«SOS» в кармане: как приложение «Заступник» помогает детям в Коми избежать опасности

- Благодаря приложению на главный экран телефона выводится виджет с кнопкой «sos», при нажатии которой ребенком (даже при заблокированном экране) громкий сигнал поступит на мобильник родителя. В том числе, если у папы или мамы гаджет в беззвучном режиме, - рассказал участник встречи по видеосвязи из Москвы Дмитрий Иванов, координатор АНО «Центр помощи «Заступник»». - Кроме того, на случай, если ребенок побоится достать телефон рядом с опасным человеком, он может потрясти его трижды у себя в кармане, и тревожная кнопка сработает.



– Приложение можно скачать на сотовый телефон – свой и своих детей - любой модели и марки бесплатно. И привязать их друг к другу, - пояснил журналистам руководитель реготделения партии «Новые люди» в Коми Алексей Потёмкин. – Я сам – папа. Сыну десять лет. Тот возраст, когда ребенку все интересно, а мы, взрослые, должны иметь возможность прийти на помощь, случись что, в первые же минуты.