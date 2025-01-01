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Юниум

Отдых и личностное развитие: устройте лучшее лето для своего ребенка

Совсем скоро наступают каникулы, а значит близится время организации досуга ребенка, что требует особого внимания и подготовки со стороны взрослых. Ведь лето для детей – это не только возможность повеселиться, но и шанс узнать что-то новое. Каждый родитель выбирает разный досуг для ребенка. Один отвезет свое чадо в деревню к бабушке с дедушкой, второй даст возможность ребенку остаться дома, чтобы он провел больше времени со своими сверстниками, а третий будет ответственно выбирать летний лагерь.

Отдых в лагере – не просто обычные летние каникулы, это важная ступень к взрослению ребенка. Это прекрасная возможность дать своему чаду некоторую свободу, которая поможет ему стать более независимым, самостоятельным и ответственным. Временное освобождение от родительской опеки позволяет детям развивать в себе чувство собственного "Я" и перейти на новую ступень личностного развития. В лагере у школьников будет возможность приобрести ценные навыки общения, научиться работать в команде, расширить круг друзей и знакомых.

Также родители могут взять долгожданный отпуск на лето и вместе с детьми отправиться в путешествие в другую страну или город. Познакомиться с новым местом, получить незабываемые эмоции и впечатления. И помимо культурно-развлекательной программы как следует отдохнуть всей семьей.

Еще за летний период у родителей появляется прекрасная возможность больше внимания уделить питанию и здоровью ребенка. Потому что оно должно быть полноценным, сбалансированным. Для детей раннего возраста характерна высокая потребность в витаминах и минеральных веществах. В рационе ежедневно должны присутствовать свежие фрукты, овощи и ягоды.

Поэтому "Про Город" подготовил для вас подборку компаний и магазинов, которые помогут вам организовать лучшее лето для вашего ребенка.
 
 
 

Ваш школьник не знает, чем занять себя летом?

 
 
Адрес в Сыктывкаре: Октябрьский проспект, 148 (торец дома).
Телефон: 8(833)221-18-79. WhatsApp: 8(904)201-86-79.
 
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Представьте, что ваш ребенок приходит домой и взахлеб рассказывает о том, как он создал игру, участвовал в творческой лаборатории, проводил научные эксперименты или изучал английский вместе с любимыми персонажами.

Думаете, это не похоже на правду? У вас есть прекрасный шанс это проверить с компанией “Юниум”. Ведь эмоции, полученные в летнем лагере, останутся с вами и вашим ребенком надолго

Направления смен на лето 2025:

“Создание игр"
16.06–20.06 (13:00–16:30)
23.06–27.06 (09:00–12:30)
Разработка игры от концепции до программирования.

"Школа граффити"
16.06–20.06 (13:00–16:30)
23.06–27.06 (09:00–12:30)
Обучение спрей-арту, трафаретам и каллиграфии.

"Галилео Кидс"
02.06–06.06 (13:00–16:30)
09.06–13.06 (09:00–12:30)
Научные эксперименты по физике, химии и биологии.

"Английский язык с Гарри Поттером"
16.06–20.06 (09:00–12:30)
Изучение английского через погружение в мир Хогвартса.

"Урбанистическая фотография"
23.06–27.06 (09:00–12:30)
Основы фотосъемки, обработка и создание портфолио.

За время летнего лагеря ваш ребенок освоит практические навыки в выбранном направлении, создаст собственный проект (игру, фотографии, арт-объект или научный эксперимент). А также найдет новых друзей и интересно проведет время в творческой атмосфере.

“Юниум” предлагает не просто отдать ребенка на кружки или в лагерь, а ощутить на себе целую философию — это маленькая жизнь в мире творчества, науки и технологий.
 
 
 