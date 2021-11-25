 
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 2021
25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА В 00.00
НАЧНЕТСЯ РАСПРОДАЖА ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
И ПРОДЛИТСЯ 4 ДНЯ

До начала распродажи осталось:
Дней
Часов
Минут
Секунд
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИЮ
ОДЕЖДА
БАНЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
СПИСОК ЛУЧШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ УЧАСТВУЮЩИХ В РАСПРОДАЖЕ
Айсун
Жасмин
Печки-лавочки
Ресурсэнергоснаб
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
Наша редакция отслеживает все самые лучшие скидки и распродажи с 2006 года.
Под лозунгом "Закажи товары из Америки с большой скидкой" мы одними из первых стали привлекать россиян к участию в такой грандиозной американской распродаже. Через наш сайт с 2012 года можно было не только отслеживать зарубежные интернет-магазины, но и воспользоваться сервисом заказа конкретных товаров. Наши специалисты помогали россиянам с оформлением выгодных покупок, а вы получали качественные товары с доставкой в Россию по самым лучшим ценам.

С 2013 года американская распродажа "Черная пятница" официально пришла в Россию и стала всероссийской. Мы также информационно поддерживали данную акцию и продолжаем поддерживать ее и по сей день. Мы помогаем покупать с умом и делимся с вами самой ценной информацией: "Где выгодно покупать?" и "На что сейчас есть скидки?"

Онлайн распродажа "Black Friday", ставшая в России уже традиционной, с каждым годом привлекает всё большее число покупателей, в том числе и тех, кто не привык совершать покупки в Интернете. А всё потому, что во время распродажи покупать реально выгодно!
КОГДА НАЧНЕТСЯ РАСПРОДАЖА
"ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 2021" В РОССИИ
Событие
Дата и время
Старт акции
25 ноября 2021 г. в 00:00
Окончание
28 ноября 2021 г. в 23:59.
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
ПОЧЕМУ «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» ИМЕННО ЧЕРНАЯ?
По американской традиции, распродажа "Черная пятница" проводится сразу после Дня Благодарения и накануне выходных. В американском бухучете прибыль записывается чёрным цветом, а убыток - красным. Поэтому Черная Пятница - это "прибыльная пятница", поэтому она именно черная. Спрос на товары в период проведения акции превышает привычные показатели.
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru