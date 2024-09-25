Горячий чебурек — прямо к вам домой!

Елки 12 (12+)



В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?

Наш папа – Дед Мороз! (16+).



Несостоявшийся актер Фёдор перед Новым годом наряжается в Деда Мороза, чтобы заработать денег на операцию брату. Дети в одной из квартир, куда он приходит, решают, что он должен влюбиться в их маму.