Город в городе:
новая точка притяжения в Ярославле
Есть районы, которые не нужно придумывать заново — достаточно раскрыть их потенциал.
В последние годы Ярославль всё чаще рассматривают не только как туристическое направление, но и как город для жизни. Столица Золотого кольца, крупный транспортный узел в самом центре страны и всего в 3-4 часах от Москвы, что позволяет легко путешествовать по России, быстро добираться до курортов и культурных центров. Здесь органично сочетаются масштаб современного города и атмосфера многовековой истории, которая ощущается в повседневной жизни: в архитектуре, на улицах, набережных, и даже видах за окном.
Ярославль сегодня активно развивается, и особое внимание уделяется качеству городской среды. Один из самых масштабных проектов комплексного развития территорий реализуется в районе Тверицы — на берегу Волги. Это место, где природа, тишина и вода сочетаются с современным жильем, продуманной инфраструктурой и философией «города для жизни». Именно здесь формируется новый квартал, который может стать идеальной точкой переезда для тех, кто хочет начать новую главу и почувствовать себя в центре событий современного города с историей.
О проекте «Тверицы»
Проект реализуется группой компаний «Гудград Недвижимость», имеющей 15-летний опыт строительства и известные проекты, такие как «Норские Резиденции» и «Волга Life». «Тверицы» - это новый жилой комплекс, ориентированный на создание среды для жизни с учетом всех потребностей жителей и новых экологических принципов, с готовой инфраструктурой. Проект реализуется при поддержке правительства области.
Расположение
Одно из главных преимуществ квартала — расположение. Он строится на пересечении улиц Университетская и Маяковского — в удобной точке Заволжского района с быстрым доступом ко всем ключевым направлениям. В нескольких минутах находятся Волга и Тверицкая набережная, песчаный пляж, бор и прогулочные маршруты.
Есть квартиры, из которых открывается вид на исторический центр Ярославля, Успенский собор, слияние Волги и Которосли.
Такое местонахождение - редкость для современного жилого проекта, и возможность выйти из дома и через несколько минут оказаться у берега Волги, слушать ее волны или отправиться на вечерний променад по песчаному пляжу.
Транспортная доступность
Вы находитесь в окружении природы, но остаетесь в центре событий. От Твериц всего 10–15 минут на автомобиле до центра Ярославля, а значит, дорога до: работы, учебы, важных встреч и дел в городе не займет много времени. Улица Университетская уже находится в проекте реконструкции: в следующем году начнутся работы не только по устройству дублеров, но и по обновлению самой дороги. Это существенно улучшит доступность района и сделает маршруты еще комфортнее.
При этом и сегодня отсюда можно быстро добраться до всеми любимого «Глобуса» — путь занимает всего 8 минут, что делает повседневные поездки за покупками удобными и быстрыми.
Дополнительный импульс району даст строительство нового моста через Волгу — он находится всего в двух километрах от квартала и в будущем обеспечит быстрый выезд к правобережной части города. Это расширит маршруты, уменьшит нагрузку на существующие дороги и сделает перемещение по городу комфортнее. Таким образом, «Тверицы» окажутся в центре обновлённой транспортной сети, где каждый маршрут становится короче и удобнее.
Двор без машин – безопасное пространство для семьи
На 28 гектарах формируется полноценная городская среда. Все продумано так, чтобы каждый мог жить спокойно, удобно и красиво.
В жилом комплексе Тверицы будут построены два детских сада вместимостью 250 детей в каждом, а также школа с IT-направленностью. Это логистически выверенная инфраструктура, в которой дорога до образовательных учреждений будет безопасной и удобной.
Для взрослых свои двери откроют магазины и салоны красоты, кафе и пекарни, развивающие кружки и аптеки, расположенные на первых этажах. Также будет построен торговый центр. Для тех, кто заботится о своем здоровье и любит спорт, здесь спроектирован настоящий спортивный кластер: фитнес-клуб с бассейном и SPA, тренажеры под открытым небом на все группы мышц - все для того, чтобы заниматься спортом было удобнее.
Создатели квартала уделили особое внимание дворам. Они будут закрыты от машин, что
обеспечит безопасность и создаст по-настоящему спокойное пространство для семейных прогулок и детских игр. Здесь появятся современные детские площадки и игровые комплексы, зоны для отдыха, уютные беседки, мягкое вечернее освещение, а система видеонаблюдения и электронного доступа позволит родителям чувствовать себя спокойно, даже когда дети играют самостоятельно.

Автомобили при этом не будут мешать жизни: под домами предусмотрены вместительные подземные паркинги. Такое решение освобождает дворы от движения транспорта, делает их тише, чище и безопаснее, а жителям обеспечивает комфортный и организованный подход к дому.
Квартиры на любой вкус: От классики до премиума-класса
Сами дома переменной этажности аккуратно вписаны в ландшафт Заволжья. Их архитектура создает ощущение приватности и тепла. Планировки квартир в новом квартале продуманы так, чтобы подойти под любой ритм и стиль жизни. Здесь особое внимание уделено функциональности: в домах представлены квартиры с правильной геометрией, просторными кухнями-гостиными, мастер-спальнями с отдельными санузлами — такими пространствами, где каждый метр работает на комфорт и удобство жителей.
Тем, кто ищет нечто большее, доступны премиум-форматы, которые редко встречаются в ярославских проектах. Это видовые пентхаусы со вторым светом и панорамными окнами; квартиры с большими террасами, где можно устроить собственное lounge-пространство под открытым небом; и сити-хаусы — уникальные квартиры «на земле» с отдельным входом и приватным двориком-патио, объединяющие свободу загородного дома с удобством городской жизни. Такой выбор форматов позволяет каждому найти жилье, которое будет отражать его собственный стиль жизни.
Выбор отделки по вашим потребностям
В «Тверицах» предусмотрены два варианта отделки квартир. Для тех, кто хочет полностью реализовать собственный дизайн-проект, предлагается отделка вайтбокс — чистовое подготовленное пространство, в котором уже выровнены стены, готова стяжка пола, выполнены все шумные и грязные работы. Это удобная отправная точка для создания индивидуального интерьера без лишних этапов чернового ремонта.
А тем, кто ценит время и предпочитает переезжать сразу в готовый дом, доступна отделка под ключ. Квартира будет полностью подготовлена для проживания: с чистовой отделкой в двух исполнениях — светлом и тёмном, установленной сантехникой и тёплым полом в ванной комнате, межкомнатными дверями, натяжными потолками и ламинатом на полу.
Можно купить квартиру сразу с мебелью, с готовой кухней. Свой вариант меблировки можно будет подобрать под себя на сайте застройщика. Такой вариант позволяет въехать сразу после получения ключей и начать жить в новом квартале, не тратя силы на ремонт.
Ландшафтный парк – зеленый центр квартала
Особое место в «Тверицах» занимает большой ландшафтный парк площадью 3,5. Здесь будут комфортные дорожки, арт-объекты от известных архитекторов и скульпторов, мягкие пространства для прогулок и отдыха. Парк станет местом, куда хочется приходить каждый день — с книгой, с детьми, с собакой, с друзьями или просто чтобы на минуту остановиться и вдохнуть тишину.
Все это делает «Тверицы» не просто новым кварталом, а новым образом жизни. Это город в городе, где каждый элемент — от архитектуры до пешеходных бульваров — создается для человека. Здесь не приходится выбирать между природой и городом, между тишиной и динамикой, между качеством жизни и доступностью инфраструктуры. Здесь всё соединено в одном гармоничном пространстве, где утро начинается с Волги, а день продолжается в комфортном, современном и вдохновляющем городе будущего.
Именно в таких местах хочется жить. Именно в таких кварталах начинается обновление больших городов. «Тверицы» — это точка роста Ярославля, новое пространство притяжения, новый адрес, где можно выбрать свой формат жизни.
А уже сейчас работают офисы продаж в БЦ «Маяк», ТРЦ «Аура», ГК «Волга Life резиденции», ГК «Норские резиденции» и в ближайшее время откроется офис прямо в строящемся городском квартале «Тверицы» — чтобы каждый желающий мог увидеть, как район с историей обретает новое дыхание, сохраняя при этом свою неповторимую атмосферу. Звоните 8 (4852) 700-555 или выберите новую квартиру в «Тверицах» на сайте goodgrad.ru
