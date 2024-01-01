 

"Я мог ослепнуть": можно ли восстановить зрение после инсульта?

Ежегодно в России случается более 500 тысяч инсультов. Тем, кому успели оказать своевременную помощь, удается выжить и восстановиться после перенесенного заболевания. Последствий инсульта множество, одна из них — снижение зрения. С это проблемой столкнулся сыктывкарец Михаил Зырянов.

— Полгода назад у меня случился инсульт, супруга быстро среагировала и вызвала "скорую". Медики прибыли буквально в течение 10 минут. Мне удалось перенести болезнь без серьезных последствий, кроме снижения зрения, — рассказывает Михаил.

Инсульт — это острое нарушения мозгового кровообращения.

Как инсульт влияет на зрение?

Мозг и глаза теснейшим образом взаимосвязаны посредством зрительного нерва, поэтому при нарушениях кровообращения есть большой риск, что пациент полностью или частично утратит возможность видеть. Все зависит от интенсивности поражения тканей мозга.

— Во время восстановления после болезни я заметил, что одним глазом стал видеть хуже. Все предметы стали двоиться, а некоторые участки вовсе выпадали из поля зрения. Я всю жизнь проработал водителем, а с такой патологией мне категорически запрещено садиться за руль. Мне грозило увольнение. К тому же я мог полностью ослепнуть, — продолжает Михаил Зырянов.
Глаз, коррекция зрения, медицина
Если не обратиться за медицинской помощью при первых симптомах, может развиться атрофия зрительного нерва. Это приводит к инвалидности 2 группы.

— Средств на лазерную коррекцию после затяжного больничного у меня не было. К тому же мне 52 года, в таком возрасте риск возникновения осложнений резко возрастает. Я стал искать альтернативу. Окулист назначил мне восстановительную терапию. Но лекарств и гимнастики не всегда достаточно. Знакомые мне порекомендовали "Центр коррекции зрения". Врачи учреждения работают с постинсультной реабилитацией и зрение можно восстановить без операции, — говорит Михаил.

Одна из методик реабилитации зрения после инсульта — электростимуляция.

Как это работает?

Электростимуляция глаз — физиотерапевтический метод, который воздействует на глаза и отдельные сегменты импульсными токами разной частоты и интенсивности. В случае постинсультной реабилитации воздействие требуется на зрительный нерв.

Суть метода заключается в электрических импульсах, которые влияют на состояние мембран. В результате их проницаемость повышается, благодаря чему улучшаются транспортные функции. Токи помогают улучшить питание структур глаза, ткани насыщаются кислородом и важными питательными веществами.

Кроме того, электростимуляция способна:
  • повысить выработку коллагена, который важен для прозрачности хрусталика и роговицы;
  • наладить кровоснабжения сетчатки;
  • снять лишнее напряжение мышц или наоборот повысить их тонус.

Если процедуру проводить регулярными курсами, повышается острота зрения качество фокусировки на предметах, улучшается восприятие цветов и снижается утомляемость глаз.

— Офтальмолог "Центра коррекции зрения" назначил мне курс из 10 процедур электростимуляции. Процедура не вызывает никаких неприятных ощущений и реабилитацию после лечения не требуется. Уже в середине курса четкость предметов стала возвращаться. Когда я прошел все 10 процедур, меня допустили к вождению автомобиля. Для поддержания эффекта требует периодически повторять курс лечения, — поделился Михаил Зырянов.

Какие еще показания у электростимуляции?

Процедура также помогает при других офтальмологических патологиях:
• дистрофические поражения сетчатки;
• астенопия,
• спазм аккомодации;
• близорукость (миопия),
• дальнозоркость (гиперметропия),
• амблиопия (ленивый глаз);
• пресбиопия;
• птоз.

Процедура электростимуляции можно проходить и при отсутствии заболеваний. Например, если вы много работаете за компьютером или в условиях постоянного зрительного напряжения.
Глаз, коррекция зрения, медицина

Противопоказания

Как и любая медицинская процедура, электростимуляция имеет ряд противопоказаний:
  • гипертоническая болезнь с частыми кризами;
  • диэнцефальный синдром;
  • астенический синдром после черепно-мозговой травмы;
  • онкологические заболевания;
  • выраженные изменения сосудов сетчатки (тромбозы, аневризмы, угроза кровоизлияния);
  • беременность;
  • внутричерепная гипертензия;
  • эпилепсия;
  • вживленный кардиостимулятор.

"Центр коррекции зрения" в Сыктывкаре

Учреждение работает на территории Республики Коми уже более 20 лет. На лечение в центр приезжают и пациенты из соседних областей: Кировской, Архангельской и Вологодской.

В "Центре коррекции зрения" есть и другие методики аппаратного лечения:
 
  • магнитотерапии при помощи аппарата "АМО-АТОС" — безмедикаментозная неинвазивная терапия, действующая посредством бегущего магнитного поля, направленная на решение проблем кровоснабжения в глазу;
     
  • лазерная терапия на аппарате "Витазор" — воздействие инфракрасными лазерными лучами. Лазер оказывает противовоспалительное действие, стимулирует циркуляцию жидкости в глазу и восстанавливает кровоток даже в самых мелких капиллярах.
     
  • видеокомпьютерная коррекция зрения прибором "Амблиотрон". Не имеет противопоказаний и особенно эффективна при тяжелых формах аметропии в детском возрасте. Реабилитация пациентов с органическими заболеваниями позволяет поддерживать зрительные функции на максимально возможном для данной патологии уровне.
     
  • Профилактические тренировки зрения на аппарате "Визотроник" предупреждающие изменения зрения на ранних стадиях или до их начала.

Проходить аппаратные процедуры могут взрослые и дети.
Глаз, коррекция зрения, медицина
Подробнее о процедурах "Центра коррекции зрения" узнайте в группе "ВКонтакте". Там можно подробно изучить методики и узнать показания к ним. Также в группе публикуется полезная информация о здоровье глаз и причинах нарушения зрения.

Контакты

Адрес в Сыктывкаре:
улица Первомайская, 34.

Телефон:
8(8212)24-72-50.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
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