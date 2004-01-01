Стоит ли давать физическую нагрузку на учеников в современных реалиях?
Все знают, что учеба требует умственного напряжения, а спорт или физкультура необходимы для гармоничного развития, здоровья и даже успеваемости.
Исследования показывают, что школьники, которые регулярно занимаются спортом, часто учатся лучше, чем их малоподвижные сверстники.
Даже 1–2 часа умеренной физической активности в день значительно снижают риски лишнего веса и различных заболеваний.
А сколько физической активности нужно школьникам? Если говорить о неспортивном ребенке, то оптимально – 60 минут умеренной активности в день, согласно рекомендациям ВОЗ.
Если это ребенок-спортсмен, то его нагрузка варьируется в зависимости от возраста и уровня подготовки от 6 до 22 часов в неделю. В данном случае важно следить за восстановлением, питанием и сном.
Выбирайте, например, активность по темпераменту:
– гиперактивным детям – игры с правилами (футбол, баскетбол), бокс, борьба, бег;
– интровертам – плавание, скалолазание, теннис;
– неспортивным детям – танцы, бадминтон, шахматы.
Спорт — это ”тренажер для характера”. Задача родителя заключается в помощи ребенку перенести спортивные навыки в повседневную жизнь и учебу. Например, дисциплину, упорство и планирование.
