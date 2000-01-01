Идеи подарков к праздникам
14 и 23 февраля и 8 марта
3 неудачных подарка: на что лучше не тратить деньги и как по-настоящему порадовать близких
Подарки любят практически все. Но испортить впечатления от праздника можно за минуту, вручив неудачный или нелепый презент. Итак, представляем 3 худших подарка по мнению людей, которые их получали.

1. Невкусные магазинные сладости. Какая бы яркая и манящая не была упаковка, внутри может оказаться пластилиновый шоколад с растительными маслами, красителями и химическими ароматизаторами. Если хотите побаловать сладкоежку, лучше выбрать кондитера и заказать десерты ручного приготовления.

2. Что‑то дорогое, просто потому что оно дорогое. Если получателю не нужна эта вещь, неважно сколько она стоит. Внимание измеряется не суммой, а знанием интересов человека. Прежде, чем купить позолоченную ручку или дорогой гаджет, подумайте, точно ли они нужны получателю? Если вам все же хочется сделать широкий жест, просто подарите деньги. А человек уже сам решит на что их потратить.

3. Обувь, одежда или косметика. Такой подарок уместен, если вы на 100% знаете вкус и размер человека. Но чаще всего эти презенты остаются пылиться годами в шкафу. А косметика может не подойти по типу кожи. Лучше дарите сертификат и предоставьте выбор.

Чтобы ваш подарок оказался уместным и порадовал получателя, "Про Город" предлагает подборку компаний, которые помогут выбрать презент для ваших близких и любимых.
ESSENS
Уютный дом

ESSENS — только прикоснись, только попробуй!

Компания основана на сотрудничестве ведущих специалистов в области разработки и производства косметических средств и биологически активных добавок. ESSENS представляет серию эксклюзивных парфюмов высокого качества. Международная команда тщательно отобрала наиболее подходящие парфюмерные композиции одного из ведущих мировых поставщиков парфюмерных эссенций.

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Как сделать дом уютнее?

Домашний уют создается из мелочей. Мягкий ковер, на который приятно встать утром после сна, красивые полотенца на кухне и в ванной, милые подушки, теплые пледы и одеяла. Посуда в которой приятно готовить. Каждая деталь делает квартиру местом, в которое хочется побыстрей вернуться.
В магазине представлен широкий ассортимент текстиля, среди которого вы найдете товары для обустройства дома. А еще там можно подобрать подарки для близких к грядущим праздникам.
Приходите за покупками для дома по адресам
улица Коммунистическая, 35, "Хозяюшка";
проспект Бумажников, 36/1, ТЦ "Эжвинский Гостиный Двор", "ХозДом".
Куратова 73/3 ТРЦ "Рублик " около входа № 7, Эжва Бумажников 53 Д
8 (912) 146-77-39.
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