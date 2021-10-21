Инструкция
для сыктывкарцев:
как купить квартиру
в центре Питера
от 2,5 миллионов рублей
 
  
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на тему смены места жительства. Самыми популярными городами для переезда у россиян стали Москва (24%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодар (12%). У жителей Коми, судя по опросу в нашем паблике, одно из самых популярных направлений тоже Санкт-Петербург. Климат схож с нашим, а возможностей для лучшей жизни намного больше. Приобрести свое жилье в Северной столице теперь можно практически по той же цене, что и в Сыктывкаре. Квартира в центре Питера стоит от 2,5 млн рублей!
 
 
Как это возможно?
Речь идет о смарт-студии, созданной по принципу рационального использования пространства, поэтому площадь может быть от 8 кв м.!





Исполнительный директор компании «Smart-Метры»
Петр Люциус рассказал подробнее об этом формате жилья.
 
 
Главное отличие наших смарт-студий от обычных в том, что там все сделано максимально функционально: начиная от навесной стиральной машины, заканчивая вторым ярусом, либо откидной кроватью-диваном.
Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»
 
 
 
Как получаются смарт-студии?
Смарт-студии мы создаем из квартир, которые максимально подходят под этот формат: только центр города, четыре района (Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Петроградский), максимально высокие потолки от 3,4 м, близость к метро. Мы выкупаем крупногабаритные квартиры и перестраиваем их в комфортные «смарт»-студии. Изначально это могут быть коммуналки, общежития и просто обычные квартиры - главное, чтобы помещения соответствовали всем требованиям.
Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»
 
 
8 квадратов: вы серьезно?
Вполне! Одно из самых гениальных решений и фишка в том, что пространство используется не только в ширину и длину, а еще и в высоту. Когда высота потолков позволяет, без проблем можно надстроить второй ярус.

При указании площади смарт-студии, площадь второго яруса не учитывается.
 
 
Преимущества сложно оспорить
Смарт-студия - один из самых востребованных форматов сегодня! Она отлично подойдет для жизни одному, молодой паре или небольшой семье.
Преимущества смарт-студии от компании «Smart-Метры»:
Расположение в историческом центре Петербурга
Чистовая отделка + санузел под ключ
Высокие потолки, за счет которого надстраивают второй ярус
Высокая ликвидность при сдаче в аренду.
 
 
Наши смарт-студии - это городской активный формат жилья. Рядом вузы, бизнес-центры, рестораны. Да и жить в непосредственной близости к архитектурным памятникам куда приятнее, чем на окраине города рядом с бывшей свалкой, например.
Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»
 
По сути вы покупаете долю в праве общей долевой собственности. В коммунальной квартире места общего пользования - это коридор, кухня, ванная, туалет. В случае со смарт-студией с помощью определенного соглашения местом общего пользования устанавливается только коридор. Каждый проект сначала согласуют и только потом его вводим в эксплуатацию. У нас четкая система проверки документов, договоры составляют грамотные специалисты. Клиенту мы предоставляем всю интересующую информацию по объекту. Покупая нашу смарт-студию, вы будете полностью юридически защищены.
Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»
Заезжай и живи: в студии уже будет сделан ремонт, не придется думать над дизайном, все детали продуманы заранее.
Наши специалисты в каждой смарт-студии делают чистовую отделку под ключ. Особое внимание уделяем санузлу, в котором делаем инсталяцию, раковину, душевую стойку, зеркало и стиральную машинку. Устанавливаем системы вентиляции, домофон. На ремонт есть гарантия.
Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»
Прим. ред. Инсталляция – удобная конструкция, которая скрывает все коммуникации, трубы и вентили.
Есть три варианта приобретения смарт-студии, от этого зависят цены.

1) На старте: когда компания только выкупила объект, на этом этапе смарт-студия выглядит как обычная коммуналка, цена на старте продаж самая низкая.

2) В стадии ремонта: начинаются демонтажные работы и цена повышается. По желанию клиента можем предложить ему варианты укладки кафеля, окраски стен, цвета подоконников, разновидность лестницы и ламината.

3) Готовая квартира: когда в смарт-студии закончен ремонт, квартира укомплектована мебелью и техникой. Как правило, такие квартиры не простаивают больше трех дней. Их сразу покупают.

Приобретая готовую смарт-студию, вы въезжаете в квартиру с выстроенными коммуникациями, отличной системой шумоизоляции и современным дизайнерским ремонтом. Наши специалисты продумывают каждый метр для максимально функционального использования пространства.
Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»
Одна из студий от компании «Smart-Метры, в интерьер которой собственник добавил некоторые дизайнерские решения.
 
 
Цены и площадь
На старте продаж цены на смарт-студии в компании «Smart-Метры» начинаются от 180 до 220 тыс руб/кв. м. Если речь идет о готовой квартире - от 230 до 300 тыс руб/кв. м. Всё зависит от удаленности от метро, высоты потолка, вида из окна - как и всегда, в недвижимости на цену влияет много факторов.
За 2,5 млн можно купить готовую смарт-студию площадью 8 кв. м. За 5 млн квартиру площадью 25 кв. м, которая только начинает строиться. Для жизни лучше выбирать площадь от 17-18 кв. м. стоимостью от 4 млн. - это будет самое оптимальное решение. Если покупать для дальнейшей сдачи в аренду, можем предложить варианты от 3 млн руб за 12-14 кв м. Все расходы клиенту мы обозначаем заранее, до заключения сделки: никаких внезапных платежей у вас не будет!
Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»
 
 
Как посмотреть квартиру?
В продаже у компании «Smart-Метры» более 100 студий в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Центральном районах. Вы обязательно подберете квартиру исходя из своих пожеланий.
Интересующий объект специалисты могут показать вам онлайн или вживую в Санкт-Петербурге. Если надумаете переехать в Питер, специалисты могут порекомендовать логистические компании, которые помогут вам с перевозкой вещей. И, конечно, встретят и помогут заселиться.

Задать вопросы и узнать подробную информацию о покупке смарт-студии можно узнать:
 
  • по телефонам 8 (800) 555-15-27,
    8 (812) 564-49-96
  • на сайте.
     
А больше фото и видео из готовых квартир смотрите в Инстаграме и «ВКонтакте».
Санкт-Петербург, Невский проспект, 8, 4 этаж.
Телефоны:
8 (800) 555-15-27,
8 (812) 564-49-96
Сайт: smart-metry.ru
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