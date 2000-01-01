ESSENS — только прикоснись, только попробуй!

3 неудачных подарка: на что лучше не тратить деньги и как по-настоящему порадовать близких

Подарки любят практически все. Но испортить впечатления от праздника можно за минуту, вручив неудачный или нелепый презент. Итак, представляем 3 худших подарка по мнению людей, которые их получали.



1. Невкусные магазинные сладости. Какая бы яркая и манящая не была упаковка, внутри может оказаться пластилиновый шоколад с растительными маслами, красителями и химическими ароматизаторами. Если хотите побаловать сладкоежку, лучше выбрать кондитера и заказать десерты ручного приготовления.



2. Что‑то дорогое, просто потому что оно дорогое. Если получателю не нужна эта вещь, неважно сколько она стоит. Внимание измеряется не суммой, а знанием интересов человека. Прежде, чем купить позолоченную ручку или дорогой гаджет, подумайте, точно ли они нужны получателю? Если вам все же хочется сделать широкий жест, просто подарите деньги. А человек уже сам решит на что их потратить.



3. Обувь, одежда или косметика. Такой подарок уместен, если вы на 100% знаете вкус и размер человека. Но чаще всего эти презенты остаются пылиться годами в шкафу. А косметика может не подойти по типу кожи. Лучше дарите сертификат и предоставьте выбор.



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