– Какие же они красивые! - ахнула Полина.Вдруг одна из фигурок ей подмигнула. Девочка подумала, что ей почудилось, ведь такое бывает только в сказке. Но тут кукла улыбнулась.– Ты что, живая? - удивленно спросила Полина.– Да! - ответила куколка и рассмеялась.– Но как так, куклы же не могут разговаривать!– А я вот могу. Тут все могут разговаривать, но почему-то этого не делают. Наверное, все уже привыкли жить в тишине, - заключила кукла. - Меня зовут Фея и я хранительница этого магазина. А как тебя зовут?– Я - Полина. Раз ты хранительница, получается, ты знаешь все об этом магазине?– Да, - подтвердила Фея. - Я знаю здесь абсолютно всё.– А ты можешь помочь мне найти подарок для моей мамы? А то тут так много всего интересного.– Хорошо! Только возьми меня на руки, а то я не смогу поспевать за тобой, - пошутила Фея.