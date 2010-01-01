“

Приходил как-то мужчина, принес воду на анализ. На вид чистая, красивая, прозрачная. Анализ показал наличие грязи, высокую жесткость и кальций. Превышение в два раза! Я спрашиваю: «А у вас проблемы с почками есть?». Он говорит: «Мне уже два раза удаляли камни в почках». «А вы эту воду всегда пьете?». Он говорит: «У меня другой нет». Мужчина даже не задумывался, что это может быть от воды. Еще пример. Женщина звонит и жалуется на проблемы со здоровьем. Врач посоветовал ей сменить воду и пить чистую. Когда сделали анализ её воды, она оказалась грязная, много органики, жесткость, аммоний, железо - полный набор. Жесткая вода очень плохо влияет на почки, суставы. Превышение нитратов негативно влияет на нервную и кровеносную системы. А если вода слишком мягкая, происходит вымывание кальция.