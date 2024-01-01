"Я мог ослепнуть": можно ли восстановить зрение после инсульта?

Если не обратиться за медицинской помощью при первых симптомах, может развиться атрофия зрительного нерва. Это приводит к инвалидности 2 группы.



— Средств на лазерную коррекцию после затяжного больничного у меня не было. К тому же мне 52 года, в таком возрасте риск возникновения осложнений резко возрастает. Я стал искать альтернативу. Окулист назначил мне восстановительную терапию. Но лекарств и гимнастики не всегда достаточно. Знакомые мне порекомендовали "Центр коррекции зрения". Врачи учреждения работают с постинсультной реабилитацией и зрение можно восстановить без операции, — говорит Михаил.



Одна из методик реабилитации зрения после инсульта — электростимуляция.