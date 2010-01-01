в сыктывкарской лаборатории рассказали правду о водопроводной воде
Мы скрыли, где были взяты пробы воды, и в таком виде предоставили информацию эксперту
К нам в редакцию пришло сообщение от читателей о том, что у них из крана течет мутная вода с плохим запахом. Судя по нашему опросу, большинство сыктывкарцев предпочитают воду либо фильтровать, либо покупать очищенную. А многие просто недовольны тем, что течет из крана. Мы раздобыли несколько свежих заключений исследований качества воды в Сыктывкаре и отправились к эксперту, чтобы узнать
насколько хорошая у нас в городе вода
правда ли, что она соответствует нормативам
в чем могут быть причины плохого запаха и мутности.
Результат оказался весьма неоднозначным…
Проникли в лабораторию Наш эксперт - Ольга Турьева, химик с опытом исследований более 10 лет, руководитель испытательной лаборатории «Геохим».
Ольга Турьева
Чтобы всё было честно, мы сначала скрыли данные об отборе проб сыктывкарской воды и назвали их образец №1, №2 и №3. И в таком виде предоставили информацию эксперту.
Показателей в исследовании более 30, разберем самые важные.
Водородный показатель pН
Один из самых важных показателей. Он показывает степень щелочности или кислотности воды. По нормативу pН должен быть в пределах 6-9. Это оптимальные значения для человека.
Если
РН < 6 - вода кислая
РН > 9 - вода щелочная.
Прибор «Анион» используется для замера водородного показателя и удельной электропроводности
Вода с пониженным pH <6 ощущается мягкой. Употребление ее в пищу может привести к проблемам с ЖКТ, нарушению обмена веществ, ухудшению состояния кожи и иммунитета, сердечно-сосудистым заболеваниям и многим другим. Неприятности также грозят сантехнике, бытовой технике, трубам: кислая вода увеличивает коррозию. В результате в такой воде может быть повышенное содержание частиц ржавчины, железа, меди, свинца. Они будут накапливаться в организме и вызывать отравление.
В воде с повышенным содержанием pH>9 больше больше кальция и магния, за счет этого в ней может появиться неприятный запах. Регулярное употребление такой воды может привести к проблемам с ЖКТ, проблемам с почками, мышечной слабости, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, раздражению слизистых оболочек, зуду. Такая вода плохо мылится и приводит к образованию накипи.
Результаты исследований проб сыктывкарской воды по показателю pH
Вывод эксперта: Данные отличаются в пределах погрешности, но все укладываются в диапазон норматива 6-9. C pH всех образцов всё хорошо, образец №2 и №3 - более мягкая вода.
Запах
Для питьевой воды норматив показателя не более 2 баллов. Сама по себе чистая вода не имеет запаха. Запах воде могут давать результат жизнедеятельности вирусов и бактерий, избыточное содержание железа и других элементов.
Как рассказала Ольга, чтобы получить объективный результат, эксперт проводит исследование в комнате, где нет посторонних запахов, например, духов, реактивов, пищи. И важно, чтобы у испытателя не было насморка.
Результаты исследований проб сыктывкарской воды по показателю запах
Вывод эксперта: Все образцы укладываются в норматив 2 балла. По этому показателю тоже все хорошо.
Цветность и мутность
Эти показатели определяют специальным прибором, который на определенной длине волны измеряет оптическую плотность образца.
Бесцветной считается вода, чей индекс не превышает 20 градусов – только такую воду можно использовать в пищу. На мутность воды влияет наличие органических и неорганических примесей. Как рассказала Ольга, если показатели цветности и мутности превышены, значит, вода чем-то загрязнена. Например, железо может дать рыжий оттенок воде.
Фотоэлектроколориметр. Анализирует при определенной длине волны основные показатели: цветность, мутность, аммоний, нитриты, нитраты, железо, марганец.
Результаты исследований проб сыктывкарской воды по показателям цветность и мутность
Вывод эксперта: Все образцы укладываются в нормативы.
Ион аммония
Как рассказала Ольга, повышенное содержание аммония может свидетельствовать о том, что в воду недавно попала свежая грязь, и источник загрязнения находится близко к сбору пробы. Причиной могут быть, например, грязные старые трубы.
Результаты исследований проб сыктывкарской воды по показателю ион аммония
Вывод эксперта: Норматив показателя 1,5-2, по всем образцам превышений нет, вода по этому показателю чистая!
Железо
Повышенная концентрация железа придает воде желтую окраску. Такая вода не только не пригодна для питья, но и очень вредна для труб, сантехники, бойлеров, стиральных машин.
Результаты исследований проб сыктывкарской воды по показателю железо общее
Вывод эксперта: В норматив 0,3 уложились все образцы, содержание железа в норме!
Марганец
В небольших количествах марганец содержится во всех организмах как важный для здоровья микроэлемент. В том числе и в воде.
Если в воде марганец в норме и нет железа, он улучшает ее вкусовые качества и обеззараживает. А если в воде есть и марганец, и высокое железо, железо начинает себя активно проявлять и может образовывать другие соединения, портить качество воды, вкус и цвет.
Превышенная концентрация марганца в воде может привести к нарушениям в работе нервной системы, головным болям, ухудшению памяти и много чему еще.
Результаты исследований проб сыктывкарской воды по показателю марганец
Вывод эксперта: В норматив 0,1 уложились все образцы, содержание марганца в норме, связка марганец-железо тоже в норме.
Перманганатная окисляемость
По словам эксперта, этот показатель отражает общую концентрацию органических веществ в воде. Не думайте, что вредная органика загрязняет только открытые водоемы и подземные воды. Стенки водопроводных труб постепенно обрастают водорослями и микроорганизмами в виде слизи. Этот показатель говорит о том, соответствует ли количество органических веществ норме.
Результаты исследований проб сыктывкарской воды по показателю перманганатная окисляемость
Вывод эксперта: В норматив не более 5 уложились все образцы. Но у первого образца показатель в несколько раз выше, хоть и в пределах нормы. В первом образце наличие органики в воде намного выше, поэтому воду с таким значением перманганатной окисляемости я рекомендую дополнительно очищать или покупать очищенную воду.
Подведем итог: Сыктывкарская вода всех образцов соответствует указанным нормативам по СанПиН, эксперт оценивает ее как чистую и безопасную для употребления.
Вскрываем карты
Под образцом №1 находились результаты исследований контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть Сыктывкарского водоканала, оно находится в открытом доступе. Мы брали исследование за сентябрь 2021.
Образец №2 - результат исследования воды после очистки в автомате «Живая вода» по адресу Октябрьский проспект 176/1.
Образец №3 - результат исследования воды после очистки в автомате «Живая вода» по адресу улица Коммунистическая, 33.
Где-то должен быть подвох или причем тут камни в почках
И вот тут начинается самое интересное. Водоканал гарантирует качество воды на выходе от них, это подтверждают результаты исследований. А какого качества вода приходит в вашу квартиру, никому неизвестно.
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От Водоканала действительно уходит чистая вода, пробы берут после фильтрации. А если взять их в какой-то квартире, ситуация может оказаться какая угодно, в разных районах города разное качество воды. Тем более Сыктывкар начали активно застраивать с 70-х годов, коммуникации в городе старые и изношенные. Какая вода течет из крана у вас - вопрос открытый, ведь за качество воды непосредственно в квартире отвечает управляющая компания.
Фото Сыктывкарского Водоканала
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К тому же, у Водоканала мы увидели наличие органики (показатель перманганатная окисляемость 2,56). Он в норме, но при таком значении показателя ионы могут переходить из одной формы в другую, элементы могут окисляться, и до потребителя вода может дойти еще с более худшим показателем.
Фото Сыктывкарского Водоканала
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Приходил как-то мужчина, принес воду на анализ. На вид чистая, красивая, прозрачная. Анализ показал наличие грязи, высокую жесткость и кальций. Превышение в два раза! Я спрашиваю: «А у вас проблемы с почками есть?». Он говорит: «Мне уже два раза удаляли камни в почках». «А вы эту воду всегда пьете?». Он говорит: «У меня другой нет». Мужчина даже не задумывался, что это может быть от воды. Еще пример. Женщина звонит и жалуется на проблемы со здоровьем. Врач посоветовал ей сменить воду и пить чистую. Когда сделали анализ её воды, она оказалась грязная, много органики, жесткость, аммоний, железо - полный набор. Жесткая вода очень плохо влияет на почки, суставы. Превышение нитратов негативно влияет на нервную и кровеносную системы. А если вода слишком мягкая, происходит вымывание кальция.
Как быть?
Заботиться о здоровье и пить чистую воду!
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Если сравнить результаты исследования двух автоматов «Живая вода», они сработали плюс-минус одинаково, несмотря на то, что находятся в разных районах городах. Вода из автомата мягче, чем из крана, органики в ней почти нет. Действительно, чистая вода!
В автоматах «Живая вода» вода проходит 10-ти ступенчатую систему очистки, включая мембрану обратного осмоса и озонирование. Автомат задерживает примеси, вирусы, бактерии, железо, тяжелые металлы, в том числе и ржавчину из труб, обогащает воду оптимальным уровнем минералов, необходимых организму, а постфильтры улучшают ее вкус.
Автомат работает стабильно и выдает каждый раз одинаковую по качеству воду, потому что она постоянно очищается и фильтры регулярно меняются. Подробнее об этом здесь.
Вы можете купить ее в любое время 24/7, не нужно ждать курьера и пока откроется магазин. «Живая вода» не успеет испортиться и зазеленеть, как это бывает с бутылями на доставку. А сыктывкарцы оставляют положительные отзывы о «Живой воде».
А еще, первого числа каждого месяца 1 литр «Живой воды» за 1 рубль!
А недавно в Сыктывкаре открылись новые автоматы «Живая вода».