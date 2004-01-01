готовимся к школе комплексно
Больше, чем тетради и ручки:
Напомните школьнику о правилах личной гигиены. Это особенно важно в подростковом возрасте – из-за гормональных изменений кожа может изменяться, и ребенку важно качественно ухаживать за ней. Если существует проблема с состоянием внешнего вида – это повод обратиться к необходимым специалистам и подобрать правильный уход.

А для того, чтобы взрослые не беспокоились о безопасности, обсудите с ребенком, как вести себя в различных ситуациях. Объясните, куда можно обратиться за помощью в случае опасности.

Редакция газеты ”Про Город” собрала советы специалистов, чтобы помочь школьникам и их родителям без стресса подготовиться к 1 сентября.
Лето подходит к концу, и вот уже на горизонте замаячил первый звонок. Подготовка к школе – это время волнений и приятных хлопот. Но давайте взглянем на этот процесс шире, чем просто на покупку учебников и новенького пенала. Ведь успешная учеба – это комплексный подход, включающий в себя не только интеллектуальную готовность, но и физическую форму, безопасность и, что немаловажно, уверенность в себе, которая во многом зависит от внешнего вида.

Каникулы – это время свободы и активных игр. Но резкий переход к сидячему образу жизни в школе может стать стрессом для организма. Поэтому важно заранее позаботиться о качественной мебели и фурнитуре и прививать детям любовь к спорту.
Безопасность
Красота
Мебель
Спорт
Безопасность
Буллинг и преследование:
как сделать жизнь детей безопаснее
Скоро наступит 1 сентября, а это значит, что многие школьники начнут ходить до учебного заведения одни. Однажды может произойти момент, когда ребенку понадобится помощь взрослого, но его не будет рядом.

Чтобы обеспечить школьнику возможность быть спасенным тогда, когда произойдет опасная ситуация, стартует масштабный социальный проект в сотрудничестве с АНО ”Центр помощи “Заступник”” и резидентами Сколково при поддержке партии ”Новые люди”.

Как отметил Алексей Потёмкин, руководитель партии ”Новые Люди”, запуск приложения ”Заступник”- это важный шаг к созданию безопасной среды для наших детей.

Это бесплатное мобильное приложение, которое уже доказало свою эффективность. Оно помогает детям в экстренных ситуациях с сигналом SOS* и мгновенной передачей координат. Более 5200 детей получили помощь за последний год, а в пилотных регионах ”Заступник” уже снизил количество происшествий на 30-70%.

Принцип работы прост: при возникновении опасной ситуации нужно нажать тревожную кнопку, и сигнал мгновенно поступает экстренным службам и волонтерам.

Человек, находящийся ближе всего к ребенку, видит его местоположение на карте, может проложить кратчайший маршрут. Он слышит, что происходит вокруг и остается на связи с родителями. Это позволяет оперативно оказать помощь и обеспечить безопасность.

Приложение помогает детям и подросткам в самых разных опасных ситуациях: при буллинге, агрессии со стороны сверстников или взрослых, преследовании на улице. А также, если ребенок потерялся или испытывает страх по поводу происходящего вокруг него.

Присоединяйтесь и вы.
Приложение ”Заступник” уже начало свою работу в Республике Коми (6+)

Мебель
Знаете ли вы, что правильно организованное рабочее место — это половина успеха в учебе?
Школьный уголок — не просто место для выполнения домашних заданий. Это территория, где ваш ребенок будет концентрироваться, формировать правильные привычки и чувствовать себя уверенно.

Что важно учесть:
– правильное освещение;
– наличие эргономичной мебели;
– удобство хранение учебников;
– комфортную посадку;
– отсутствие отвлекающих факторов.

Компания ”Мебель Снаб” сделает все необходимое для создания идеального учебного пространства:
– функциональные письменные столы;
– системы хранения для учебников и канцелярии;
– уютные полки для любимых книг.

Консультанты помогут создать идеальное рабочее место для вашего школьника.
Спорт

Стоит ли давать физическую нагрузку на учеников в современных реалиях?

Все знают, что учеба требует умственного напряжения, а спорт или физкультура необходимы для гармоничного развития, здоровья и даже успеваемости.


Исследования показывают, что школьники, которые регулярно занимаются спортом, часто учатся лучше, чем их малоподвижные сверстники.


Даже 1–2 часа умеренной физической активности в день значительно снижают риски лишнего веса и различных заболеваний.

А сколько физической активности нужно школьникам? Если говорить о неспортивном ребенке, то оптимально – 60 минут умеренной активности в день, согласно рекомендациям ВОЗ.


Если это ребенок-спортсмен, то его нагрузка варьируется в зависимости  от возраста и уровня подготовки от 6 до 22 часов в неделю. В данном случае важно следить за восстановлением, питанием и сном.


Выбирайте, например, активность по темпераменту:

– гиперактивным детям – игры с правилами (футбол, баскетбол), бокс, борьба, бег;

– интровертам – плавание, скалолазание, теннис;

– неспортивным детям – танцы, бадминтон, шахматы.


Спорт — это ”тренажер для характера”. Задача родителя заключается в помощи ребенку перенести спортивные навыки в повседневную жизнь и учебу. Например, дисциплину, упорство и планирование.


А благодаря спортивному центру ”Скала” ваш ребенок сможет совмещать как учебу, так и двигательную активность без ущерба образованию.

Красота
Здоровая и красивая кожа в будущем зависит от ваших действий в настоящем
Прыщи, жирный блеск, воспаления – для подростка это не просто слова из рекламы крема. Это ежедневная борьба с самим собой, которая происходит не только дома перед зеркалом, но и в школе. Но эту проблему можно решить, начав с правильного домашнего ухода.

А чтобы он был комплексным, удобным и эффективным, магазин Lozanna* собрал для вас готовые наборы средств для разных состояний кожи.

Каждый набор – это продуманные формулы, проверенные временем и результатами, в минималистичной брендированной косметичке. В подарок дарят мягкие махровые манжеты для умывания, которые делают ритуал ухода еще комфортнее.

В коллекции:
– A-cleanic pack*** – для жирной и кожи с акне;
– Calme pack**** – для чувствительной кожи;
– Skin drink pack***** – для сухой и обезвоженной кожи.

Тем самым вы закрываете базовые этапы: очищение, восстановление, увлажнение и интенсивный уход.

Приобретая любой набор, вы экономите 15% и не тратите время на лишние поиски и сомнения. Получите готовый уход, премиальное оформление и подарок внутри!
