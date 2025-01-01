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Мы предлагаем удобный способ планирования поездок на дачу — актуальные расписания автобусов. Мы собрали их для вас, чтобы вы могли с комфортом добраться до своего дачного участка.
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Расписание из группы Комиавтотранс

Адрес в Сыктывкаре: улица Карла Маркса, 213.
Подробности по телефону: 8(904)234-02-66.

Ваша крепость за городом: комплексное решение для дверей дачного дома

На дачном участке особенно важно позаботиться о защите, чтобы отдых не нарушил ни один внешний фактор. Правильный выбор замков и дверной фурнитуры — это первый шаг к тому, чтобы дом оставался крепостью, даже если вы не находитесь в нем круглосуточно.

Когда речь идет о жилище, стоит опираться только на проверенные решения, которые обеспечат максимальную защиту.

В магазине “Замки” в Сыктывкаре вам предложат широкий ассортимент продукции, который гарантирует надежность и долговечность. На полках — более 3000 наименований товаров, включая:
• врезные, накладные и навесные замки — выбирайте то, что идеально подойдет для вашего типа двери;
• цилиндровые механизмы — если вам важна высокая степень защиты;
• засовы, шпингалеты и крючки — надежные элементы для дополнительной безопасности;
• дверные петли и доводчики — для удобства и долгосрочной эксплуатации;
• почтовые ящики — практичные и стильные, с долговечным покрытием;
• замки на калитки — широкий выбор решений для защиты входа на участок.

Каждый из этих элементов защитит ваш дом и улучшит его функциональность. Особое внимание стоит уделить доводчикам, которые облегчают закрытие дверей и значительно увеличивают срок их службы. Почтовые ящики, выполненные в современном дизайне, добавят эстетики и удобства в повседневное использование.

Магазин “Замки” предлагает не просто товары, а комплексное решение для каждого, кто ценит комфорт и безопасность. Консультанты с десятилетним опытом помогут выбрать именно то, что нужно, и предложат полезные советы по установке.
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Если вы задумались об обновлении интерьера, не спешите выбрасывать старый диван или кухонный гарнитур. Ведь ремонт мебели своими руками — это не только способ сэкономить деньги, но и возможность придать интерьеру индивидуальность и сохранить память о дорогих вещах.

Магазин “Тритекс" станет вашим надежным помощником в ремонте мебели.

Магазин предлагает широкий ассортимент всех необходимых материалов для ремонта и реставрации мебели. Там вы найдете:
— фурнитуру для корпусной, кухонной и мягкой мебели: петли, ручки, направляющие, замки и многое другое;
— запчасти для ремонта любой сложности: от простых винтиков до сложных механизмов трансформации;
— материалы для перетяжки мебели: поролон (ППУ листы и отрезы) и клей для него, синтепон, обивочные ткани различных цветов и фактур;
— чистящие средства для ухода за мебелью, с которыми она всегда будет выглядеть как новая;
— а также матрасы и многое другое.

Большой ассортимент комплектующих позволит вам выбрать именно те материалы, которые подойдут для вашей мебели. Вам не придется ждать доставку неделями или переживать насчет возврата не подошедших товаров. Вы сэкономите свое время, нервы и деньги.

В магазине вы сможете лично увидеть и сравнить материалы, получить консультацию специалистов. Вам помогут воплотить в жизнь самые смелые идеи по ремонту и реставрации мебели.

Приходите в магазин “Тритекс” и дайте новую жизнь своей старой мебели. Создайте уютный и уникальный интерьер, который будет радовать вас долгие годы.

Продлите срок службы любимой мебели без лишних затрат с магазином “Тритекс”

Телефоны: 8(8212)24-43-40, 8(904)229-12-30.
Адрес в Сыктывкаре: улица Ленина, 30.
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Расписание из группы Сыктывкар-Автобус

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