Двор без машин – безопасное пространство для семьи
На 28 гектарах формируется полноценная городская среда. Все продумано так, чтобы каждый мог жить спокойно, удобно и красиво.
В жилом комплексе Тверицы будут построены два детских сада вместимостью 250 детей в каждом, а также школа с IT-направленностью. Это логистически выверенная инфраструктура, в которой дорога до образовательных учреждений будет безопасной и удобной.
Для взрослых свои двери откроют магазины и салоны красоты, кафе и пекарни, развивающие кружки и аптеки, расположенные на первых этажах. Также будет построен торговый центр. Для тех, кто заботится о своем здоровье и любит спорт, здесь спроектирован настоящий спортивный кластер: фитнес-клуб с бассейном и SPA, тренажеры под открытым небом на все группы мышц - все для того, чтобы заниматься спортом было удобнее.
Создатели квартала уделили особое внимание дворам. Они будут закрыты от машин, что
обеспечит безопасность и создаст по-настоящему спокойное пространство для семейных прогулок и детских игр. Здесь появятся современные детские площадки и игровые комплексы, зоны для отдыха, уютные беседки, мягкое вечернее освещение, а система видеонаблюдения и электронного доступа позволит родителям чувствовать себя спокойно, даже когда дети играют самостоятельно.
Автомобили при этом не будут мешать жизни: под домами предусмотрены вместительные подземные паркинги. Такое решение освобождает дворы от движения транспорта, делает их тише, чище и безопаснее, а жителям обеспечивает комфортный и организованный подход к дому.