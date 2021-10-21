Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на тему смены места жительства. Самыми популярными городами для переезда у россиян стали Москва (24%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодар (12%). У жителей Коми, судя по опросу
в нашем паблике, одно из самых популярных направлений тоже Санкт-Петербург. Климат схож с нашим, а возможностей для лучшей жизни намного больше. Приобрести свое жилье в Северной столице теперь можно практически по той же цене, что и в Сыктывкаре. Квартира в центре Питера стоит от 2,5 млн рублей!