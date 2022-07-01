“Мусорная реформа”: борьба Руслана Магомедова за справедливость или кому выгоден скандал

Комментарий юриста



— В соответствии с заключенным между Республикой Коми и ООО “Региональный оператор Севера” соглашением последний принял на себя обязательство с 1 ноября 2018 года до 31 декабря 2027 года оказывать услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми, в том числе обеспечивая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение, — говорит Алексей Сивков.



— С момента начала деятельности ООО “Региональный оператор Севера” с 1 ноября 2018 года огромное количество предпринимателей и юридических лиц вынуждены защищать свои права. В том числе доказывать в судебном порядке право платить за реальное количество вывезенных контейнеров.



По его словам, регоператор фактически игнорирует разъяснения уполномоченных органов власти Республики Коми о порядке выстраивания отношений с потребителями услуг по обращению с ТКО. Он использует укрупненные нормативы накопления, установленные Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 30 декабря 2016 года № 20/24-Т.



— В отношениях с ИП Магомедовым Р. И. ООО “Региональный оператор Севера” определяет размер задолженности предпринимателя исходя не из реально вывезенных контейнеров под ТКО, а применяя к торговому центру самый высокий норматив в размере 0,28 куб.м/год. При этом разъяснения Комитета Республики Коми по тарифам о том, что арендаторы помещений торгового центра осуществляют различные виды деятельности и для каждого из них установлены отдельные нормативы игнорируются, — комментирует Алексей Сивков.



По расчетам ООО “Региональный оператор Севера” ИП Магомедов Р. И. должен заплатить за каждый месяц услуг с 2021 по 2023 год более 200 000 рублей. А по расчетам самого предпринимателя, подтвержденного уполномоченным органом, не более 55 000 рублей.



— За 6 лет реализации “реформы чистоты” не созданы объекты утилизации и обработки ТКО. Раздельный сбор отходов носит фрагментарный характер, а существующие полигоны захоронения ТКО подлежат закрытию. То есть задачи реформы фактически не решены, — сообщает юрист.



Согласно открытым данным, с 01 января 2020 года ООО “Региональный оператор Севера” являлся участником более чем в 2700 арбитражных делах, а с начала этого года им самим инициированы уже более 250 судебных разбирательств.



Опыт других предпринимателей из Коми



Руководитель ОАО “Комисевзапэнергомонтаж” Михаил Холодов тоже имел опыт судебных разбирательств с компанией. По его словам, ООО “Региональный оператор Севера” считает себя монополистом, поэтому с такой ситуацией владельцы крупных объектов сталкиваются не впервые.



Со слов Михаила Холодова, им на почту был выслан договор с расчетом по квадратным метрам на помещение, которое должна была обслуживать компания. При этом же соседнее здание также принадлежит Михаилу Холодову с действующим договором по другой системе оплаты — за площадь, занимаемую людьми.





Попытки урегулировать ситуацию не увенчались успехом:



— Мы написали свое письмо, отправили. Проходит время — ответа нет. Сами привезли свои расчеты, поговорили, что-то решили. Проходит месяц — тишина. По итогу наши документы потеряли. На переписку ушло практически около года. Все заканчивается нашей виной в том, что мы не заключаем договор. Они считают свой договор заключенным задним числом по исковой давности на 3 года. Мы попытались с ними бороться. Документы перешли благополучно в арбитражный суд, в который мы предъявили все свои бумаги и переписку, — рассказал предприниматель.



Также по словам Михаила Холодова на заседаниях суда ООО “Региональный оператор Севера” не присутствует. А судья часто откладывает процесс. По итогам заседаний предпринимателю присудили оплату за помещения, которые фактически были пустующими и не приносили прибыль. Все апелляции остаются на стороне регионального оператора.



Еще один пример — история директора ООО “Новоград” Александра Новосёлова.



— Регоператор вместо того, чтобы исправлять свои ошибки и урегулировать ситуацию, упорно перекладывает на суд свои проблемы.



Александр Новосёлов рассказал, что у ООО “Новоград” есть в собственности объект недвижимости и своя зарегистрированная контейнерная площадка. Все вывозы ТКО с нее оплачены в полном объеме. Но регоператор ссылается в суде на приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, утвердивший Территориальную схему обращения с отходами Республики Коми, который содержит недостоверную информацию относительно прикрепления объекта недвижимости Общества к удаленной контейнерной площадке многоквартирного дома.



— При этом управляющая компания прямо заявляет, что разрешение на использование своей площадки никому не давала и используют ее только жильцы многоквартирного дома. Минприроды Республики Коми включило данную информацию в территориальную схему без проведения какой-либо проверки и на основании данных самого регоператора. Размер задолженности регоператор считает по нормативу накопления ТКО, а не исходя из фактически выполненной работы, — говорит Александр Новосёлов.



Решение органа власти



Комитет Республики Коми по тарифам отправил отзыв по ситуации, возникшей с Русланом Магомедовым. Согласно ему, стороны вправе самостоятельно выбирать один из указанных способов определения платы за ТКО. Расчет может вестись исходя из нормативов накопления отходов с учетом назначения помещения (торговое, складское, офисное и так далее). Либо фактического количества контейнеров.



Установить факт использования помещения и его назначения возможно совместно с представителями регионального оператора. Необходимо провести обследование самих площадей и заключение двустороннего договора.

