На 28 гектарах формируется полноценная городская среда. Все продумано так, чтобы каждый мог жить спокойно, удобно и красиво.

В жилом комплексе Тверицы будут построены два детских сада вместимостью 250 детей в каждом, а также школа с IT-направленностью. Это логистически выверенная инфраструктура, в которой дорога до образовательных учреждений будет безопасной и удобной.

Для взрослых свои двери откроют магазины и салоны красоты, кафе и пекарни, развивающие кружки и аптеки, расположенные на первых этажах. Также будет построен торговый центр. Для тех, кто заботится о своем здоровье и любит спорт, здесь спроектирован настоящий спортивный кластер: фитнес-клуб с бассейном и SPA, тренажеры под открытым небом на все группы мышц - все для того, чтобы заниматься спортом было удобнее.