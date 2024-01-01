"Я мог ослепнуть": можно ли восстановить зрение после инсульта?

Электростимуляция глаз — физиотерапевтический метод, который воздействует на глаза и отдельные сегменты импульсными токами разной частоты и интенсивности. В случае постинсультной реабилитации воздействие требуется на зрительный нерв.
Суть метода заключается в электрических импульсах, которые влияют на состояние мембран. В результате их проницаемость повышается, благодаря чему улучшаются транспортные функции. Токи помогают улучшить питание структур глаза, ткани насыщаются кислородом и важными питательными веществами.
Кроме того, электростимуляция способна:
- повысить выработку коллагена, который важен для прозрачности хрусталика и роговицы;
- наладить кровоснабжения сетчатки;
- снять лишнее напряжение мышц или наоборот повысить их тонус.
Если процедуру проводить регулярными курсами, повышается острота зрения качество фокусировки на предметах, улучшается восприятие цветов и снижается утомляемость глаз.
— Офтальмолог "Центра коррекции зрения" назначил мне курс из 10 процедур электростимуляции. Процедура не вызывает никаких неприятных ощущений и реабилитацию после лечения не требуется. Уже в середине курса четкость предметов стала возвращаться. Когда я прошел все 10 процедур, меня допустили к вождению автомобиля. Для поддержания эффекта требует периодически повторять курс лечения, — поделился Михаил Зырянов.