«SOS» в кармане: как приложение «Заступник» помогает детям в Коми избежать опасности

Родители в Коми могут в режиме онлайн не только отслеживать, где находятся их дети, но и оперативно отреагировать, если с ними что-то случилось. Для этого достаточно скачать в мобильные телефоны (свой и ребенка) бесплатное приложение «Заступник».
О ценных возможностях уникального отечественного мобильного приложения рассказали в столице Коми на встрече с прессой представители реготделения партии «Новые люди». В масштабах страны это ноу-хау было разработано пять лет назад при поддержке партии специалистами АНО «Центр помощи «Заступник»» и резидентами инновационного кластера (наукограда) «Сколково».
- Благодаря приложению на главный экран телефона выводится виджет с кнопкой «sos», при нажатии которой ребенком (даже при заблокированном экране) громкий сигнал поступит на мобильник родителя. В том числе, если у папы или мамы гаджет в беззвучном режиме, - рассказал участник встречи по видеосвязи из Москвы Дмитрий Иванов, координатор АНО «Центр помощи «Заступник»». - Кроме того, на случай, если ребенок побоится достать телефон рядом с опасным человеком, он может потрясти его трижды у себя в кармане, и тревожная кнопка сработает.

– Приложение можно скачать на сотовый телефон – свой и своих детей - любой модели и марки бесплатно. И привязать их друг к другу, - пояснил журналистам руководитель реготделения партии «Новые люди» в Коми Алексей Потёмкин. – Я сам – папа. Сыну десять лет. Тот возраст, когда ребенку все интересно, а мы, взрослые, должны иметь возможность прийти на помощь, случись что, в первые же минуты.
– Мы, спортсмены, принимаем активное участие в общественной жизни города и республики, - сказал Владислав Токаев, заместитель председателя Федерации САМБО в Коми. - Поэтому поддерживаю проект «Заступник», координатором которого является мой друг и, тоже самбист, Алексей Потемкин.

Родительское сообщество активно сплачивается на базе «Заступника» уже во многих регионах страны на протяжении последних пяти лет. У нас, в Коми, приложение появилось в мае текущего года. За этот небольшой пока промежуток времени от детей уже поступило более двух десятков сигналов.
В основном, в ситуациях школьного буллинга, приступа хронических болезней и преследования незнакомцами. Приложением пользуются более пяти тысяч человек. Из этого количества порядка двух с лишним тысяч – дети, а остальные – это их родители и люди «ближнего круга»: бабушки и дедушки, тренеры из спортивных секций ребят, а также их классные руководители в школах.

– «Чужих детей не бывает!» - таково кредо этого социально значимого проекта. Я активно его поддерживаю, поскольку в волонтерстве уже 15 лет и понимаю, насколько важно вовремя оказаться в нужном месте, чтобы помочь ребенку, - высказался руководитель волонтерской организации при Минспорте Коми Роман Гольке-Эберт, отец двоих детей.
Его поддержали и другие партнеры проекта в Коми – Иван Остяков, заместитель главврача Республиканской клинической детской больницы и Мария Давыдова, опытный юрист, представитель частного социального центра в Сыктывкаре «Ваше право».

Суть функционирования приложения оптимальна и проста: когда на мобильник поступает сигнал от ребенка, взрослые, которые в данный момент в непосредственной близости, приходят на помощь туда, где находится ребенок. В приложении видно его месторасположение и оно способно проложить для взрослого по онлайн-карте самый короткий маршрут – чтобы добраться как можно быстрее.

Причем помочь могут не только родители нажавшего тревожную кнопку ребенка, но и сторонние взрослые из числа представителей родительского сообщества, зарегистрированные в «Заступнике». Если же родитель  или другие взрослые не имеют возможности сами оперативно прибыть на место происшествия, то могут сообщить о проблеме по телефонам экстренных служб, чтобы вызвать правоохранительные органы.
Эффект от работы мобильного приложения лучше всего подтверждает статистика органов правопорядка: в тех регионах, где «Заступник» запущен несколько лет назад, количество происшествий с подрастающим поколением официально сократилось от 30-ти до 70-ти процентов.

В новом учебном году, который начнется уже менее чем через полмесяца, приложение будут продвигать в нашей Республике по линии учебных заведений. Соответствующие договоренности достигнуты с руководством Минобрнауки Коми, чтобы масштабировать количество пользователей.

На встрече со СМИ также прозвучала идея наладить взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ через Службу Коми стройжилтехнадзора. Актив реготделения партии «Новые люди» в городах и районах готов предоставить управленцам жилфондом листовки с куар-кодом для скачивания приложения, чтобы они повесили их на информационные стенды в подъездах многоквартирных домов.

Так о важном онлайн-помощнике узнает еще больше жителей разных уголков нашего региона.
