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Есть три варианта приобретения смарт-студии, от этого зависят цены.



1) На старте: когда компания только выкупила объект, на этом этапе смарт-студия выглядит как обычная коммуналка, цена на старте продаж самая низкая.



2) В стадии ремонта: начинаются демонтажные работы и цена повышается. По желанию клиента можем предложить ему варианты укладки кафеля, окраски стен, цвета подоконников, разновидность лестницы и ламината.



3) Готовая квартира: когда в смарт-студии закончен ремонт, квартира укомплектована мебелью и техникой. Как правило, такие квартиры не простаивают больше трех дней. Их сразу покупают.



Приобретая готовую смарт-студию, вы въезжаете в квартиру с выстроенными коммуникациями, отличной системой шумоизоляции и современным дизайнерским ремонтом. Наши специалисты продумывают каждый метр для максимально функционального использования пространства.

Петр Люциус, исполнительный директор компании «Smart-Метры»