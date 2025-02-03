Ощущение, будто попадаете в тропический оазис, охватывает с первых секунд. Посетители перешагивают порог и оказываются в волшебном мире улыбок и релакса. В аквапарке царит атмосфера безудержного веселья и умиротворения, где шум воды смешивается с радостными возгласами гостей. Современный дизайн создает иллюзию вечного лета, даже если за стенами бушует непогода.
“Дружба” работает ежедневно с 9:00 до 21:00, предлагая гостям насыщенную программу. В распоряжении посетителей:
— три бассейна с разной глубиной;
— семь горок различной экстремальности: от плавных спусков для детей до почти вертикального “Цунами”;
— джакузи — особый восторг вызывает термальная зона;
— необычные активности: зомби-тир с интерактивными мишенями, где игроки соревнуются в меткости, и традиционные парные – русская баня с вениками и сухой хамам для оздоровления организма.
На втором этаже расположено кафе. В меню – не только фастфуд (пицца, бургеры, картофель фри), но и полезные опции. Интересный факт: если вы попробуете блюда в этом месте, то бесконечно влюбитесь в предлагаемый ассортимент.
Температура воды (30-31°C) и воздуха поддерживается автоматически. За порядком следят спасатели с многолетним опытом работы. Гостям предоставляются бесплатные жилеты, а в раздевалках – шкафчики с электронными замками и фены.
По субботам и праздничным дням в аквапарке проходят тематические вечеринки со световым шоу.
“Дружба” – это не просто аквапарк, а место, где рождаются воспоминания. Аромат хвои в сауне, адреналин на горках, уют шезлонгов у бассейна – здесь каждый момент превращается в маленький праздник. Подпишитесь на рассылку, чтобы получить специальные предложения