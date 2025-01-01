 
 
 

Не слова, а действия:

 

какой вклад в жизнь Сыктывкара внесла партия ”Новые люди” в 2025 году

Жители города знают – порой тяжело справиться со многими вопросами, касающимися социальной поддержки, безопасности и даже защиты прав животных. Но за 2025 год произошло многое, и сыктывкарцы разрешили свои трудности благодаря помощи партии ”Новые люди”. 
 
  • “Я в деле”: проект партии “Новые люди”
    01
Это крупная всероссийская образовательная программа для молодежи, которая помогает освоить предпринимательские навыки, создать собственный бизнес-проект и найти единомышленников, предлагая бесплатные курсы, менторство и практические задания с реальными экспертами, а также формирует сильное сообщество по всей России. В этом году партия оказала поддержку молодым предпринимателям в укреплении компетенций.
 
  • Экология
    02
Партия продвигала и поддерживала повестку охраны окружающей среды в Республике Коми. Круглые столы по экологии с решением насущных проблем, большое количество роликов о важности поддержания природы. Один из сторонников партии – Александр Неськин, владелец ООО “ПВС” - предприятия, занимающегося переработкой вторичного сырья: макулатуры, стекла, пластика, полиэтилена.
 
  • Зоозащита
    03
С начала существования партии в регионе ”Новые люди” всегда обращали внимание на проблемы брошенных животных. На регулярной основе проводятся акции в помощь зооцентрам и приютам республики. 
Чаще всего “Новые люди” помогали зооцентру “Добрые сердца” в Эжве и приюту “Лучик Добра” в Корткеросском районе. За это сыктывкарцы ставят отдельный лайк — жизнь животных зависит от нас!
 
  • Уборка улиц
    04
Делать жизнь комфортной, чистой и приятной – одна из ключевых задач партии. На это было брошено много сил и времени, а результаты радовали жителей города. Трогательная история произошла в одном из районов Сыктывкара. В партию обратилась женщина и рассказала про свою собаку, поранившую лапу по адресу: улица Куратова, 68. “Новые люди” сразу же собрались и выехали на место: в дружной, теплой и доброй компании они провели уборку. С питомцем уже все хорошо, и теперь жители спокойно выгуливают своих братьев меньших.
 
  • Помощь бойцам
    05
Гуманитарная помощь в горячих точках – обязанность, исполняющаяся ответственно и по всем правилам. Благодаря поддержке они могут чувствовать себя под надежной защитой!
 
  • Спорт
    06
Организация спортивных мероприятий – приоритет, ценность которого невозможно недооценивать. Одна из прошедших активностей была посвящена самбо – 250 юных бойцов из разных уголков Коми и Архангельской области вышли на ”Открытый ковер”, где “Новые люди” выступили спонсорами. Каждый бросок, каждая удержанная секунда участников говорили о невероятной воле к победе, уважении к сопернику и настоящем спортивном характере. Победители получили в подарок гаджеты – часы и колонки.
 
  • “Ангелы добра”
    07
Целый год они дарили жителям Республики Коми улыбки. Через экран наворачиваются слезы: таких теплых акций проводится мало, и эта – одна из них.
 
  • “Заступник”
    08
Приложение, о котором не знает разве что тот, кто не следит за новостями: в сыктывкарском Лесозаводе произошел вопиющий случай преследования в августе 2025 года. Анна со своей дочерью возвращались домой и стали жертвами погони. Мужчина держал в своей руке нечто похожее на арматуру, явно затевая недоброе. После инцидента партия укрепила поддержку в продвижении приложения “Заступник” и запустила тестовый режим, работающий даже без интернета. О новостях и обновлениях граждане следят в официальной группе ВКонтакте.
 
  • “Проблемрадар”
    09
Ну и последнее, но не по важности: запуск приложения, отвечающего за решение насущных проблем жителей Республики Коми. Обращения оперативно рассматриваются напрямую активистами и представителями власти, моментально берутся на контроль, а самое главное – решаются в определенные сроки в зависимости от сложностей вопроса. Но, как видите по новостям партии, все текущие задачи были решены до 31 декабря 2025 года.
 
Кроме того, по итогам выборов партия “Новые люди” впервые представлена в Государственном совете Республики Коми. В результате депутатом стал Алексей Потёмкин. Еще одно важное достижение — Ольга Бабик избрана муниципальным депутатом в Удорском районе.
 
 
О чем это говорит читателям? Во-первых, не беспокойтесь о трудностях – все они решаемы. Во-вторых – партия проделала колоссальную работу, и в 2026 году жителей Коми ждут еще более обширные, мощные и сильные проекты. “Новые люди” развиваются, растут и набирают единомышленников в свою команду, помогают гражданам чувствовать себя в безопасности. Тот список, что ныне опубликован, не полный – просто не хватит символов, чтобы описать все проекты и действия, что были совершены. Для ознакомления с ними, а также с текущими и будущими планами и движениями партии подписывайтесь на официальное сообщество ВКонтакте и не будьте равнодушными. С вашей помощью и обратной связью можно добиться многого.
