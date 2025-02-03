Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке
Путешествие по Вятке
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности

Вятка: путеводитель по культурным
и природным местам центральной России

Город, ныне известный как Киров, за более чем шестьсотлетнюю историю сменил несколько названий: Вятка, Хлынов, снова Вятка и, наконец, Киров. Несмотря на все эти изменения, он сохранил атмосферу прошлого. Гуляя по его улочкам, легко представить себя в дореволюционной России. Храмы и монастыри напоминают о царских временах, а живописные парки, сады и уникальные музеи добавляют особый шарм. Киров связан с такими знаменитыми личностями, как Александр Грин, Михаил Салтыков-Щедрин и Константин Циолковский, что подчеркивает его важность для российской культуры, науки и истории. Для осмотра всех достопримечательностей потребуется несколько дней, но чтобы влюбиться в него, хватит и пары часов.
Воровского, д. 92
Карла-Маркса, д.89

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

”Подключаем к природе — заряжаем счастьем!”

Для бронирования звоните по телефону: 8(912)700-95-65.
Номер в госреестре № С0020251973 от 03.02.2025г.
Реклама ИП Корзунина Е.Н. ИНН 431204326845 Erid=2W5zFJSfhFN
Именно под таким лозунгом работает TERRA GLAMP, находящийся в 40 километрах от Кирова в Слободском районе. Создатели пространства разработали продукт, философия которого тесно связана с природой, с нахождением и сном на открытом воздухе. Философия глэмпинга — свобода души и тела.

Здесь можно проникнуться шорохом травы, дуновением ветра, шумом течения реки. Невероятное удовольствие — наслаждаться здесь запахами разнотравья или вкусным чаем.

Пространство удачно встроено в природный ландшафт, где берег реки Вятки и песчаный пляж, сосновый бор, грибы и ягоды находятся в шаговой доступности для гостей глэмпинга.

TERRA GLAMP — это 9 уютных сафари-тентов, с двумя спальными кроватями и белоснежным бельем с видом на реку Вятка. Вместимость составляет от 2 до 4 человек, максимальное количество гостей — 36 человек.

Душевая и туалеты находятся в отдельном санитарном блоке. Большая беседка-столовая укомплектована всем необходимым для организации полноценного питания. Это — территория уюта и комфорта.

В пространстве возможно проведение камерных свадеб, юбилеев, корпоративов, йога-туров и ретритов.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

“Поляна сказок” в Кирове: где рождаются детский восторг и взрослые улыбки

Адрес в Кирове: Александровский сад, ежедневно с 10:00 до 21:00
Телефон: 8(83361)5-17-82.
ИНН 434500207064 ИП Целищев А. В. - Erid=2W5zFGGmThS
Если, гуляя по Александровскому саду, вы услышите звонкий смех и радостные крики — знайте: где-то рядом “Поляна сказок”. Этот парк аттракционов давно стал любимым местом для семейного отдыха, где каждый — от малышей до родителей — находит развлечение по душе. Всегда хочется провести время с близкими, и у посетителей парка есть потрясающая возможность этим насладиться.

Здесь даже самые юные гости не заскучают: веселый паровозик провезет их по сказочным уголкам, карусели закружат в вихре ярких эмоций, а батуты и лабиринты позволят выплеснуть море энергии. Малыши будут в восторге от такого развлечения. Мальчики — от аттракционов-машинок, а девочки — от лошадок.

Ребята постарше и взрослые могут устроить гонки на электромобилях или веломобилях. А может, испытать себя на водных аттракционах, где брызги, ветер и адреналин добавляют остроты в соревнование. В парке есть лодки в виде лебедей — любимое развлечение для совместных водных прогулок.

Самые отважные отправляются покорять “Калипсо” — аттракцион, где крутые виражи и невесомость создают ощущение межгалактического путешествия. Тем, кто не боится головокружительных высот, стоит попробовать “НЛО”. Яркие эмоции, невероятные ощущения и отвлеченность от ежедневной рутины гарантированы!

“Поляна сказок” — это не только аттракционы, но и яркие декорации, идеальные для запоминающихся снимков. Каждый уголок парка создает неповторимую атмосферу настоящего волшебства.

Приходите всей семьей — зарядитесь радостью и весельем!

Аквапарк “Дружба” — мир водных приключений и беззаботного отдыха

Адрес в Кирове: улица Грибоедова, 15.
Подробная информация по телефону: 8(833)222-07-37.
Реклама ООО “КРИД” ИНН 4345487181 ОГРН 1184350015585 Erid=2W5zFHgK7gL
Ощущение, будто попадаете в тропический оазис, охватывает с первых секунд. Посетители перешагивают порог и оказываются в волшебном мире улыбок и релакса. В аквапарке царит атмосфера безудержного веселья и умиротворения, где шум воды смешивается с радостными возгласами гостей. Современный дизайн создает иллюзию вечного лета, даже если за стенами бушует непогода.

“Дружба” работает ежедневно с 9:00 до 21:00, предлагая гостям насыщенную программу. В распоряжении посетителей:
— три бассейна с разной глубиной;
— семь горок различной экстремальности: от плавных спусков для детей до почти вертикального “Цунами”;
— джакузи — особый восторг вызывает термальная зона;
— необычные активности: зомби-тир с интерактивными мишенями, где игроки соревнуются в меткости, и традиционные парные – русская баня с вениками и сухой хамам для оздоровления организма.

На втором этаже расположено кафе. В меню – не только фастфуд (пицца, бургеры, картофель фри), но и полезные опции. Интересный факт: если вы попробуете блюда в этом месте, то бесконечно влюбитесь в предлагаемый ассортимент.

Температура воды (30-31°C) и воздуха поддерживается автоматически. За порядком следят спасатели с многолетним опытом работы. Гостям предоставляются бесплатные жилеты, а в раздевалках – шкафчики с электронными замками и фены.

По субботам и праздничным дням в аквапарке проходят тематические вечеринки со световым шоу.

“Дружба” – это не просто аквапарк, а место, где рождаются воспоминания. Аромат хвои в сауне, адреналин на горках, уют шезлонгов у бассейна – здесь каждый момент превращается в маленький праздник. Подпишитесь на рассылку, чтобы получить специальные предложения

Проведите незабываемое лето в кругу семьи

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.
Адрес в Кирове: улица Орловская, 12Б.
Подробная информация по телефону: 8(919)527-33-76.
Реклама ИП Александрова А. Е. ИНН 434588040042 Erid=2W5zFGYeUEk
*Предложение действует при предъявлении соответствующих документов.
Как приятно после трудовой недели наконец-то отдохнуть с близкими, понежиться на солнце и наслаждаться беззаботным временем. Ощущение, что вы попадаете в мир грез и фантазий можно получить, посетив прекрасное место — семейный парк развлечений “МультиЛэнд”.

Он располагается в удобном районе — самом центре города. Вашему вниманию представлены более 20 аттракционов для всей семьи:

1. Экстремальные: “Микс”, “НЛО” и “Башня падения”.
2. Семейные: “Электролодочки”, “Батутная арена”, “Дорожный патруль”, “На волне”, “Осьминожка”, “Бамперные машинки”, “Аркады”, “Тир”, “Веломобили”.
3. Детские: “Паровозик”, “Летающий автомобиль”, “Лошадки”, “Река приключений”, “Батут”, “Лабиринт”, “Самолетик”, “Пират”, “Летающая скамья”, “Рыбалочка”.

Парк организовал для своих посетителей уникальное предложение. При пополнении карты оплаты в кассе или онлайн вам начислят бонусы:
— от 1000 до 2999 рублей — +20%;
— от 3000 до 4999 рублей — +30%;
— от 5000 рублей — +40%;
— многодетным, малоимущим, семьям участников боевых действий* от 1000 до 2999 рублей — +30%. На суммы более 3000 рублей действует общая бонусная система.

Также можно получить выгодные предложения в день рождения ребенка*  — + 50% бонусами при оплате на сумму от 2000 рублей. Действует в день рождения и два дня после. Акция действует до 18 лет.

На территории парка работают киоск с любимыми сладостями и кафе.

Подробная информация по телефону: 8(919)527-33-76.

1 бонус равняется 1 рублю. Не подлежат конвертации в рубли, обналичиванию и снятию, не сгорают. Акция не суммируется с другими предложениями парка. Бонусами можно оплатить до 100% посещения.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

"Мама Рома" –
вкуснее не бывает!

► Адрес в Кирове: улица Карла Маркса, 89.
Телефоны: 8(922)-993-07-33, 8(8332)-41-33-23.
ООО «СКАППИ» ИНН 4345535910 ОРГН 1254300001196 Erid=2W5zFH36Mhz
И именно Мама, как в легенде — мама-волчица, вскормившая Рема и Ромула – братьев, основавших вечный город Рим – столицу Италии.

Ресторан “Мама Рома” находится в центре города, на пересечении улиц Молодой Гвардии и Карла Маркса.

Каждое утро в этом итальянском ресторане начинается с растопки дровяной помпейской печи, единственной в городе! Ее специально для “Мамы Рома” собирал потомственный итальянский печник Foglia Giuseppe вместе со своим сыном Foglia Gianluca. Дровяная печь – сердце ресторана, ведь при строительстве заведения все начиналось с нее. Именно в ней повара готовят самую настоящую неаполитанскую пиццу и фирменную фокаччу (фирменную тонкую лепешку) с разнообразными начинками при температуре 485 градусов. Тесто замешивают и настаивают на настоящей легендарной итальянской муке Ambrosio. Именно из нее была приготовлена первая пицца Маргарита!

Одной итальянской пиццы всегда мало, поэтому в ресторане в будни действует акция – две одинаковые пиццы по цене одной.
Лучшее начало дня – это итальянский завтрак в ресторане “Мама Рома”. Итальянцы любят начинать свой день с легкого завтрака: со свежей выпечки и чашечки ароматного кофе.
В новом меню для вас подготовили не только настоящий итальянский сет из круассана и кофе, но и другие полезные и сытные варианты завтраков. Завтраки действуют с понедельника по пятницу, с 08:30 до 11:00.

В “Мама Рома” большое разнообразное основное меню. Здесь вы насладитесь традиционными и современными блюдами всех регионов Италии.

С понедельника по пятницу ресторан дарит скидку на основное меню в размере 20% для всех гостей.
"Мама Рома" как добрая заботливая мама для всех и всегда найдет что-нибудь свое.

В ресторане четыре зала, каждый из них индивидуален. В одном есть игровая комната для “бамбини” - маленьких гостей. Родители могут спокойно отдыхать, пока их чадо играет под присмотром сотрудника. В центральном зале гости могут наблюдать за виртуозной работой пиццайоло и горящим огнем печи, так как она находится именно здесь. В следующем зале также работает открытая кухня, всегда можно подсмотреть за выдачей блюд. Не стоит забывать и про отдельный закрытый зал на 8-12 мест для деловых встреч и семейных торжеств.

Ресторан ежедневно работает с 8:30 до 23:00 с понедельника по пятницу. А субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00.

Действует доставка пиццы и еды на дом по Кирову. Заказы принимаются с 11:00 до 22:30 ежедневно.

На юго-западе города открылся новый итальянский ресторан Mama Roma

Адрес в Кирове: улица Воровского, 92.
Часы работы: с 11:00 до 23:00.
Телефон для связи: 430-430.
Реклама ООО “АМАЛЬФИ” ИНН 4345536640 ОГРН 1254300002164
*Мама рома. **Гурметто. Erid=2W5zFGSvcg8
Неаполитанская пицца, шведский стол в обеденное время, витрина с оригинальными продуктами из Италии и радушное гостеприимство — это все про новое пространство, которое теперь доступно для каждого.

Основа всех ресторанов Mama Roma* — настоящая печь, созданная руками потомственных итальянских печников. Бэппе Фолья из Неаполя и его сын специально приехали из Южной Европы, чтобы сложить ее по всем канонам. Сначала появилась она, а уже вокруг строился весь ресторан.

На открытом огне при 490 градусах пицца готовится всего за 2 минуты! Ее отличают воздушный бортик, сочная начинка и характерные “леопардовые” пятна. Ресторан готовит ее по рецепту, защищенному ЮНЕСКО, для использования которого необходимо специальное разрешение.

Визитная карточка ресторана — витрина Gourmetto** с продукцией прямиком из Италии: гигантские оливки, оливковое масло, паста различных видов, томаты в собственном соку, зерновой и молотый кофе, сыры, соуса и напитки — все это фирменная продукция Mama Roma.

Ресторан рассчитан на 120 гостей, и здесь тщательно продумано зонирование: работают два бара — кофейный и коктейльный. Помимо общего зала предусмотрены ВИП-комнаты на разное количество гостей, есть комфортная зона ожидания заказов на вынос со столиками. Конечно, присутствует и игровая с лабиринтом и сухим бассейном для детей и отдельный зал, прилегающий к ней.

Итальянский ресторан — это чудесное место для отдыха.

Вся мебель привезена из Италии, а декор и люстры созданы в ручную. Мрамор, паркет, терракотовая плитка — все говорит об уникальности. Большое количество комнатных растений добавляет уюта, словно вы находитесь в гостях у итальянской семьи.