"Мама Рома" –

вкуснее не бывает!

И именно Мама, как в легенде — мама-волчица, вскормившая Рема и Ромула – братьев, основавших вечный город Рим – столицу Италии.



Ресторан “Мама Рома” находится в центре города, на пересечении улиц Молодой Гвардии и Карла Маркса.



Каждое утро в этом итальянском ресторане начинается с растопки дровяной помпейской печи, единственной в городе! Ее специально для “Мамы Рома” собирал потомственный итальянский печник Foglia Giuseppe вместе со своим сыном Foglia Gianluca. Дровяная печь – сердце ресторана, ведь при строительстве заведения все начиналось с нее. Именно в ней повара готовят самую настоящую неаполитанскую пиццу и фирменную фокаччу (фирменную тонкую лепешку) с разнообразными начинками при температуре 485 градусов. Тесто замешивают и настаивают на настоящей легендарной итальянской муке Ambrosio. Именно из нее была приготовлена первая пицца Маргарита!



Одной итальянской пиццы всегда мало, поэтому в ресторане в будни действует акция – две одинаковые пиццы по цене одной.

Лучшее начало дня – это итальянский завтрак в ресторане “Мама Рома”. Итальянцы любят начинать свой день с легкого завтрака: со свежей выпечки и чашечки ароматного кофе.

В новом меню для вас подготовили не только настоящий итальянский сет из круассана и кофе, но и другие полезные и сытные варианты завтраков. Завтраки действуют с понедельника по пятницу, с 08:30 до 11:00.



В “Мама Рома” большое разнообразное основное меню. Здесь вы насладитесь традиционными и современными блюдами всех регионов Италии.



С понедельника по пятницу ресторан дарит скидку на основное меню в размере 20% для всех гостей.

"Мама Рома" как добрая заботливая мама для всех и всегда найдет что-нибудь свое.



В ресторане четыре зала, каждый из них индивидуален. В одном есть игровая комната для “бамбини” - маленьких гостей. Родители могут спокойно отдыхать, пока их чадо играет под присмотром сотрудника. В центральном зале гости могут наблюдать за виртуозной работой пиццайоло и горящим огнем печи, так как она находится именно здесь. В следующем зале также работает открытая кухня, всегда можно подсмотреть за выдачей блюд. Не стоит забывать и про отдельный закрытый зал на 8-12 мест для деловых встреч и семейных торжеств.



Ресторан ежедневно работает с 8:30 до 23:00 с понедельника по пятницу. А субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00.



Действует доставка пиццы и еды на дом по Кирову. Заказы принимаются с 11:00 до 22:30 ежедневно.