“Мусорная реформа”: борьба Руслана Магомедова за справедливость или кому выгоден скандал

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В одном из пабликов Коми появился пост, в котором критикуют депутата Руслана Магомедова за использование незаконной схемы с сознательным занижением площадей его торгового центра, для ухода от уплаты услуг по вывозу мусора в полном объеме. Из-за чего Руслан Магомедов стал участником нескольких судебных разбирательств.

Согласно материалам сразу нескольких дел, он имеет в собственности ряд объектов недвижимости. Как сообщается в посте, политик проиграл уже два суда на общую сумму в 270 тысяч рублей, а в ближайшее время состоится и третий – на 6 миллионов рублей.

Журналист издания Про Город решил разобраться в ситуации и узнать, как дела обстоят на самом деле. В первую очередь, вопросы задали лично Руслану Магомедову.
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Прокомментируйте информацию об исках почти на 7 миллионов. Из чего сложилась эта сумма и как образовалась задолженность? На каком этапе сейчас ситуация по этим искам?

— На сегодня Арбитражным судом Республики Коми рассматривается иск регоператора с ценой 7,7 миллионов рублей. Суть спора в том, что услуга предприятия по вывозу мусора оплачивалась исходя из количества фактически вывезенных контейнеров с официальной и зарегистрированной в органах местного самоуправления контейнерной площадки торгового центра согласно СанПиН. Регоператор считает, что учет необходимо вести не по количеству контейнеров, а исходя из нормативов накопления ТКО, установленных в Республике Коми для объектов оптово-розничной торговли в размере 0.28 куб.м. на 1 квадратный метр площади в год, — отвечает Руслан Магомедов.

По словам депутата, до прихода регоператора в конце 2018 года стоимость услуги по вывозу ТКО с торгового центра составляла 6400 рублей в месяц исходя из расценки 325 рублей куб.м., сейчас при установленном тарифе более 900 рублей куб.м и указанном нормативе накопления ТКО регоператор хочет получать более 230 000 рублей в месяц.

— Только представьте, по его расчетам стоимость услуги по вывозу ТКО для торгового центра составляет более 230 000 рублей в месяц, при том что среднемесячные затраты на отопление центра в условиях Крайнего Севера не превышают 220 000 рублей, — говорит депутат.

Прокомментируйте обвинения о схеме сознательного занижения площадей по обоим объектам

— Это стандартный упрек со стороны регоператора к предпринимателям республики Коми. Когда в 2018 году заключали договора у всех был поконтейнерный учет и в договоре прописывались все условия, а размер площадей никакой роли не играл. То есть руководствовались следующей логикой: счетчик (контейнеры) есть – платим по счетчику (контейнерам). По сути, регоператор не хочет руководствоваться объективными данными и игнорирует возможность рассчитываться по счетчику (контейнеру), — ответил Руслан Магомедов.

Сколько арендаторов в вашем ТЦ имеют личный договор на вывоз мусора? Вычли ли эти площади при выставлении счета?

— Насколько нам известно из представленных регоператором документов в материалы арбитражного, пять арендаторов торгового центра самостоятельно заключили договоры. Поскольку в торговом центре более 35 съемщиков помещений, мы ходатайствовали перед судом о привлечении их в качестве третьих лиц, — комментирует депутат.

Есть у регоператора предложения по решению вашей ситуации? Насколько они реальны и уместны?

— Мы неоднократно пытались найти приемлемые способы разрешения ситуации. Мы встречались в Воркуте с одним из учредителей регоператора, с которым договорились о поконтейнерном учете для всех предпринимателей города. Потом эта договоренность не была соблюдена. В спор вмешались юристы. В этом году я сам ездил на встречу с директором регоператора Дмитрием Кондратенковым, но регоператор отказывается от переговоров и не готов даже принимать во внимание разъяснения уполномоченного органа по данному вопросу, — говорит Руслан Магомедов.

Председатель Комитета Республики Коми по тарифам Анна Тюрнина приезжала с проверкой. Какое заключение она сделала?

— Действительно, Анна Борисовна приехала с проверкой, увидела, что объект нельзя рассматривать как оптово-розничный. И к данному объекту не применим норматив 0.28 куб.м. на 1 кв. метр площади в год. Поскольку в торговом центре существенное количество помещений общественного пользования, а арендаторы осуществляют различные виды деятельности. При этом с 01.07.2022 года Комитет по тарифам Республики Коми установил отдельный норматив накопления ТКО в размере 0,09 куб.м. на 1 кв. метр площади в год, применимый к нашему центру, — объяснил депутат.

Руслан Магомедов поделился, что регоператор не хочет применять поконтейнерный учет и делает все, чтобы расчеты велись по нормативам. Давать соответствующую оценку деятельности в дальнейшем будет суд, в котором находится предприниматель. На данный момент известна позиция Комитета по тарифам, и Руслан Магомедов уже обращался в правительство и прокуратуру.
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Комментарий юриста

— В соответствии с заключенным между Республикой Коми и ООО “Региональный оператор Севера” соглашением последний принял на себя обязательство с 1 ноября 2018 года до 31 декабря 2027 года оказывать услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми, в том числе обеспечивая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение, — говорит Алексей Сивков.

— С момента начала деятельности ООО “Региональный оператор Севера” с 1 ноября 2018 года огромное количество предпринимателей и юридических лиц вынуждены защищать свои права. В том числе доказывать в судебном порядке право платить за реальное количество вывезенных контейнеров.

По его словам, регоператор фактически игнорирует разъяснения уполномоченных органов власти Республики Коми о порядке выстраивания отношений с потребителями услуг по обращению с ТКО. Он использует укрупненные нормативы накопления, установленные Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 30 декабря 2016 года № 20/24-Т.

— В отношениях с ИП Магомедовым Р. И. ООО “Региональный оператор Севера” определяет размер задолженности предпринимателя исходя не из реально вывезенных контейнеров под ТКО, а применяя к торговому центру самый высокий норматив в размере 0,28 куб.м/год. При этом разъяснения Комитета Республики Коми по тарифам о том, что арендаторы помещений торгового центра осуществляют различные виды деятельности и для каждого из них установлены отдельные нормативы игнорируются, — комментирует Алексей Сивков.

По расчетам ООО “Региональный оператор Севера” ИП Магомедов Р. И. должен заплатить за каждый месяц услуг с 2021 по 2023 год более 200 000 рублей. А по расчетам самого предпринимателя, подтвержденного уполномоченным органом, не более 55 000 рублей.

— За 6 лет реализации “реформы чистоты” не созданы объекты утилизации и обработки ТКО. Раздельный сбор отходов носит фрагментарный характер, а существующие полигоны захоронения ТКО подлежат закрытию. То есть задачи реформы фактически не решены, — сообщает юрист.

Согласно открытым данным, с 01 января 2020 года ООО “Региональный оператор Севера” являлся участником более чем в 2700 арбитражных делах, а с начала этого года им самим инициированы уже более 250 судебных разбирательств.

Опыт других предпринимателей из Коми

Руководитель ОАО “Комисевзапэнергомонтаж” Михаил Холодов тоже имел опыт судебных разбирательств с компанией. По его словам, ООО “Региональный оператор Севера” считает себя монополистом, поэтому с такой ситуацией владельцы крупных объектов сталкиваются не впервые.

Со слов Михаила Холодова, им на почту был выслан договор с расчетом по квадратным метрам на помещение, которое должна была обслуживать компания. При этом же соседнее здание также принадлежит Михаилу Холодову с действующим договором по другой системе оплаты — за площадь, занимаемую людьми.


Попытки урегулировать ситуацию не увенчались успехом:

— Мы написали свое письмо, отправили. Проходит время — ответа нет. Сами привезли свои расчеты, поговорили, что-то решили. Проходит месяц — тишина. По итогу наши документы потеряли. На переписку ушло практически около года. Все заканчивается нашей виной в том, что мы не заключаем договор. Они считают свой договор заключенным задним числом по исковой давности на 3 года. Мы попытались с ними бороться. Документы перешли благополучно в арбитражный суд, в который мы предъявили все свои бумаги и переписку, — рассказал предприниматель.

Также по словам Михаила Холодова на заседаниях суда ООО “Региональный оператор Севера” не присутствует. А судья часто откладывает процесс. По итогам заседаний предпринимателю присудили оплату за помещения, которые фактически были пустующими и не приносили прибыль. Все апелляции остаются на стороне регионального оператора.

Еще один пример — история директора ООО “Новоград” Александра Новосёлова.

— Регоператор вместо того, чтобы исправлять свои ошибки и урегулировать ситуацию, упорно перекладывает на суд свои проблемы.

Александр Новосёлов рассказал, что у ООО “Новоград” есть в собственности объект недвижимости и своя зарегистрированная контейнерная площадка. Все вывозы ТКО с нее оплачены в полном объеме. Но регоператор ссылается в суде на приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, утвердивший Территориальную схему обращения с отходами Республики Коми, который содержит недостоверную информацию относительно прикрепления объекта недвижимости Общества к удаленной контейнерной площадке многоквартирного дома.

— При этом управляющая компания прямо заявляет, что разрешение на использование своей площадки никому не давала и используют ее только жильцы многоквартирного дома. Минприроды Республики Коми включило данную информацию в территориальную схему без проведения какой-либо проверки и на основании данных самого регоператора. Размер задолженности регоператор считает по нормативу накопления ТКО, а не исходя из фактически выполненной работы, — говорит Александр Новосёлов.

Решение органа власти

Комитет Республики Коми по тарифам отправил отзыв по ситуации, возникшей с Русланом Магомедовым. Согласно ему, стороны вправе самостоятельно выбирать один из указанных способов определения платы за ТКО. Расчет может вестись исходя из нормативов накопления отходов с учетом назначения помещения (торговое, складское, офисное и так далее). Либо фактического количества контейнеров.

Установить факт использования помещения и его назначения возможно совместно с представителями регионального оператора. Необходимо провести обследование самих площадей и заключение двустороннего договора.
 
 