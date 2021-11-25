Под лозунгом "Закажи товары из Америки с большой скидкой" мы одними из первых стали привлекать россиян к участию в такой грандиозной американской распродаже. Через наш сайт с 2012 года можно было не только отслеживать зарубежные интернет-магазины, но и воспользоваться сервисом заказа конкретных товаров. Наши специалисты помогали россиянам с оформлением выгодных покупок, а вы получали качественные товары с доставкой в Россию по самым лучшим ценам.



С 2013 года американская распродажа "Черная пятница" официально пришла в Россию и стала всероссийской. Мы также информационно поддерживали данную акцию и продолжаем поддерживать ее и по сей день. Мы помогаем покупать с умом и делимся с вами самой ценной информацией: "Где выгодно покупать?" и "На что сейчас есть скидки?"



Онлайн распродажа "Black Friday", ставшая в России уже традиционной, с каждым годом привлекает всё большее число покупателей, в том числе и тех, кто не привык совершать покупки в Интернете. А всё потому, что во время распродажи покупать реально выгодно!

