игровые бумажные деньги и пластиковая карта.

Цена - 2049 руб.
Большой набор ТМ «Эврики» состоит из пяти увлекательных опытов! Ребенок сможет сам создать слайм, объемную фигурку из аквамозаики, порисовать светом, провести эксперимент с вулканом, вырастить милых зверушек-растушек с орбизами. Заниматься наукой совсем не сложно, а занимательно и весело, если делать это правильно!

Цена - 1 109 руб.
После сборки блочного конструктора получается карусель. Ребенок не только будет увлечен процессом сборки, но и сможет придумать множество игровых сюжетов с готовой моделью. 762 детали.

Цена - 2559 руб.
Набор легкого прыгающего пластилина Pino Friend ТМ Moon Light Clay для моделирования поможет развить креатив и творчество. Ребенок сможет задекорировать пенопластовую фигурку в современной популярной технике.

Цена - 699 руб.
Набор «Кухня. Предметы мебели сделаны из экологически натурального и безопасного материала. Изделия выглядят очень реалистично и идеально подойдут как для игр малыша, так и в качестве декора для детской.

Цена - 1599 руб.
Тюбинги «Снежный слон» прекрасно зарекомендовали себя у родителей! Чехлы тюбинга выполнены из качественного износостойкого материала, а фурнитура высокого качества не подведет в нужный момент. У изделия усиленные швы, крепкие эргономичные ручки. Буксировочный трос и камера в комплекте.

Цена - 3199 руб.
Снегокат прекрасно подходит для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок. У изделия сварная конструкция из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье с рисунком.

Цена - 2 399 руб.
Интересный современный дизайн и большие колеса как в настоящем спортивном байке приведут вашего ребенка в восторг! Особенность этой игрушки - встроенные музыкальные и световые эффекты.

Цена - 3299 руб.
Какой ребенок откажется от своего личного автомобиля, пусть и игрушечного? У модели при повороте руля поворачиваются передние колеса. Машина оснащена съемной спинкой, упорами от переворачивания, багажником для хранения игрушек, клаксоном-пищалкой на руле. Подходит для детей от трех лет, максимальная нагрузка - 25 кг, размеры: 63,5*28*21 см.

Цена - 3146 руб.
Все эти и множество других подарков вы найдете в магазинах Toys. Весь ассортимент представлен на официальном сайте www.toysik.ru.
Выбор игрушек вас поразит: в магазине есть практически все, что любят и чем интересуются современные дети: машинки, куклы, развивающие игры и наборы, конструкторы, техника на батарейках, пазлы, погремушки для самых маленьких и еще много-много всего.
А также большой выбор товаров для новорожденных: коляски, кроватки, автокресла и зимние товары: санки, лыжи и коньки.
Купить можно в офлайн магазине или онлайн на сайте. Есть доставка по всей Республике Коми! Постоянно действуют скидки: 15% - именинникам и 5% пенсионерам. Также есть система лояльности с баллами от UDS.


А еще в сети магазинов Toys установлены «Коробки Счастья», для подарков на Новый год. Каждый желающий может сделать свой вклад. Подарки вручат нуждающимся детям.
В Toys вы обязательно найдете тот самый подарок от всей души и справитесь с задачей Деда Мороза не хуже него самого. До Нового года осталось не так уж долго - поторопитесь, пока все не раскупили! И получше спрячьте подарок до 1 января!
Адреса магазинов в Сыктывкаре:
• ул. Чкалова, 45/1
• ул. Ленина, 27
• ул. Гаражная, 25
Телефон:
8 (8212) 20-39-41
Сайт: www.toysik.ru
«ВКонтакте»: vk.com/toysik
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