Кукла, ваза
и две чашки:
как найти подарок
для близких


Жила-была в городе Сыктывкаре маленькая девочка Полина. У нее очень большая и дружная семья: мама, папа, бабушка, дедушка, сестры близняшки Оля с Лидой.
Приближался день рождения Мамы. Подарки от взрослых уже куплены, сестры близняшки смастерили подарок своими руками, красивую открытку и букет из бумажных цветов. Только Полина не знала, какой особенный выбрать подарок маме.

И вдруг Полина вспомнила, что у мамы есть любимый магазин Дом&Декор, недалеко от дома, в который они часто заходили вместе. Она решила завтра после школы пойти туда.
Полина пришла в магазин. Очутившись внутри, она осмотрелась, ее удивили красивые вещи. Тут был и красивый пуфик на ножках, вазы, цветы, фарфоровые куколки.
В магазине было так тихо, что казалось будто время замерло. Полина бродила между красивых витрин и искала идеальный подарок для своей мамы. Вдруг она услышала странные звуки, как будто где-то тихо пел колокольчик.

Девочка на цыпочках пошла на звук. Проходя мимо витрин, она увидела маленьких куколок.
– Какие же они красивые! - ахнула Полина.

Вдруг одна из фигурок ей подмигнула. Девочка подумала, что ей почудилось, ведь такое бывает только в сказке. Но тут кукла улыбнулась.

– Ты что, живая? - удивленно спросила Полина.

– Да! - ответила куколка и рассмеялась.

– Но как так, куклы же не могут разговаривать!

– А я вот могу. Тут все могут разговаривать, но почему-то этого не делают. Наверное, все уже привыкли жить в тишине, - заключила кукла. - Меня зовут Фея и я хранительница этого магазина. А как тебя зовут?

– Я - Полина. Раз ты хранительница, получается, ты знаешь все об этом магазине?

– Да, - подтвердила Фея. - Я знаю здесь абсолютно всё.

– А ты можешь помочь мне найти подарок для моей мамы? А то тут так много всего интересного.

– Хорошо! Только возьми меня на руки, а то я не смогу поспевать за тобой, - пошутила Фея.
Девочка взяла на руки куклу, и они вместе отправились на поиски подарка. По пути Фея начала расспрашивать Полину, что нравится ее маме.

– Мама любит красивые вещи, которые очень полезны дома.

– Ну тут все вещи красивые и полезные, - ответила Фея. - Может, твоя мама любит пить чай?

– Да, она очень его любит.

Тогда кукла показала девочке две красивые чашечки с блюдцем.
– Привет, Фея, - вдруг в унисон сказали чашки. - А с кем ты к нам пришла?

– Это Полина. Она ищет подарок для своей мамы.

– Как здорово, тогда выбирай нас. Мы всегда будем радовать твою маму вкусным чаем. Ведь мы волшебные. Твоей маме нужно просто выбрать чай, какой ей хочется, с бергамотом или с лимоном.

Полине очень понравились чашечки, но она решила их не брать.

– У нас большая семья, поэтому двух чашек мало. – подумала Полина.

Рядом с чашками стояла шкатулка, которая слышала весь разговор.
– Тогда возьми меня, - обрадовалась шкатулка. - Раз у вас большая семья, то маме нужно местечко, чтобы хранить свои секреты. А я идеально для этого подхожу. Все секретики, которые в меня прячут, я тщательно храню.

– Прости шкатулка, но я тебя выбрать не могу, - сказала девочка. - У мамы от нас не бывает секретов. Она всегда с нами всем делится.

Девочка с куклой попрощались с волшебными вещами, и они пошли дальше. Кукла решила снова спросить у Полины, что нравится ее маме.

– Мама очень любит читать книги, завернувшись в любимый плед.
Тогда кукла рассказала про волшебный плед, который есть в магазине. Он сможет согреть своим теплом твою маму. Но девочка подумала и сказала.

– Это не то. У мамы уже есть плед. Его папа ей недавно подарил. И она этот плед очень любит. Мне кажется, что второй ей не нужен.

– Ну да, зачем ей второй плед. Ооо!, - вдруг что-то вспомнила Фея.- А может твоя мама любит наряжаться?

– Да, мама любит красивые платья.

– Давай отправимся к зеркалу. Оно точно твоей маме пригодится.

– К какому зеркалу? - спросила девочка

– Сейчас узнаешь.
Кукла взмахнула ручкой, показывая путь.
Когда они подошли к большому напольному зеркалу. Фея взглянула в отражение и с кем-то поздоровалась. Вдруг зеркальная гладь озарилась легким мерцанием и Полина услышала тихий завораживающий голос:

– И тебе привет Фея - сказало зеркало. - Кого ты ко мне привела?

– Полину, - ответила Фея. - Она ищет подарок для мамы. И я подумала, что ты подойдешь.

Зеркало с Полиной обменялись приветствиями.

– Я делаю всех людей красивыми, - важно сказало зеркало. Достаточно только посмотреть на меня.

– Но моей маме не нужно становиться красивой, - сказала Полина. - Моя мама и так самая красивая. Да и зеркало у нее уже есть.

Тогда кукла снова начала расспрашивать Полину:

– А твоя мама любит цветы?

– Она их очень любит!

А может, тогда подарим ей волшебную вазу? Вон она стоит.
Рядом с зеркалом стояла ваза, в которой уже были цветы. Полина приметила ее, когда разговаривала с зеркалом. Ваза была очень красивая. Полина с Феей поздоровались с вазой. И Фея рассказала вазе историю девочки Полины.

– Может, тогда я стану хорошим подарком? - спросила ваза.

– А что ты умеешь? - спросила девочка.

– Цветы, которые в меня поставили, никогда не завянут. Поэтому я всегда буду радовать твою маму красивыми бутонами.

– Замечательно! - обрадовалась девочка. - Ты точно понравишься моей маме!

Фея повеселела, теперь оставалось только красиво упаковать подарок. На помощь им прилетели фарфоровые райские птички. Они завернули подарок для мамы.

Фея улыбнулась и сказала:
- Полина, ты добрая и вежливая девочка. Я решила подарить тебе эту вазу. Пусть твоя мама порадуется подарку и всегда будет счастливой. У меня есть еще один подарок для вашей семьи. Я дарю тебе волшебную карту нашего магазина.
Полина очень обрадовалась, она поблагодарила Фею и попрощалась с ней. Кукла взмахнула своей маленькой ручкой и девочка тут же очутилась у своего подъезда с вазой в руках.

Кукла была рада, что сегодня смогла помочь девочке. Она вернулась к себе на полку и стала ждать новых посетителей магазина. Вдруг кому-то еще понадобится помощь!
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